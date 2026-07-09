울진해경 죽변항 인근 해상 좌초 어선·승선원 14명 구조

AI 핵심 요약beta
- 울진해경이 9일 죽변항 인근 좌초 어선 A호 승선원 14명을 구조했다
- 졸음 운항으로 암초에 좌초된 어선은 오전 2시8분 죽변항에 안전 입항했다
- 해경은 음주 사실이 없다고 밝혔으며 야간 피로 운항 자제를 당부했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 울진군 죽변항 인근 해상에서 좌초한 근해채낚기 어선 A(32t, 승선원 14명) 호가 해경에 의해 안전하게 구조됐다.
9일 울진해양경찰서에 따르면 이날 오전 0시 36분쯤 죽변항 인근 해상에서 어선 A호가 암초에 좌초됐다는 신고가 울진어선안전조업국을 통해 접수됐다.
신고를 접수한 울진해경은 경비함정, 죽변파출소, 울진구조대와 경상북도 소방, 해양재난구조대 등 민·관 구조 세력을 현장에 긴급 투입했다.
현장에 도착한 구조팀은 승선원 14명의 안전 상태를 확인하고 로프 등 구조 장비를 이용해 안전하게 구조했다.
해당 어선은 이날 오전 2시 8분쯤 죽변항에 안전하게 입항했다.
해경은 선장을 대상으로 음주 측정을 실시한 결과 음주 사실은 없는 것으로 확인됐다고 전했다.
조사 결과 이번 사고는 조업을 마치고 입항하던 중 선장이 졸음 운항을 하면서 발생한 것으로 확인됐다.
배병학 울진해경서장은 "야간 항해 시 피로 누적으로 인한 졸음 운항은 대형 해양사고로 이어질 수 있다"며 "충분한 휴식을 취한 후 운항하고 피로가 누적될 경우 교대 운항이나 휴식을 통해 안전운항 수칙을 반드시 준수해 줄 것"을 당부했다.
nulcheon@newspim.com