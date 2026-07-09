넥써쓰, UAE서 게임 결제 인프라 구축

AI 핵심 요약beta
- 넥써쓰가 9일 UAE 디지털 결제 인프라 구축을 위해 체인저·페이더플라이와 협약을 맺었다.
- 3사는 ADGM·FSRA 인가 기반으로 글로벌 게임 결제·정산 인프라를 UAE 제도권 내에 공동 구축한다.
- 또한 UAE 기관 네트워크를 연계해 한국 게임사의 현지 제도권 결제 인프라 진입을 지원할 계획이다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 넥써쓰가 아부다비 글로벌 마켓(ADGM) 금융서비스규제청(FSRA) 인가 기업들과 손을 잡고 UAE 내 디지털 결제 인프라를 구축한다.
넥써쓰는 FSRA 인가 디지털 자산 수탁·정산 기업 체인저, 가상자산 결제 기술 플랫폼 페이더플라이와 업무협약을 체결했다고 9일 밝혔다.
체인저는 디지털 자산 수탁과 대리 중개 라이선스를 보유했고 페이더플라이는 가맹점이 가상자산으로 결제를 받고 법정화폐로 정산할 수 있도록 지원하는 기술을 제공한다.
3사는 UAE 제도권 내에서 글로벌 게임 결제·정산 인프라를 함께 구축하기로 했다. 넥써쓰는 FSRA 인가 기반의 검증된 결제·정산 체계를 도입해 글로벌 이용자와 파트너사 대상 서비스의 규제 안정성을 확보할 방침이다.
3사는 UAE 기관 네트워크와의 연계를 확대하면서 현지 제도권 결제 인프라 진입을 준비하는 한국 게임사를 위한 협력 창구로 기능할 예정이다.
장현국 넥써쓰 대표는 "이번 협력은 글로벌 게임 결제 인프라를 UAE 제도권 안에서 갖추기 위한 핵심 기반"이라며 "ADGM·FSRA 프레임워크에 기반한 정산 모델을 확립해 게임사의 글로벌 디지털 결제 규제 준수 모델을 제시하겠다"고 말했다.
origin@newspim.com