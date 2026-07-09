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트럼프 "이란 전쟁 재개 없을 것"…추가 공습 가능성은 열어둬

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  • 트럼프 대통령은 8일 이란 추가 공격시 미국이 10배 강력 대응하겠지만 전면전 재개 가능성은 크지 않다고 밝혔다.
  • 미국·이란은 호르무즈 해협 선박 공격을 주고받으며 휴전 MOU가 사실상 무력화돼 전쟁 출구 전략과 평화협정 협상이 난관에 봉착했다.
  • 전문가들은 호르무즈 해협 통제권 갈등 속에 양측이 제한적 군사 행동과 협상을 병행하는 '관리되는 불안정' 상태가 장기화될 것으로 전망했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

트럼프 "전쟁 재개 없을 것…공격하면 10배 대응"
오늘 밤 공격할 수도"…전면전에는 선 그어
지지율 34%…중간선거 앞두고 종전 압박

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령은 8일(현지시간) 미국과 이란이 다시 군사 공격을 주고받았지만 양국 간 전면전이 재개될 가능성은 크지 않다고 밝혔다. 다만 이란이 추가 공격에 나설 경우 미국도 훨씬 강력하게 대응할 수 있다고 경고하면서 이란과의 임시 휴전은 중대한 시험대에 올랐다.

트럼프 대통령은 튀르키예 앙카라에서 열린 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의를 마친 뒤 기자들과 만나 "전쟁이 다시 시작될 것으로 생각하지 않는다"며 "무슨 일이 일어나더라도 매우 빠르게 끝날 것"이라고 말했다.

그는 "이란이 선박 몇 척을 공격했고, 그래서 우리는 훨씬 더 강하게 대응했다"며 "그들이 공격하면 우리는 10배 더 강하게 공격한다. 우리는 그들보다 훨씬 더 좋은 장비를 갖고 있다"고 강조했다.

도널드 트럼프 미국 대통령 [사진=블룸버그통신]

"오늘 밤 공격할 수도"…전면전에는 선 그어

트럼프 대통령은 전면전 재개 가능성에는 선을 그으면서도 미국의 추가 군사 행동 가능성은 열어뒀다.

그는 "앞서 누군가 '오늘 밤 이란을 공격할 것이냐'고 물었고 나는 '그럴 수도 있다. 그래, 그럴 수도 있다'고 답했다"며 "그들이 공격하면 우리도 공격한다. 우리는 그들의 언어를 사용하고 그들의 언어로 말한다"고 밝혔다. 이는 이란이 호르무즈 해협을 지나는 선박을 공격하면 미국도 같은 방식으로 군사적으로 대응하겠다는 의미로 풀이된다.

이어 "무슨 일이 일어나든 매우 빠르게 끝날 것이며, 석유를 포함해 모든 것을 더욱 안전하게 만들 것"이라고 주장했다.

트럼프 대통령의 이 같은 발언은 미국과 이란이 최근 다시 군사 공격을 주고받으면서 양국 간 휴전 체제가 흔들리는 가운데 나왔다.

미국은 호르무즈 해협에서 유조선 등 상선이 공격받자 이란 목표물을 공습했다. 이에 이란은 바레인과 쿠웨이트에 있는 미군 시설을 공격하며 보복에 나섰다.

트럼프 대통령은 이후 이란과의 전쟁 종식을 위해 체결했던 임시 양해각서(MOU)는 "끝났다"고 선언하고 추가 공습을 지시했다. 미국은 이란의 국제 원유 판매를 허용했던 제재 면제 조치도 철회했다.

미국과 이란이 휴전을 위한 양해각서에 서명한 지 3주여 만에 무력 충돌이 재개되면서 트럼프 대통령이 추진해 온 전쟁 출구 전략에도 차질이 불가피해졌다는 분석이 나온다.

전문가들은 트럼프 대통령이 선택할 수 있는 방안이 제한적이며 어느 쪽도 상당한 위험을 수반한다고 평가했다.

미국이 이란에 대한 군사 공격을 확대할 경우 양측의 제한적인 보복 공격이 전면전으로 번질 가능성이 있다. 반면 이란의 공격에 강하게 대응하지 않고 물러날 경우 이란이 세계에서 가장 중요한 원유 수송로인 호르무즈 해협에 대한 영향력을 더욱 확대할 수 있다는 우려가 나온다.

[AI 일러스트=권지언 기자]

트럼프 대통령은 군사적 압박을 통해 이란을 다시 협상 테이블로 끌어내고 핵 프로그램 문제에서 양보를 얻어내려는 것으로 보인다. 이란 핵 문제는 트럼프 대통령이 이번 전쟁의 핵심 목표로 제시해 온 사안이다.

그러나 전문가들은 이란이 미국이 요구하는 수준의 대폭적인 양보에 나설 가능성을 보여주는 징후는 아직 거의 없다고 평가했다.

민주당과 공화당 행정부에서 중동 협상가로 활동했던 에런 데이비드 밀러는 "트럼프 대통령은 스스로를 궁지에 몰아넣었다"며 "군사적 수단이든 외교적 수단이든 이란으로부터 많은 것을 얻어낼 가능성은 크지 않아 보인다"고 말했다.

흔들리는 휴전…트럼프 전쟁 출구 전략도 난관

트럼프 대통령은 오는 11월 미국 중간선거를 앞두고 이란 전쟁을 영구적으로 끝내야 한다는 정치적 압박도 받고 있다.

지난 2월 28일 미국과 이스라엘의 이란 공습으로 시작된 전쟁은 수천 명의 사망자를 냈으며 국제유가와 미국 내 물가를 끌어올려 경제에도 부담을 줬다.

6월 23일 실시된 로이터·입소스 여론조사에서 트럼프 대통령의 국정 지지율은 집권 2기 최저 수준인 34%까지 하락했다. 이는 오는 중간선거에서 공화당이 의회 다수당 지위를 유지하는 데도 부담 요인으로 평가된다.

미국과 이란은 지난 6월 17일 휴전을 위한 양해각서를 체결하고 60일 동안 최종 평화협정을 논의하기로 했다.

그러나 양해각서는 이란 핵 프로그램과 경제 제재, 호르무즈 해협 관리 등 핵심 쟁점을 향후 협상으로 미뤘다. 이후 협상은 중단과 재개를 반복했으며 뚜렷한 진전도 나타나지 않았다.

최근 양국이 다시 공격을 주고받으면서 60일의 협상 기간 안에 포괄적인 평화협정을 마련하기는 더욱 어려워졌다는 전망이 나온다.

경제와 군사 역량에 큰 피해를 본 이란도 미국의 압박을 받고 있다. 미국이 이란의 국제 원유 판매를 허용했던 제재 면제를 철회하면서 이란은 임시 합의를 통해 얻었던 가장 큰 경제적 성과 가운데 하나를 잃게 됐다.

그럼에도 이란 강경 지도부는 추가 공격을 감내할 의지가 있는 것으로 보인다. 일부 전문가들은 최근 양측의 공격이 전면전 재개보다는 향후 협상에서 유리한 위치를 확보하기 위한 무력 시위일 가능성이 있다고 분석했다.

미국 국가정보위원회에서 중동 담당 부정보관을 지낸 조너선 패니코프는 "상황이 전면전으로 되돌아가지는 않을 것"이라면서도 "이제 기본 상태는 '관리되는 불안정(managed instability)'이다. 영구적인 출구 없이 폭력이 반복되는 상황이 이어질 것"이라고 전망했다.

호르무즈 해협 통제권 놓고 갈등

최근 무력 충돌이 다시 발생한 배경에는 호르무즈 해협의 관리와 통제권을 둘러싼 미국과 이란의 입장 차이가 자리 잡고 있다.

호르무즈 해협은 전 세계 원유 수송량의 약 5분의 1이 통과하는 핵심 해상 운송로다. 이란은 이번 전쟁 과정에서 해협을 봉쇄하거나 원유 수송을 제한할 수 있는 능력을 보여줬다.

이란은 향후 호르무즈 해협 관리에 일정한 역할을 맡고 선박에 통행료나 이용료를 부과하는 방안도 염두에 두고 있다.

반면 트럼프 대통령과 미국의 걸프 지역 동맹국들은 모든 선박의 자유롭고 안전한 통행이 보장돼야 한다는 입장이다.

호르무즈 해협 일러스트 이미지 [사진=뉴스핌DB]

워싱턴의 전략국제문제연구소(CSIS) 소속 존 알터먼은 "이란은 트럼프 대통령이 끝이 보이지 않는 전쟁에 다시 휘말리기를 원하지 않고 걸프 국가들도 정상화를 절실히 원한다고 판단하고 있다"고 분석했다.

그는 "이란은 트럼프 대통령이 며칠 동안 공격한 뒤 걸프 아랍 국가들이 미국에 공격 중단을 요구할 것으로 예상하고 있다"고 설명했다.

트럼프 대통령은 외국 분쟁 개입을 피하고 미국 경제에 집중하겠다는 공약을 내세워 재선에 성공했다. 그러나 이란 전쟁 장기화로 국제유가와 미국 휘발유 가격이 다시 상승할 경우 중간선거를 앞둔 공화당에도 부담이 커질 수 있다.

존스홉킨스대학교의 중동 전문가 로라 블루멘펠드는 "트럼프 대통령은 경제 운영 실패로 평가받는 허버트 후버 전 대통령의 사례를 의식하고 있으며 경제 문제에 집중해야 한다는 점을 알고 있다"고 말했다.

시장에서는 트럼프 대통령이 전면전 재개 가능성에는 선을 그으면서도 추가 군사 행동 가능성을 열어둔 만큼, 미국과 이란이 당분간 제한적인 공격과 협상을 병행하는 불안정한 상황을 이어갈 가능성이 크다는 전망이 나온다.

koinwon@newspim.com

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문체위, 축구협회 청문회 22일 개최 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 국회 문화체육관광위원회가 대한축구협회 현안 관련 청문회를 오는 22일 개최하기로 했다. 문체위는 9일 국회에서 전체회의를 열고 대한축구협회 현안 관련 청문회 실시 계획서 채택의 건과 서류 제출 요구의 건, 증인 및 참고인 출석 요구의 건을 의결했다. 이번 청문회는 축구 국가대표팀 감독 선임 절차와 대한축구협회 운영 실태 전반에 나타난 문제점을 국회 차원에서 점검하고, 대한축구협회 정상화 방안을 모색하기 위해 마련됐다. 홍명보 전 축구 국가대표팀 감독 [사진=로이터 뉴스핌] 이재정 문체위원장은 "대한축구협회의 자율성과 전문성은 존중하되 축구가 가지는 공공성을 감안해 국회의 역할을 뒤로 미룰 수 없었다"고 설명했다. 문체위는 국회법 제65조에 따라 오는 22일 오전 10시 청문회를 개최하기로 했다. 청문회와 관련해서는 총 644건의 서류 제출을 요구하고 제출 기한을 오는 16일 오후 2시까지로 정했다. 증인으로는 정몽규 전 대한축구협회장과 홍명보 전 축구 국가대표팀 감독, 이임생 전 대한축구협회 기술총괄이사 등 13명이 채택됐다. 참고인으로는 박지성 K축구혁신위원회 공동위원장 등 10명이 포함됐다. 다만 청문회가 핵심 관계자들의 출석 회피와 축구협회의 자료 미제출로 '맹탕 청문회'에 그칠 수 있다는 우려도 제기됐다. 조계원 더불어민주당 의원은 이날 의사진행발언에서 "대한민국 체육계는 대한축구협회의 독단적인 행정과 밀실 감독 선임, 올림픽 본선 진출 실패라는 참담한 결과에도 그 누구 하나 책임 있는 자세를 보이지 않는 모습에 국민적 분노가 극에 달하고 있다"고 지적했다. 정몽규 대한축구협회장(왼쪽부터), 박주호 전 대한축구협회 전력강화위원회 위원, 홍명보 축구 국가대표팀 감독이 2024년 9월 24일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 문화체육관광위원회의 대한축구협회 등에 대한 현안질의에 출석해 있다. [사진 = 뉴스핌DB] 조 의원은 "정몽규 전 회장, 홍명보 전 감독, 이임생 전 이사 등 사건의 핵심 당사자들이 줄줄이 사임하고 외국으로 도피하는 등의 행보를 보이며 국회 출석 요구를 회피할 가능성이 매우 높아 보인다"고 말했다. 이어 "저희 의원실에서 이번 사태의 진상을 규명하기 위해 수십 건의 자료 제출을 요구했음에도 불구하고 축구협회는 지금까지 단 한 건의 자료도 제출하지 않고 버티고 있다"며 "이는 국회를 무시하는 처사이자 진실을 요구하는 국민을 기만하는 행위"라고 비판했다. 그러면서 "오늘 채택될 청문회가 맹탕 청문회로 전락하지 않도록 위원장님께서 엄격하고 단호하게 중심을 잡아달라"고 요청했다. 이 위원장은 이날 청문회 실시 계획서와 서류 제출 요구, 증인 및 참고인 출석 요구 안건을 각각 상정한 뒤 의결했다. oneway@newspim.com 2026-07-09 12:49
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대법, 尹 '체포방해' 징역 7년 확정 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 12·3 비상계엄과 관련해 고위공직자범죄수사처(공수처)의 체포방해·국무위원 심의권 침해 등 혐의를 받는 윤석열 전 대통령이 9일 대법원에서 징역형을 확정받았다. 윤 전 대통령은 비상계엄 사태 583일 만에 처음으로 관련 범죄에서 유죄를 확정받으며 즉시 미결수에서 기결수로 신분이 바뀌었다. 윤 전 대통령 측은 선고 직후 "대법원이 이처럼 중대한 사건을 충분한 심리 없이 종결한 데 깊은 유감"이라며 재판소원을 검토하겠다고 밝혔다. 대법원 3부(주심 이숙연 대법관)는 이날 오후 특수공무집행방해·직권남용권리행사방해 등 혐의로 기소된 윤 전 대통령에게 징역 7년을 선고한 원심을 확정했다. 윤 전 대통령은 서울고법에서 진행 중인 내란 우두머리 항소심에 출석해 대법원 법정에 나오지 않았다. 12·3 비상계엄과 관련해 고위공직자범죄수사처(공수처) 체포방해·국무위원 심의권 침해 등 혐의를 받는 윤석열 전 대통령이 대법원에서 징역형을 확정받았다. 윤 전 대통령은 비상계엄 사태 583일 만에 처음으로 관련 범죄에서 유죄를 확정받으며 즉시 미결수에서 기결수로 신분이 바뀌게 됐다. 사진은 윤 전 대통령. [사진=뉴스핌DB] ◆ "공수처, 직권남용죄 관련 범죄로서 내란죄 수사권 가져" 윤 전 대통령은 지난해 1월 대통령 경호처 직원들을 동원해 공수처의 체포영장 집행을 방해한 혐의를 받는다. 12·3 비상계엄 선포 직전 일부 국무위원만 소집해 나머지 국무위원들의 심의권을 침해하고, 계엄 해제 뒤 사후 선포문을 만들어 폐기한 혐의도 받는다. 여인형 전 국군방첩사령관 등의 비화폰 통화기록 삭제를 지시하고, 외신에 계엄과 관련한 허위 사실을 PG(프레스 가이드)로 작성·전파한 혐의도 있다. 1심은 특수 공무집행 방해·직권남용 권리행사 방해·허위 공문서 작성 혐의를 유죄로 인정하며 윤 전 대통령에게 징역 5년을 선고했다. 2심은 1심에서 무죄로 판단된 '국토교통부·산업통상자원부 장관에 대한 심의권 침해', '계엄 관련 외신 허위 공보' 등을 유죄로 뒤집으며 징역 7년을 선고했다. 이날 대법원은 체포방해 혐의의 핵심 전제인 공수처의 내란우두머리죄 수사 절차가 적법하게 진행됐다는 점을 상세히 판시했다. 대법원은 "공수처는 피고인의 직권남용 및 내란 혐의 사실이 기재된 고발장을 수리함으로써 직권남용죄에 대한 수사를 개시하는 한편, 내란우두머리죄 혐의 또한 구체적으로 인식해 이에 대한 수사도 개시했다"며 "내란우두머리죄는 직권남용죄와 배경이 되는 사실관계가 동일하고 증거도 상당 부분 중첩된다"고 했다. 이어 "결국 피고인의 내란우두머리죄는 직권남용죄의 '수사 과정에서 인지한 직접 관련성이 있는 범죄'로서 공수처법 제2조 제4호 라목의 관련 범죄에 해당하므로 공수처는 이에 대한 수사권을 가진다"고 덧붙였다. 대법원은 "공수처가 고위공직자범죄인 직권남용죄에 대해 수사를 개시하면서, 이와 관련 범죄인 내란우두머리죄를 인지해 수사를 진행한 것에 수사절차상 위법이 있다고 보기 어렵다"고 판시했다. [서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 윤석열 전 대통령의 고위공직자범죄수사처(공수처) 체포방해 등 혐의 사건 상고심 선고기일인 9일 오후 서울역 대합실에서 시민들이 관련 생중계를 시청하고 있다. 이날 대법원 3부(주심 이숙연 대법관)는 윤 전 대통령에게 징역 7년을 선고한 원심판결을 확정했다. 2026.07.09 yeawon2@newspim.com ◆ 尹측 "대법, 중대 사건인데 충분히 심리 안하고 종결" 대법원은 또한 '윤 전 대통령이 계엄 선포에 관한 국무회의를 소집하면서 일부 국무위원에게 소집 통지를 하지 않은 것은 해당 국무위원의 심의권 행사를 현실적으로 방해한 것'이라고 판단한 원심에 대해 "법리 오해의 잘못이 없다"며 수긍했다. 이밖에 허위 공문서 작성 및 허위 작성 공문서 행사, 대통령기록물 관리법 위반 및 공용서류 손상, 허위 공보로 인한 직권남용 부분 등에 대해서도 원심의 판단을 받아들였다. 대법원 관계자는 "본 판결을 통해 처음으로, 불소추특권 대상범죄에 대한 대통령 재직 중 수사의 가부 및 그 범위, 공수처법 제2조 제4호 라목의 '관련범죄'의 의미 및 판단기준, 형사소송법 제110조에서 정한 압수·수색 승낙 거부권의 요건과 그 한계를 구체적으로 밝혔다"고 설명했다. 조은석 특별검사 측은 이날 선고 직후 "법원의 판단을 존중한다"며 "앞으로도 특검은 내란, 외환 사건 공소유지에 최선을 다하겠다"고 밝혔다. 윤 전 대통령 측은 이번 선고 결과에 대해 유감을 표하며 재판소원을 검토하겠다고 했다. 변호인단은 입장문을 통해 "대한민국 헌법의 근간인 법치주의와 영장주의의 관점에서 최고법원인 대법원이 이처럼 중대한 사건을 충분한 심리 없이 종결한 데 대해 깊은 유감"이라고 밝혔다. 이어 "대통령의 형사상 불소추특권의 범위에 '재임 중 강제수사'가 허용되는지 여부는 국가 원수이자 행정부 수반의 헌법적 지위를 수호하기 위한 고도의 헌법적 쟁점"이라며 "그럼에도 하급심은 이에 대한 명확한 법리적 판단을 회피했으며, 대법원 역시 이 심각한 법리적 전제를 완전히 묵인한 채 상고를 기각했다"고 덧붙였다. 변호인단은 "헌법이 보장하는 기본권 보호를 위해 재판소원 등 헌법재판 절차를 통해 이번 판결의 위헌성을 다툴 예정"이라고 했다. hong90@newspim.com 2026-07-09 15:19

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