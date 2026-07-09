[AI MY 뉴스] 뉴욕 반도체주 프리뷰...저가 매수에 반도체주 일제히 반등, 마이크론 6% 급등

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[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 9일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서는 전날 급락했던 반도체주가 일제히 반등하고 있다.

미국과 이란 간 군사 충돌이 다시 격화하고 국제유가가 상승하면서 지정학적 불확실성은 이어지고 있지만, 최근 큰 폭으로 하락했던 반도체주를 중심으로 저가 매수세가 유입되는 모습이다. 특히 마이크론(MU)과 샌디스크(SNDK) 등 메모리 반도체주가 급등하며 업종 전반의 반등을 주도하고 있다.

다만 최근 인공지능(AI) 관련주의 가파른 상승세가 지속될 수 있을지에 대한 우려가 이어지는 가운데 일부 반도체 장비주는 차익실현 매물로 약세를 보이고 있다. 시장에서는 중동 정세와 국제유가 흐름, 미 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 금리 인상 가능성이 반도체 업종의 단기 방향을 좌우할 주요 변수로 꼽힌다.

마이크론 테크놀로지 DDR5 [사진=업체 제공]

◆ 마이크론 6%·샌디스크 5%↑…메모리주 급반등

이날 뉴욕 증시 개장을 앞두고 메모리 반도체 종목들은 일제히 강세를 나타냈다.

▲마이크론테크놀로지(MU)는 6% 이상 급등했고 ▲샌디스크(SNDK)도 5% 넘게 상승했다. ▲웨스턴디지털(WDC)과 ▲씨게이트(STX) 역시 강세를 나타냈다.

전날 중동 긴장 고조와 국제유가 급등, 기술주 전반의 차익실현 여파로 큰 폭으로 하락한 뒤 저가 매수세가 유입된 영향으로 풀이된다.

특히 메모리 반도체 업황 개선과 인공지능 데이터센터용 고대역폭메모리(HBM), 기업용 저장장치 수요가 장기적으로 견조할 것이라는 기대가 투자심리를 지지하고 있다.

아시아에서는 SK하이닉스가 미국 증시 데뷔를 앞두고 5.3% 상승 마감했다.

◆ 엔비디아·AMD·인텔 동반 상승…반도체 ETF 급등

인공지능(AI) 반도체주도 일제히 반등했다.

▲엔비디아(NVDA)와 ▲AMD(AMD), ▲브로드컴(AVGO), ▲인텔(INTC) 등 주요 반도체 종목들이 개장 전 거래에서 상승세를 나타냈다.

전날 중동 지정학적 위험과 인공지능 관련주의 고평가 우려로 반도체주가 큰 폭으로 하락한 이후 저가 매수세가 유입되면서 업종 전반이 반등하는 모습이다.

반도체 ETF도 강세를 보였다. ▲아이셰어즈 반도체 ETF(SOXX)는 4.7% 상승했고 ▲반에크 반도체 ETF(SMH)도 약 3% 올랐다.

다만 올해 월가 상승세를 이끌어온 AI 반도체주의 랠리가 지속될 수 있을지에 대한 우려가 이어지고 있어 향후 주가 변동성이 확대될 가능성도 제기된다.

koinwon@newspim.com