NE능률, 10억 규모 자사주 취득 결정 공시

AI 핵심 요약beta
- NE능률이 8일 10억 원 규모 자사주 취득을 결정했다.
- 주가 안정과 주주가치 제고를 위해 자사주 추가 취득·소각 등도 검토한다.
- AI 기반 맞춤형 학습 플랫폼으로 사업을 전환하며 재무 건전성을 바탕으로 투자와 주주환원을 병행한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 교육 플랫폼 기업 NE능률이 주주가치 제고를 위해 10억 원 규모의 자기주식 취득을 결정했다고 8일 공시했다.
이번 자사주 취득은 주가 안정과 주주가치 제고를 목표로 하며, 향후 추가 자사주 취득 및 소각 등 다양한 주주환원 방안을 검토할 계획이다.
회사 측은 현재 주가가 NE능률의 교육 콘텐츠 자산과 AI 전환에 따른 성장 잠재력을 충분히 반영하지 못하고 있다고 판단해, 책임경영 차원에서 자사주 취득을 결정했다고 설명했다.
NE능률은 '리딩튜터', '능률VOCA', '그래머존' 등 베스트셀러 교재와 영어 교과서를 통해 교육 업계에서 입지를 다져왔다. 최근에는 전사 IT 시스템을 아마존웹서비스(AWS) 클라우드 환경으로 전환하며 인프라 정비에 나섰다.
이를 기반으로 기존 출판 사업에서 디지털 콘텐츠 IP와 AI 기술을 결합한 맞춤형 학습 서비스로 사업 모델을 전환하고 있다. 올 하반기에는 AI 기반의 신규 학습 플랫폼 출시를 통해 사업 모델 전환 성과를 입증할 계획이다.
회사는 40여 년간 축적한 콘텐츠 자산에 AI 기술을 결합해 학습자 수준과 최신 경향에 맞춘 학습 이용을 구현하고, 출판 사업의 강점을 데이터 기반 플랫폼 사업의 성장 동력으로 전환하는 전략을 추진한다.
NE능률은 무차입 경영 기조를 유지하며 안정적인 재무 건전성을 확보하고 있다. 이러한 재무 여력을 바탕으로 전환기 투자를 지속하는 동시에 주주가치 제고 정책을 병행해 시장 신뢰를 높여 나갈 방침이다.
whitss@newspim.com