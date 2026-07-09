기상청, 예상 강수량 상향..."수도권·충청 매우 강한 비"

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 9일 수도권·충청권에 예상보다 많은 비가 온다며 강수량을 상향 조정했다.
- 서울·인천·경기·서해5도와 강원중·북부내륙 등에 50~150㎜, 많은 곳은 200㎜ 이상 폭우가 예보됐다.
- 기상청은 돌풍·천둥·번개 동반한 집중호우로 침수·산사태·교통사고 위험이 크다며 하천·지하차도·저지대 접근 자제를 당부했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
최신 기상정보 반영해 수도권·충청 강수량 상향
돌풍·천둥·번개 동반한 집중호우 예상
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 기상청이 수도권과 충청권에 예상보다 강하고 많은 비가 내릴 것이라며 예상 강수량을 상향 조정했다.
9일 기상청은 오후 8시 최신 기상정보를 반영한 결과, 이날 밤부터 내일까지 수도권과 충청권을 중심으로 돌풍과 천둥·번개를 동반한 매우 강한 비가 내릴 것으로 예상된다고 밝혔다.
기상청에 따르면 예상 강수량은 서울·인천·경기와 서해5도가 50~150㎜이며, 경기북부는 많은 곳은 200㎜ 이상 내릴 것으로 전망됐다.
강원중·북부내륙도 50~150㎜의 비가 예보됐으며, 강원북부내륙은 200㎜ 이상 내리는 곳이 있겠다. 강원남부내륙과 산지는 20~80㎜, 강원동해안은 5~30㎜의 비가 예상된다.
충청권은 충남북부가 50~150㎜, 충북중·북부는 20~80㎜, 대전·세종·충남남부와 충북남부는 10~50㎜의 강수량이 예보됐다.
남부지방은 9일 기준 전북과 광주·전남, 경북북부·남서내륙, 경남서부내륙에 5~20㎜의 비가 내리겠으며, 제주도는 산지 5~20㎜, 산지를 제외한 지역은 5㎜ 미만의 비가 예상된다.
기상청은 비가 내리는 지역에서는 돌풍과 천둥·번개를 동반한 강한 비로 피해가 발생할 가능성이 있다며 안전에 각별한 주의를 당부했다.
특히 짧은 시간 동안 많은 비가 집중되면서 계곡과 하천의 수위가 급격히 상승할 수 있는 만큼 접근이나 야영을 자제하고, 하천변 산책로와 지하차도 등 침수 우려 지역에는 출입하지 말아야 한다고 강조했다.
또 저지대 침수와 하천 범람, 하수도와 배수구 역류, 농경지 침수와 농수로 범람, 토사 유출과 산사태, 낙석, 축대 붕괴 등에 대비해야 하며, 도로 침수와 가시거리 악화에 따른 교통안전에도 유의해야 한다고 당부했다.
nylee54@newspim.com