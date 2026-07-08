李대통령 "안보협력, 신뢰할 수 있는 방산협력서 시작"…나토-인태 방산 파트너십 강화

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 7일 나토 소인수회담에서 나토와 방산 협력·공급망 구축으로 파트너십 강화 의지를 밝혔다.
- 우크라이나 전쟁 불안정이 동북아로 확산돼선 안 되며 불법 행위 정당화도 안 된다고 강조했다.
- 참석자들은 복합위기 속 나토와 인태 파트너 간 가치 공유·경험 교류로 상호 역량 강화를 약속했다.
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정부 간 협력과 동시에 방산기업 간 협력도 강조
[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의에 참석 중인 이재명 대통령은 7일(현지시간) "서로를 더 강하게 만드는 안보 협력은 신뢰할 수 있는 방산 협력에서부터 시작한다"며 나토와의 표준화 강화, 방산 공급망 구축 등으로 방산 파트너십을 더욱 굳건히 해 나가겠다는 의지를 밝혔다.
이 대통령은 이날 튀르키예 앙카라에서 마크 루터 나토 사무총장과 일본, 호주, 뉴질랜드 인도·태평양 파트너국 대표들과 함께 소인수회담에 참석했다.
이번 회담에는 일본과 호주, 뉴질랜드는 정상급이 아닌 장관급 대표가 참석했다.
지난해 나토 헤이그 정상회의부터 개최된 나토 사무총장과 인태 파트너 4개국 간 소인수회담은 나토와 인태 파트너 간 협력을 논의하고, 정치적 동력을 제공하는 최고위급 플랫폼이다. 양측의 확고한 협력 의지를 반영하고 있다.
이 대통령은 먼저 루터 사무총장이 이번 소인수회담을 주재한 것에 사의를 표하고, 루터 사무총장의 리더십 아래 나토 동맹국들이 방위력 증강에 노력 중임을 평가했다. 아울러 전 세계에서 군사력 밀집도가 가장 높은 곳이 한반도인 점을 상기하며, 남북 간 충돌 가능성으로 인해 국방 투자와 방산 개발 필요성이 높았던 것이 한국 방위·방산 역량의 근간이 됐다고 밝혔다.
이 대통령은 또 우크라이나 전쟁으로 인한 유럽의 불안정이 동북아로 전이돼서는 안 된다는 점을 분명히 하고, 우크라이나 전쟁 종결 과정에서 불법 행위가 정당화돼서는 안 된다는 점도 강조했다. 아울러 우크라이나 전쟁이 조기에 종결되고 평화 체제가 수립되기를 바란다고 했다.
참석자들은 오늘날 국제질서가 복합적인 도전에 직면한 가운데 나토와 인태 파트너처럼 가치를 공유하고 신뢰할 수 있는 유사입장국 간 협력이 더욱 중요해지고 있다는 인식을 공유했다. 특히 어려운 시기에 각자가 책임을 다할 수 있도록 서로의 경험을 공유하고 역량 강화를 지원해 나가자는 데 뜻을 함께했다.
the13ook@newspim.com