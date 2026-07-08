기관 매수에도 코스피 7500선 후퇴…코스닥 800 붕괴

외국인·개인 동반 매도에 코스피 1%대 하락

삼성전자 약세 속 SK하이닉스 상승…코스닥 3%대 급락

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 코스피가 기관의 1조원대 순매수에도 장중 7500선으로 밀렸다. 삼성전자 등 시가총액 상위 대형주 약세가 이어지는 가운데 코스닥은 800선을 밑돌고 있다.

8일 오전 11시 25분 기준 코스피는 전 거래일 대비 129.75포인트(1.69%) 내린 7526.56을 기록 중이다. 지수는 전장보다 낮은 7452.48에 출발한 뒤 장중 7352.89까지 밀렸고, 고점은 7791.66이다.

투자자별로는 개인과 외국인이 각각 5788억원, 4692억원을 순매도하고 있다. 기관은 1조359억원을 순매수 중이다. 프로그램 매매는 차익 117억원, 비차익 1349억원 등 전체 1465억원 매수 우위다.

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 코스피가 전장 종가보다 201.83포인트(2.66%) 하락한 7452.48로, 코스닥은 전장 종가보다 14.84포인트(1.79%) 하락한 816.39로 거래가 시작된 가운데 8일 오전 서울 여의도 한국거래소에 주가 지수가 표시되고 있다. 서울외환시장에서 달러/원 환율은 전장 종가보다 5.7원 내린 1522.5원에 주간거래를 시작했다. 2026.07.08 yeawon2@newspim.com

미래에셋증권은 코스피가 하락 출발한 뒤 반도체주를 중심으로 반등을 시도했고 기관 수급이 유입됐다고 분석했다. 신한투자증권은 삼성전자 2분기 잠정 실적 발표 이후 시장 심리가 혼재되며 변동성이 나타나고 있다고 진단했다.

신한투자증권은 코스피 12개월 선행 주가수익비율(PER)이 6.6배로 금융위기 이후 최저 수준이라고 봤다. 다만 미국 반도체주 약세, 변동성 피로에 따른 매도 심리, 중동 분쟁 재점화 우려 등이 부담으로 작용하고 있다고 설명했다. 삼성전자 파운드리 추가 수주 기대감과 코스피 7400선, 60일 이동평균선인 7640선 부근의 심리적 지지선 접근은 반등 요인으로 제시했다.

시가총액 상위 종목은 대체로 약세다. 삼성전자는 2.87% 내린 28만7500원에 거래되고 있다. SK스퀘어는 2.14%, 삼성전자우는 2.86%, 삼성전기는 2.61%, 현대차는 2.09%, LG에너지솔루션은 3.77%, 삼성생명은 7.47%, 삼성물산은 5.18%, 삼성바이오로직스는 1.97% 하락하고 있다. 반면 SK하이닉스는 1.91% 오른 224만3000원에 거래 중이다.

거래대금 상위 종목에서는 SK하이닉스가 7조2101억원으로 가장 많다. 삼성전자는 4조5700억원, 삼성전기는 9578억원, SK스퀘어는 8414억원 수준의 거래대금을 기록하고 있다. LG전자는 4.92% 오른 19만8400원에 거래되며 강세를 보이고 있다. 미래에셋증권은 LG전자가 깜짝 실적과 인공지능(AI) 로보틱스 등 신성장 동력 비중 확대 기대감으로 강세를 나타냈다고 분석했다.

업종별로는 반도체와 반도체장비(-0.83%), 은행(-0.81%), 제약(-1.75%), 자동차(-0.16%), 전자장비와 기기(-2.71%) 등이 약세다. 조선(-5.25%), 전기제품(-4.40%), 복합기업(-4.18%), 우주항공·국방(-8.07%), 전기장비(-7.73%) 등은 낙폭이 더 크다. 상승 업종은 문구류(7.18%), 전자제품(4.68%), 디스플레이패널(2.72%), 해운사(1.49%), 기타금융(0.99%) 등이다.

코스닥 지수는 같은 시각 전 거래일 대비 31.38포인트(3.78%) 내린 799.85를 기록 중이다. 지수는 816.39에 출발한 뒤 장중 795.35까지 떨어졌다. 고점은 823.33이다.

코스닥시장에서는 개인이 370억원, 기관이 233억원을 각각 순매수하고 있다. 외국인은 638억원을 순매도 중이다. 프로그램 매매는 차익 7억원 매수 우위, 비차익 663억원 매도 우위로 전체 656억원 순매도다.

신한투자증권은 코스닥이 반도체 대형주 반등 흐름 속에서도 바이오, 로봇, 2차전지 등 주요 업종 부진으로 약세를 보였다고 분석했다. 알테오젠, 레인보우로보틱스, 에코프로 등 대형주 약세와 반도체 소재·부품·장비 전반의 하락이 부담으로 작용했다고 설명했다.

개별 종목에서는 데이타솔루션과 씨이랩이 각각 29.98%, 29.97% 오르며 상한가권에 있다. 금호건설우(30.00%), 금호전기(29.94%), 금호에이치티(29.93%)도 급등하고 있다. 신한투자증권은 데이타솔루션이 삼성SDS와 4000억원대 계약 이슈로 상한가를 기록했다고 설명했다.

반면 안트로젠은 29.91% 내린 1만5350원에 거래되고 있다. 뉴인텍은 22.59%, 플루토스는 21.81%, 원풍물산은 17.71%, 오에스피는 17.51%, 케어젠은 17.30%, 롯데쇼핑은 12.37%, 에이비엘바이오는 12.14% 하락하고 있다.

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