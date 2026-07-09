트럼프 "이란 전쟁 재개 없을 것"…추가 공습 가능성은 열어둬

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트럼프 "전쟁 재개 없을 것…공격하면 10배 대응"

오늘 밤 공격할 수도"…전면전에는 선 그어

지지율 34%…중간선거 앞두고 종전 압박

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 도널드 트럼프 미국 대통령은 8일(현지시간) 미국과 이란이 다시 군사 공격을 주고받았지만 양국 간 전면전이 재개될 가능성은 크지 않다고 밝혔다. 다만 이란이 추가 공격에 나설 경우 미국도 훨씬 강력하게 대응할 수 있다고 경고하면서 이란과의 임시 휴전은 중대한 시험대에 올랐다.

트럼프 대통령은 튀르키예 앙카라에서 열린 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의를 마친 뒤 기자들과 만나 "전쟁이 다시 시작될 것으로 생각하지 않는다"며 "무슨 일이 일어나더라도 매우 빠르게 끝날 것"이라고 말했다.

그는 "이란이 선박 몇 척을 공격했고, 그래서 우리는 훨씬 더 강하게 대응했다"며 "그들이 공격하면 우리는 10배 더 강하게 공격한다. 우리는 그들보다 훨씬 더 좋은 장비를 갖고 있다"고 강조했다.

도널드 트럼프 미국 대통령 [사진=블룸버그통신]

◆ "오늘 밤 공격할 수도"…전면전에는 선 그어

트럼프 대통령은 전면전 재개 가능성에는 선을 그으면서도 미국의 추가 군사 행동 가능성은 열어뒀다.

그는 "앞서 누군가 '오늘 밤 이란을 공격할 것이냐'고 물었고 나는 '그럴 수도 있다. 그래, 그럴 수도 있다'고 답했다"며 "그들이 공격하면 우리도 공격한다. 우리는 그들의 언어를 사용하고 그들의 언어로 말한다"고 밝혔다. 이는 이란이 호르무즈 해협을 지나는 선박을 공격하면 미국도 같은 방식으로 군사적으로 대응하겠다는 의미로 풀이된다.

이어 "무슨 일이 일어나든 매우 빠르게 끝날 것이며, 석유를 포함해 모든 것을 더욱 안전하게 만들 것"이라고 주장했다.

트럼프 대통령의 이 같은 발언은 미국과 이란이 최근 다시 군사 공격을 주고받으면서 양국 간 휴전 체제가 흔들리는 가운데 나왔다.

미국은 호르무즈 해협에서 유조선 등 상선이 공격받자 이란 목표물을 공습했다. 이에 이란은 바레인과 쿠웨이트에 있는 미군 시설을 공격하며 보복에 나섰다.

트럼프 대통령은 이후 이란과의 전쟁 종식을 위해 체결했던 임시 양해각서(MOU)는 "끝났다"고 선언하고 추가 공습을 지시했다. 미국은 이란의 국제 원유 판매를 허용했던 제재 면제 조치도 철회했다.

미국과 이란이 휴전을 위한 양해각서에 서명한 지 3주여 만에 무력 충돌이 재개되면서 트럼프 대통령이 추진해 온 전쟁 출구 전략에도 차질이 불가피해졌다는 분석이 나온다.

전문가들은 트럼프 대통령이 선택할 수 있는 방안이 제한적이며 어느 쪽도 상당한 위험을 수반한다고 평가했다.

미국이 이란에 대한 군사 공격을 확대할 경우 양측의 제한적인 보복 공격이 전면전으로 번질 가능성이 있다. 반면 이란의 공격에 강하게 대응하지 않고 물러날 경우 이란이 세계에서 가장 중요한 원유 수송로인 호르무즈 해협에 대한 영향력을 더욱 확대할 수 있다는 우려가 나온다.

[AI 일러스트=권지언 기자]

트럼프 대통령은 군사적 압박을 통해 이란을 다시 협상 테이블로 끌어내고 핵 프로그램 문제에서 양보를 얻어내려는 것으로 보인다. 이란 핵 문제는 트럼프 대통령이 이번 전쟁의 핵심 목표로 제시해 온 사안이다.

그러나 전문가들은 이란이 미국이 요구하는 수준의 대폭적인 양보에 나설 가능성을 보여주는 징후는 아직 거의 없다고 평가했다.

민주당과 공화당 행정부에서 중동 협상가로 활동했던 에런 데이비드 밀러는 "트럼프 대통령은 스스로를 궁지에 몰아넣었다"며 "군사적 수단이든 외교적 수단이든 이란으로부터 많은 것을 얻어낼 가능성은 크지 않아 보인다"고 말했다.

◆ 흔들리는 휴전…트럼프 전쟁 출구 전략도 난관

트럼프 대통령은 오는 11월 미국 중간선거를 앞두고 이란 전쟁을 영구적으로 끝내야 한다는 정치적 압박도 받고 있다.

지난 2월 28일 미국과 이스라엘의 이란 공습으로 시작된 전쟁은 수천 명의 사망자를 냈으며 국제유가와 미국 내 물가를 끌어올려 경제에도 부담을 줬다.

6월 23일 실시된 로이터·입소스 여론조사에서 트럼프 대통령의 국정 지지율은 집권 2기 최저 수준인 34%까지 하락했다. 이는 오는 중간선거에서 공화당이 의회 다수당 지위를 유지하는 데도 부담 요인으로 평가된다.

미국과 이란은 지난 6월 17일 휴전을 위한 양해각서를 체결하고 60일 동안 최종 평화협정을 논의하기로 했다.

그러나 양해각서는 이란 핵 프로그램과 경제 제재, 호르무즈 해협 관리 등 핵심 쟁점을 향후 협상으로 미뤘다. 이후 협상은 중단과 재개를 반복했으며 뚜렷한 진전도 나타나지 않았다.

최근 양국이 다시 공격을 주고받으면서 60일의 협상 기간 안에 포괄적인 평화협정을 마련하기는 더욱 어려워졌다는 전망이 나온다.

경제와 군사 역량에 큰 피해를 본 이란도 미국의 압박을 받고 있다. 미국이 이란의 국제 원유 판매를 허용했던 제재 면제를 철회하면서 이란은 임시 합의를 통해 얻었던 가장 큰 경제적 성과 가운데 하나를 잃게 됐다.

그럼에도 이란 강경 지도부는 추가 공격을 감내할 의지가 있는 것으로 보인다. 일부 전문가들은 최근 양측의 공격이 전면전 재개보다는 향후 협상에서 유리한 위치를 확보하기 위한 무력 시위일 가능성이 있다고 분석했다.

미국 국가정보위원회에서 중동 담당 부정보관을 지낸 조너선 패니코프는 "상황이 전면전으로 되돌아가지는 않을 것"이라면서도 "이제 기본 상태는 '관리되는 불안정(managed instability)'이다. 영구적인 출구 없이 폭력이 반복되는 상황이 이어질 것"이라고 전망했다.

◆ 호르무즈 해협 통제권 놓고 갈등

최근 무력 충돌이 다시 발생한 배경에는 호르무즈 해협의 관리와 통제권을 둘러싼 미국과 이란의 입장 차이가 자리 잡고 있다.

호르무즈 해협은 전 세계 원유 수송량의 약 5분의 1이 통과하는 핵심 해상 운송로다. 이란은 이번 전쟁 과정에서 해협을 봉쇄하거나 원유 수송을 제한할 수 있는 능력을 보여줬다.

이란은 향후 호르무즈 해협 관리에 일정한 역할을 맡고 선박에 통행료나 이용료를 부과하는 방안도 염두에 두고 있다.

반면 트럼프 대통령과 미국의 걸프 지역 동맹국들은 모든 선박의 자유롭고 안전한 통행이 보장돼야 한다는 입장이다.

호르무즈 해협 일러스트 이미지 [사진=뉴스핌DB]

워싱턴의 전략국제문제연구소(CSIS) 소속 존 알터먼은 "이란은 트럼프 대통령이 끝이 보이지 않는 전쟁에 다시 휘말리기를 원하지 않고 걸프 국가들도 정상화를 절실히 원한다고 판단하고 있다"고 분석했다.

그는 "이란은 트럼프 대통령이 며칠 동안 공격한 뒤 걸프 아랍 국가들이 미국에 공격 중단을 요구할 것으로 예상하고 있다"고 설명했다.

트럼프 대통령은 외국 분쟁 개입을 피하고 미국 경제에 집중하겠다는 공약을 내세워 재선에 성공했다. 그러나 이란 전쟁 장기화로 국제유가와 미국 휘발유 가격이 다시 상승할 경우 중간선거를 앞둔 공화당에도 부담이 커질 수 있다.

존스홉킨스대학교의 중동 전문가 로라 블루멘펠드는 "트럼프 대통령은 경제 운영 실패로 평가받는 허버트 후버 전 대통령의 사례를 의식하고 있으며 경제 문제에 집중해야 한다는 점을 알고 있다"고 말했다.

시장에서는 트럼프 대통령이 전면전 재개 가능성에는 선을 그으면서도 추가 군사 행동 가능성을 열어둔 만큼, 미국과 이란이 당분간 제한적인 공격과 협상을 병행하는 불안정한 상황을 이어갈 가능성이 크다는 전망이 나온다.

koinwon@newspim.com