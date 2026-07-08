김용, 민주 최고위원 출마 선언…"李정부 성공 위한 혁신과 당정 일체 강화"

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"이재명의 대변인에서 평당원의 대변인으로 나서겠다"

"공천에 당원 평가 반영…기득권 구조 개편"

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 김용 전 민주연구원 부원장이 더불어민주당 8·17 전당대회 최고위원 선거 출마를 공식 선언했다. 김 전 부원장은 "이재명의 대변인에서 평당원의 대변인으로 나서겠다"며 당 혁신과 당정 일체 강화를 핵심 기치로 내세웠다.

김 전 부원장은 8일 오전 국회에서 기자회견을 열고 "낡은 여의도 문법을 깨고 민주당의 선명한 혁신을 이끌겠다"며 "이재명 정부의 성공을 당의 최우선 기준으로 삼겠다"고 밝혔다.

김용 전 민주연구원 부원장. [사진=뉴스핌 DB]

이어 "대한민국이 대전환의 기로에 선 지금, 당이 정부의 혁신 속도를 제때 뒷받침하지 못하고 있다"고 지적하며 당의 역할 재정립 필요성을 강조했다.

그는 특히 당정 관계 강화 의지를 분명히 했다. 김 전 부원장은 "당과 정부를 잇는 가장 강력하고 효율적인 엔진이 되겠다"며 "불필요한 갈등과 소모적 권력투쟁을 끊고 국민 삶 개선에 집중해야 한다"고 말했다.

당내 구조 개편과 관련해서는 당원 권한 확대를 주요 공약으로 제시했다. 그는 비례대표 국회의원 선출에 당원 직선제를 도입하고, 국회의원 공천 과정에도 당원 평가를 반영하는 방안을 추진하겠다고 밝혔다.

또한 일정 수 이상의 당원이 제안한 안건을 지도부가 의무적으로 검토하도록 당규에 명시하겠다는 구상도 내놓았다.

기득권 구조 개편도 강조했다. 김 전 부원장은 동일 지역구 3선 초과 출마 제한을 제안하며 "새로운 인재 유입으로 당의 역동성을 높이겠다"고 했다.

아울러 당무감사원을 독립기구로 신설하고 외부 인사를 대상으로 한 감사원장 직선제를 도입해 당내 투명성과 신뢰를 강화하겠다고 밝혔다.

개인적 이력도 언급했다. 김 전 부원장은 "대선 패배 이후 가장 어려운 시기에도 자리를 지켰고, 550일간의 옥고를 치르며 공동체를 위한 희생의 의미를 되새겼다"며 "권력의 폭력 속에서도 정의에 대한 믿음과 당원들의 연대로 다시 일어섰다"고 말했다.

그러면서 "이재명 정부의 국정 철학을 가장 깊이 공유하면서도 현장에서 당원들과 함께해 온 인물"이라고 자신을 소개하며 "당과 정부, 당원을 잇는 다리가 되겠다"고 강조했다.

김 전 부원장은 "민주당을 투명하고 역동적인 정당으로 만들겠다"며 "오로지 국민과 당원을 대변하는 최고위원이 되겠다"고 밝혔다.



seo00@newspim.com