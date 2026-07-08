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기관 매수에도 코스피 7500선 후퇴…코스닥 800 붕괴

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AI 핵심 요약

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  • 코스피·코스닥이 8일 동반 급락하며
  • 개인·외국인 매도와 대형주 약세가
  • 지수 하락을 이끌었고 일부 종목만 급등했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

외국인·개인 동반 매도에 코스피 1%대 하락
삼성전자 약세 속 SK하이닉스 상승…코스닥 3%대 급락

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 코스피가 기관의 1조원대 순매수에도 장중 7500선으로 밀렸다. 삼성전자 등 시가총액 상위 대형주 약세가 이어지는 가운데 코스닥은 800선을 밑돌고 있다.

8일 오전 11시 25분 기준 코스피는 전 거래일 대비 129.75포인트(1.69%) 내린 7526.56을 기록 중이다. 지수는 전장보다 낮은 7452.48에 출발한 뒤 장중 7352.89까지 밀렸고, 고점은 7791.66이다.

투자자별로는 개인과 외국인이 각각 5788억원, 4692억원을 순매도하고 있다. 기관은 1조359억원을 순매수 중이다. 프로그램 매매는 차익 117억원, 비차익 1349억원 등 전체 1465억원 매수 우위다.

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 코스피가 전장 종가보다 201.83포인트(2.66%) 하락한 7452.48로, 코스닥은 전장 종가보다 14.84포인트(1.79%) 하락한 816.39로 거래가 시작된 가운데 8일 오전 서울 여의도 한국거래소에 주가 지수가 표시되고 있다. 서울외환시장에서 달러/원 환율은 전장 종가보다 5.7원 내린 1522.5원에 주간거래를 시작했다. 2026.07.08 yeawon2@newspim.com

미래에셋증권은 코스피가 하락 출발한 뒤 반도체주를 중심으로 반등을 시도했고 기관 수급이 유입됐다고 분석했다. 신한투자증권은 삼성전자 2분기 잠정 실적 발표 이후 시장 심리가 혼재되며 변동성이 나타나고 있다고 진단했다.

신한투자증권은 코스피 12개월 선행 주가수익비율(PER)이 6.6배로 금융위기 이후 최저 수준이라고 봤다. 다만 미국 반도체주 약세, 변동성 피로에 따른 매도 심리, 중동 분쟁 재점화 우려 등이 부담으로 작용하고 있다고 설명했다. 삼성전자 파운드리 추가 수주 기대감과 코스피 7400선, 60일 이동평균선인 7640선 부근의 심리적 지지선 접근은 반등 요인으로 제시했다.

시가총액 상위 종목은 대체로 약세다. 삼성전자는 2.87% 내린 28만7500원에 거래되고 있다. SK스퀘어는 2.14%, 삼성전자우는 2.86%, 삼성전기는 2.61%, 현대차는 2.09%, LG에너지솔루션은 3.77%, 삼성생명은 7.47%, 삼성물산은 5.18%, 삼성바이오로직스는 1.97% 하락하고 있다. 반면 SK하이닉스는 1.91% 오른 224만3000원에 거래 중이다.

거래대금 상위 종목에서는 SK하이닉스가 7조2101억원으로 가장 많다. 삼성전자는 4조5700억원, 삼성전기는 9578억원, SK스퀘어는 8414억원 수준의 거래대금을 기록하고 있다. LG전자는 4.92% 오른 19만8400원에 거래되며 강세를 보이고 있다. 미래에셋증권은 LG전자가 깜짝 실적과 인공지능(AI) 로보틱스 등 신성장 동력 비중 확대 기대감으로 강세를 나타냈다고 분석했다.

업종별로는 반도체와 반도체장비(-0.83%), 은행(-0.81%), 제약(-1.75%), 자동차(-0.16%), 전자장비와 기기(-2.71%) 등이 약세다. 조선(-5.25%), 전기제품(-4.40%), 복합기업(-4.18%), 우주항공·국방(-8.07%), 전기장비(-7.73%) 등은 낙폭이 더 크다. 상승 업종은 문구류(7.18%), 전자제품(4.68%), 디스플레이패널(2.72%), 해운사(1.49%), 기타금융(0.99%) 등이다.

코스닥 지수는 같은 시각 전 거래일 대비 31.38포인트(3.78%) 내린 799.85를 기록 중이다. 지수는 816.39에 출발한 뒤 장중 795.35까지 떨어졌다. 고점은 823.33이다.

코스닥시장에서는 개인이 370억원, 기관이 233억원을 각각 순매수하고 있다. 외국인은 638억원을 순매도 중이다. 프로그램 매매는 차익 7억원 매수 우위, 비차익 663억원 매도 우위로 전체 656억원 순매도다.

신한투자증권은 코스닥이 반도체 대형주 반등 흐름 속에서도 바이오, 로봇, 2차전지 등 주요 업종 부진으로 약세를 보였다고 분석했다. 알테오젠, 레인보우로보틱스, 에코프로 등 대형주 약세와 반도체 소재·부품·장비 전반의 하락이 부담으로 작용했다고 설명했다.

개별 종목에서는 데이타솔루션과 씨이랩이 각각 29.98%, 29.97% 오르며 상한가권에 있다. 금호건설우(30.00%), 금호전기(29.94%), 금호에이치티(29.93%)도 급등하고 있다. 신한투자증권은 데이타솔루션이 삼성SDS와 4000억원대 계약 이슈로 상한가를 기록했다고 설명했다.

반면 안트로젠은 29.91% 내린 1만5350원에 거래되고 있다. 뉴인텍은 22.59%, 플루토스는 21.81%, 원풍물산은 17.71%, 오에스피는 17.51%, 케어젠은 17.30%, 롯데쇼핑은 12.37%, 에이비엘바이오는 12.14% 하락하고 있다.

 

dconnect@newspim.com

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딥시크도 '자체 AI칩' 개발 추진 [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 중국 인공지능(AI) 스타트업 딥시크(DeepSeek)가 자체 AI 반도체 개발에 나선 것으로 알려졌다. 그동안 AI 모델 학습과 운영에 사용해 온 엔비디아와 화웨이 반도체 의존도를 줄이기 위한 전략으로 풀이된다. 개발이 성공하면 중국 AI 대표 기업으로 떠오른 딥시크의 사업 전략이 크게 바뀌는 것은 물론, 중국 AI 반도체 시장에서 영향력을 키워온 화웨이에도 새로운 경쟁자가 등장하게 된다. 로이터 통신은 7일(현지시간) 사안에 정통한 복수의 관계자를 인용해 딥시크가 자체 AI 추론용(inference) 반도체를 개발하고 있다고 보도했다. 추론은 학습을 마친 AI 모델이 사용자의 질문에 답변을 생성하는 단계로, 새로운 모델을 학습시키는 훈련(training)용 반도체와는 용도가 다르다. [AI 이미지 = 배상희 기자] 소식이 전해진 뒤 미국 엔비디아(NASDAQ:NVDA)의 주가는 개장 전 거래에서 약 1.6% 하락했다. 리처드 윈저 라디오프리모바일 애널리스트는 "엔비디아는 중국 시장에서 사실상 퇴출된 상태이며, 앞으로도 상황이 달라질 가능성은 거의 없다"며 "딥시크도 최첨단 반도체 생산 능력을 확보하지 못하면 자체 AI 반도체를 중국 외 시장에 판매하기는 사실상 불가능하다"고 말했다. 그는 따라서 이번 딥시크의 반도체 개발이 엔비디아 실적에는 큰 영향을 주지 않을 것으로 내다봤다. 딥시크는 지난해 공개한 저비용·고효율 AI 모델이 세계적인 주목을 받으며 중국 AI 산업의 대표 기업으로 떠올랐다. 다만 그동안에는 기술 상용화보다 AI 모델 성능 개선에 집중해 온 것으로 알려졌다. ◆ 화웨이 의존 줄이고 자체 생태계 구축 미국의 대중국 수출 규제로 엔비디아의 최첨단 AI 반도체 공급이 막히면서 화웨이는 약 500억달러 규모의 중국 AI 반도체 시장에서 절반가량의 점유율을 확보했다. 딥시크를 비롯한 중국 주요 AI 기업들도 화웨이 반도체를 적극 활용해 왔다. 하지만 화웨이의 독주도 흔들리고 있다. 알리바바와 바이두가 자체 AI 반도체를 개발하며 시장 점유율을 확대하고 있는 데 이어 딥시크까지 경쟁에 뛰어든 것이다. 소식통들에 따르면 딥시크의 반도체 개발은 아직 초기 단계다. 회사는 반도체 설계업체와 파운드리, 메모리 업체 등과 협의를 진행하고 있으며 프로젝트는 약 1년 전 시작됐다. 최근에는 반도체 설계 엔지니어 채용도 확대했지만 공개 채용 사이트에는 공고를 내지 않고 비공개 방식으로 인력을 확보한 것으로 전해졌다. 딥시크는 이번 보도와 관련한 논평 요청에 응답하지 않았다. [AI 이미지 = 배상희 기자] ◆ AI 추론 시장 겨냥…오픈AI도 자체 칩 개발 딥시크의 전략은 글로벌 AI 기업들의 움직임과도 맞닿아 있다. 오픈AI는 지난달 브로드컴과 공동 개발한 첫 자체 추론용 AI 반도체 '할라페뇨(Jalapeno)'를 공개했고, 앤트로픽도 자체 AI 반도체 개발을 검토 중인 것으로 알려졌다. 딥시크에는 미국의 대중국 반도체 수출 규제도 중요한 배경이다. 미국은 중국 기업들이 엔비디아의 최첨단 AI 반도체를 구매하지 못하도록 막고 있으며, 중국 정부는 자국 기업들에 국산 AI 반도체 개발을 독려하고 있다. 딥시크 창업자인 량원펑은 2024년 중국 언론과의 인터뷰에서 미국의 반도체 수출 규제가 회사의 가장 큰 과제 중 하나라고 밝힌 바 있다. 딥시크는 초기에는 엔비디아 H800 반도체를 이용해 AI 모델을 학습시켰지만, 이후 화웨이 어센드(Ascend) 반도체 사용 비중을 꾸준히 늘려왔다. 지난 4월에는 화웨이 어센드에 최적화된 V4 모델을 공개했고, 화웨이는 V4-Flash 모델 학습에도 자사 반도체가 일부 사용됐다고 밝혔다. 이후 중국 대형 IT 기업들의 화웨이 어센드 950 반도체 주문도 크게 증가한 것으로 알려졌다. 딥시크가 개발 중인 추론용 반도체는 AI 산업에서 가장 빠르게 성장하는 시장을 겨냥한다. AI 서비스가 확산되면서 컴퓨팅 수요가 모델 학습보다 실제 서비스를 위한 추론 단계로 빠르게 이동하고 있기 때문이다. 추론용 반도체는 범용 GPU보다 가격이 저렴하고 전력 소비도 적다는 장점이 있다. 다만 성공을 장담하기는 어렵다. 경쟁력 있는 AI 반도체를 개발하려면 막대한 자금과 수년의 개발 기간이 필요하며, 미국의 수출 규제로 중국 기업들은 최첨단 해외 파운드리와 고대역폭메모리(HBM) 접근에도 제약을 받고 있다. 한편 딥시크는 최근 기업가치 520억~590억달러를 인정받는 조건으로 70억달러 규모의 첫 외부 투자 유치를 추진하고 있다. 수년간 외부 투자를 거부해 온 기존 전략을 바꾸는 첫 행보다. koinwon@newspim.com 2026-07-07 22:00
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與 최고위원 대진표 윤곽 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 8·17 더불어민주당 전당대회를 앞두고 현역 의원의 최고위원 출마가 잇따르고 있다. 이미 출마를 선언한 박선원·김영호·이건태 의원에 이어 서미화 의원도 출사표를 던질 예정이다. 원외 후보들도 출마 채비를 마쳐가고 있다. 후보 등록을 열흘가량 앞두고 출마자가 늘어나면서 최고위원 경쟁도 본격화하고 있다. 더불어민주당 전당대회를 앞두고 최고위원 출마가 잇따르고 있다. 왼쪽 위부터 시계 방향으로 박선원·김영호·이건태·서미화 의원. [사진=뉴스핌 DB] ◆ 민주당 최고위원 출마 러시...박선원·김영호·이건태 이어 서미화도 출마 채비 8일 정치권에 따르면 최고위원 출마 선언의 시작을 끊은 것은 박선원 의원이다. 상대적으로 계파색이 옅은 비당권파로 분류되는 박 의원은 지난달 24일 출마를 선언하며 "민주당 당원 전체의 최고위원이 되겠다"고 밝혔다. 박 의원은 정청래 전 대표와는 국회 탄핵소추단에서 함께 활동했고, 김민석 전 국무총리와는 오랜 친구라는 점을 언급하며 특정 진영이 아닌 당 전체를 아우르겠다는 뜻을 강조했다. 송영길 전 대표 비서실장을 역임했던 김영호 의원도 지난달 25일 최고위원 출마를 선언했다. 김 의원은 "소수 지도부가 당의 모든 결정을 좌우하는 권위적이고 폐쇄적인 운영 방식을 탈피하겠다"며 '통합 선봉장'을 내세웠다. 김 의원은 스스로를 '비당권파'라고 밝혔다. 이재명 대통령의 대장동 사건 변호인 출신으로 대표적인 친명(친이재명)계인 이건태 의원은 지난 7일 국회에서 기자회견을 열고 최고위원 출마를 선언했다. 이 의원은 "대통령의 국정 철학과 당의 목소리를 가감 없이 연결하는 강력한 '명통(明通) 창구'가 되겠다"며 "전 국민이 민주당의 효능감을 느끼게 해 민주당의 지지 기반을 철옹성 같은 구조적 다수로 다져놓겠다"고 말했다. 이 의원은 "자기 정치로 분열을 키우는 사람이 아니라 포용과 실력으로 이재명 정부를 성공시키는 사람이 되겠다"며 "국정 성공과 정권 재창출을 강력하게 쟁취하는 최전방 공격수가 돼 대한민국의 위대한 도약에 한 몸 바치겠다"는 각오를 밝혔다. 이 의원은 지난 6일 친명계 후보인 김 전 총리의 당대표 출마 기자회견에도 함께 했다. 친명계 의원이자 당 전국장애인위원장인 서미화 의원도 오는 9일 국회에서 최고위원 출마를 선언한다. 더불어민주당 8·17 전당대회를 앞두고 원외 인사들도 최고위원 선거에 뛰어들고 있다. 왼쪽부터 김형남 전 군인권센터 사무국장, 정민철 당 정책위원회 부의장, 김용 전 민주연구원 부원장. [사진=뉴스핌DB] ◆ '원외' 김용도 출마 선언 예정...'청년' 정민철·김형남도 출사표 원외 인사들의 출마도 이어지고 있다. 청년 정치인 정민철 당 정책위 부의장은 7일 국회에서 출마를 선언했다. 민주당 서울시장 경선 후보였던 김형남 전 군인권센터 사무국장은 지난 3일 최고위원 출마를 선언했다. 김 후보는 1989년생으로 36살, 정 후보는 2001년생으로 24살이다. 이들은 최고위원 출마 선언을 했지만 민주당 전준위가 청년최고위원 제도를 도입키로 하면서 청년최고위원으로 출마할 가능성이 있다.  이 대통령의 측근인 김용 전 민주연구원 부원장은 8일 오전 10시 출마 기자회견을 할 예정이다.  다만 친청(친정청래)계에서 공식적으로 최고위원 출마 여부를 밝힌 의원은 없다. 정 전 대표의 비서실장을 지낸 한민수 의원이 출마를 고심하고 있다. 친청계로 분류되는 최민희 의원 출마 가능성도 나온다. 문정복·이성윤 최고위원 재도전 여부도 관심사다. 민주당은 오는 16~17일 당대표와 최고위원 후보 등록을 받는다. 최고위원은 모두 5명을 뽑는다. 다만 최고위원 득표 상위 5명이 모두 남성이면 5등인 남성 대신 여성 후보 중 최고 득표자가 여성 최고위원에 선출된다. chogiza@newspim.com 2026-07-08 05:31

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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