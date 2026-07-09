주호영 "최태원, 두 달 전 호남 반도체 부정 견해...李 나서며 800조 투자 결정"

AI 핵심 요약beta
- 국민의힘이 9일 반도체 전력 인프라 점검 토론회를 열어 서남권 투자 구상의 사전 검증 부족을 논의했다.
- 주호영 의원 등 참석자들은 서남권 6.3GW 대규모 전력 수요와 원전·전원 확보 전략 공백, 재생에너지 위주의 불안정성을 우려했다.
- 국민의힘은 전력·물·인력 등 인프라를 주제로 연속 토론회를 이어가며 반도체 산업 최적 입지 조건을 모색하기로 했다.
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"용인 클러스터도 완성되지 않은 상황서 급하게 추진해 우려"
전력·물·인력 주제로 총 3차례 연속토론회 예정
[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정부의 서남권 반도체 투자 구상을 두고 전력 인프라에 대한 사전 검증이 부족하다는 지적이 9일 국회 토론회에서 제기됐다.
주호영 국민의힘 의원은 이날 오전 국회의원회관 제1소회의실에서 국민의힘 반도체·AI·첨단산업특별위원회와 함께 '대한민국 반도체 미래지도와 인프라 전략-PART1. 전력' 토론회를 개최했다.
주 의원은 개회사에서 "이 문제를 고민하다 양향자 최고위원과 상의해 점검해보자는 취지로 자리를 마련했다"며 "앞서 김경기 교수와 함께 반도체 산업을 공부해왔다"고 밝혔다.
이어 "불과 두 달 전 SK 최태원 회장이 이 자리에서 호남 반도체 투자에 대해 부정적인 견해를 밝혔는데, 그 사이 특별한 상황 변화가 없었음에도 대통령이 직접 나서면서 800조원 규모의 투자가 결정됐다"고 지적했다.
그러면서 "용인 반도체 클러스터도 완성되지 않은 상황에서 이렇게 급하게 추진되는 대형 국책사업이 자칫 실패로 이어지지 않을까 하는 우려에서 이번 점검 자리를 마련했다"고 설명했다.
주 의원은 "오늘은 전력을 시작으로 물, 인력, 부지 및 주변 생태계까지 네 가지 조건을 순차적으로 점검하려 한다"며 "기업의 자율적 결정이 아닌 것처럼 비치는 이번 사업이 실패로 흐르지 않도록 하고, 반도체 산업의 최적 입지 조건이 무엇인지 함께 찾아보고자 한다"고 말했다.
이날 토론회에는 정점식 국민의힘 원내대표와 고동진·송석준 의원 등 국민의힘 의원들이 참석했다. 한동훈 무소속 의원도 자리해 "정치가 힘을 모아 지원해야 한다"고 당부했다.
정 원내대표는 반도체 인프라 생태계 조성을 위한 국회 차원의 지원을 약속했다. 고 의원도 반도체 산업 경쟁력 확보를 위한 인프라 구축 필요성에 힘을 보탰다. 강명구 의원은 "전력 없이는 반도체도 없다"며 전력·용수 공급 종합계획 마련이 필요하다고 강조했다.
발제는 김경기 반도체공학회 수석부회장이 맡았다. 토론은 양향자 반도체·AI·첨단산업특별위원장이 좌장을 맡아 진행했으며, 김형탁 홍익대 교수, 안홍상 산업통상부 반도체과장, 김종안 한국전력 계통연계실장, 오세일 대구디지털혁신진흥원 본부장이 패널로 참여했다.
김 교수는 발제에서 "서남권 결정의 성급함은 정치 일정이 공학적 검증을 앞선 절차의 문제"라고 지적했다. 그는 서남권 반도체 투자에 필요한 전력 수요를 6.3GW로 제시하며 "대형 원전 4.5기가 100% 가동돼야 하는 거대한 규모"라고 설명했다.
김 교수는 이어 요인별 비교자료 없이 입지부터 발표된 절차와 원전 등 전원 확보 전략의 공백을 지적했다. 또 호남 지역은 재생에너지는 풍부하지만 날씨 변수에 좌우되는 만큼 안정적 전력 공급 측면에서는 취약할 수 있다고 짚었다.
국민의힘은 이번 토론회를 시작으로 전력, 물, 인력을 주제로 총 세 차례 연속 토론회를 이어갈 계획이다. 2차 토론회는 오는 8월 중 개최될 예정이다.
oneway@newspim.com