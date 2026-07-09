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세계 증시 주도하던 코스피, 몇 주 만에 약세장…'AI·반도체 쏠림의 역풍'

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AI 핵심 요약

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  • 한국 증시는 6월 고점 대비 20% 넘게 하락해 8일 약세장에 진입했다.
  • 삼성과 하이닉스에 편중된 AI·반도체 쏠림과 개인·레버리지 자금이 급락과 변동성을 키웠다.
  • 전문가들은 펀더멘털은 견조해 이번 급락을 밸류에이션 조정으로 보고, SK하이닉스 미국 상장과 2분기 실적을 반등 변수로 본다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

사상 최고치서 20% 급락…삼성전자·SK하이닉스 비중 절반 넘어
전문가 "펀더멘털 악화 아닌 밸류에이션 조정…AI 사이클 종료 아냐"

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 세계 증시를 주도하던 한국 증시가 불과 몇 주 만에 급격한 약세장에 진입했다. 올해 인공지능(AI) 열풍을 타고 가파르게 상승했던 코스피는 글로벌 투자자들의 AI 회의론과 차익실현 매물이 확산하면서 지난달 기록한 사상 최고치에서 20% 넘게 급락했다.

삼성전자와 SK하이닉스가 코스피 시가총액의 절반 이상을 차지하는 극단적인 반도체 쏠림 현상도 시장의 하락폭을 키웠다는 분석이 나온다.

다만 미국 CNBC는 최근 급락이 AI 수요나 반도체 업황의 근본적인 악화보다는 과도하게 높아진 밸류에이션과 투자 쏠림을 해소하는 과정에 가깝다고 전문가들을 인용해 분석했다. 메모리 반도체 가격 상승과 견조한 기업 실적이 이어지고 있는 만큼 이번 조정을 AI 상승 사이클의 종료가 아닌 '건전한 재조정'으로 봐야 한다는 분석이다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 9일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 달러/원, 코스피 지수가 표시되고 있다. 2026.07.09 ryuchan0925@newspim.com

금융정보업체 LSEG에 따르면 코스피는 8일 5% 넘게 급락하며 지난 6월 19일 기록한 사상 최고치보다 20% 이상 낮은 수준으로 떨어졌다. 통상 주가가 고점 대비 20% 이상 하락하면 약세장에 진입한 것으로 본다. 코스피는 하루 뒤인 9일 변동성 장세 속에서 소폭 반등했다.

에머캐피털의 마니시 레이차우두리 최고경영자(CEO)는 "최근 한국 증시의 급락은 글로벌 투자자들의 AI에 대한 회의론이 커진 가운데 극단적인 시장 집중 현상까지 겹친 결과"라고 분석했다.

◆ 삼성전자·SK하이닉스가 코스피 절반…AI 쏠림의 역풍

이번 급락은 올해 한국 증시 상승을 이끌었던 AI 투자 열풍이 동시에 시장의 가장 큰 위험 요인이 될 수 있다는 점을 보여줬다.

에머캐피털 자료에 따르면 지난 6월 기준 삼성전자와 SK하이닉스가 코스피에서 차지하는 비중은 절반을 넘어섰다. 두 반도체 기업의 주가 상승은 코스피를 세계 최고 수준의 상승 시장으로 끌어올렸지만 AI 투자심리가 흔들리자 지수 전체를 끌어내리는 요인으로 작용했다.

피보나치애셋매니지먼트글로벌의 정인윤 창립자는 "이번 조정은 기업의 펀더멘털 악화보다 투자자들의 과도한 포지션에 따른 영향이 크다"고 말했다.

그는 "강력한 상승세를 거치면서 한국 증시는 전 세계에서 투자자들의 자금이 가장 과도하게 몰린 AI 투자처 가운데 하나가 됐다"며 "차익실현을 촉발하는 데 큰 충격이 필요하지 않은 상황이었다"고 설명했다.

글로벌 경제와 금융시장의 불확실성이 커지고 기업들의 실적 전망 상향 흐름이 둔화할 수 있다는 우려도 투자자들의 경계심을 키웠다.

다만 정 창립자는 최근 코스피 급락을 "시장 전망의 근본적인 변화가 아니라 건전한 재조정"이라고 평가했다.

◆ "금융의 게임화"…개인·레버리지 자금이 변동성 키워

최근 한국 증시의 급격한 등락은 금융시장의 투자 방식이 변화한 결과라는 분석도 나온다.

KB금융그룹의 피터 김 글로벌 투자전략가는 "금융의 게임화로 인해 시장이 기업의 펀더멘털보다 뉴스 흐름과 유행에 따라 급격하게 움직이는 현상이 나타나고 있다"고 말했다.

개인투자자 자금과 레버리지 상장지수펀드(ETF)가 빠르게 늘어난 데다 AI 관련 종목에 투자금이 집중되면서 주가가 단기간에 5~10% 급등락하는 현상이 과거보다 흔해졌다는 설명이다.

실제로 코스피 변동성지수는 올해 초 이후 200% 넘게 급등했다.

경기 이천시 SK하이닉스 본사 모습. [사진=뉴스핌DB]

◆ 삼성전자 '깜짝 실적'에도 급락…"AI 수요보다 성장 속도 의문"

최근 코스피는 반도체 기업들이 강력한 실적을 발표했음에도 큰 폭으로 하락했다.

삼성전자는 시장 기대를 크게 웃도는 실적을 발표했고 메모리 반도체 가격도 상승세를 이어가고 있다. 그러나 투자자들이 AI 투자 확대 속도와 향후 실적 증가세에 의문을 제기하면서 삼성전자 주가는 오히려 큰 폭으로 하락했다.

정 창립자는 "시장이 의문을 제기하는 것은 AI 수요의 지속 가능성 자체가 아니라 기업들의 실적이 앞으로 얼마나 빠르게 증가할 수 있느냐는 점"이라고 말했다.

이어 "이러한 차이는 중요하다"며 "현재 나타나는 조정이 AI 투자 사이클의 종료가 아니라 높아진 밸류에이션을 조정하는 과정임을 보여주기 때문"이라고 설명했다.

AI 데이터센터 투자 확대에 따른 메모리 반도체 수요도 여전히 강한 것으로 평가된다.

퓨처럼그룹의 롤프 벌크 반도체·인프라 부문 책임자는 2분기 메모리 반도체 가격이 전 분기보다 50~80% 상승했으며 올해 하반기에도 추가 상승할 것으로 전망했다.

벌크 책임자는 수년에 걸친 메모리 공급 부족과 대형 하이퍼스케일 기업들과의 장기 공급 계약을 근거로 메모리 반도체 업체들의 펀더멘털은 여전히 견조하다고 평가했다.

KB금융그룹의 김 전략가도 "기업들의 펀더멘털과 높은 실적 가시성을 고려하면 현재의 조정은 단기적인 변동성을 견딜 수 있는 투자자들에게 투자 기회가 될 수 있다"고 말했다.

올해 여전히 70% 상승…"AI 공급망 중심 한국 다시 주목"

최근 급락에도 코스피는 올해 들어 여전히 70% 넘게 상승한 상태다. 지난해에도 75% 이상 올랐다.

전문가들은 단기적인 변동성이 이어질 수 있지만 한국 증시의 중장기 전망은 여전히 긍정적이라고 평가했다.

정 창립자는 "단기적으로 변동성이 지속될 수 있지만 중기적인 전망은 여전히 긍정적"이라며 "글로벌 위험자산 투자심리가 안정되면 한국이 세계 AI 공급망에서 핵심적인 역할을 하고 있다는 점을 고려해 외국인 투자자들이 다시 한국 증시에 관심을 가질 가능성이 크다"고 전망했다.

다만 한국 증시가 언제 본격적인 회복세에 진입할지는 예측하기 어렵다는 분석이다. 향후 반등 시점은 글로벌 증시와 국제 금융시장의 위험 선호 회복 여부에 크게 좌우될 것으로 보인다.

◆ SK하이닉스 美 상장·2분기 실적이 반등 변수

시장에서는 10일(금요일) 예정된 SK하이닉스의 미국 증시 상장이 단기적으로 메모리 반도체주에 새로운 상승 동력이 될 수 있을지 주목하고 있다.

벌크 책임자는 SK하이닉스의 미국 상장이 글로벌 투자자들의 접근성을 높이면서 메모리 반도체주에 긍정적인 영향을 줄 가능성이 있다고 전망했다.

이달 말 발표되는 삼성전자와 SK하이닉스의 2026년 2분기 실적도 한국 증시의 향방을 결정할 핵심 변수로 꼽힌다.

벌크 책임자는 "삼성전자와 SK하이닉스 경영진이 2026년 하반기에도 메모리 반도체 상승 사이클이 지속될 것이라는 긍정적인 전망을 제시한다면 두 기업의 주가뿐 아니라 코스피 전반에도 상승 동력이 될 수 있다"고 말했다.

올해 한국 증시를 세계 최고 수준으로 끌어올린 AI와 반도체가 최근 급락의 원인으로 돌아온 가운데 시장에서는 이번 조정이 AI 상승 사이클의 종료인지, 과도한 기대와 투자 쏠림을 해소하는 과정인지에 관심이 집중되고 있다.

koinwon@newspim.com

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문체위, 축구협회 청문회 22일 개최 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 국회 문화체육관광위원회가 대한축구협회 현안 관련 청문회를 오는 22일 개최하기로 했다. 문체위는 9일 국회에서 전체회의를 열고 대한축구협회 현안 관련 청문회 실시 계획서 채택의 건과 서류 제출 요구의 건, 증인 및 참고인 출석 요구의 건을 의결했다. 이번 청문회는 축구 국가대표팀 감독 선임 절차와 대한축구협회 운영 실태 전반에 나타난 문제점을 국회 차원에서 점검하고, 대한축구협회 정상화 방안을 모색하기 위해 마련됐다. 홍명보 전 축구 국가대표팀 감독 [사진=로이터 뉴스핌] 이재정 문체위원장은 "대한축구협회의 자율성과 전문성은 존중하되 축구가 가지는 공공성을 감안해 국회의 역할을 뒤로 미룰 수 없었다"고 설명했다. 문체위는 국회법 제65조에 따라 오는 22일 오전 10시 청문회를 개최하기로 했다. 청문회와 관련해서는 총 644건의 서류 제출을 요구하고 제출 기한을 오는 16일 오후 2시까지로 정했다. 증인으로는 정몽규 전 대한축구협회장과 홍명보 전 축구 국가대표팀 감독, 이임생 전 대한축구협회 기술총괄이사 등 13명이 채택됐다. 참고인으로는 박지성 K축구혁신위원회 공동위원장 등 10명이 포함됐다. 다만 청문회가 핵심 관계자들의 출석 회피와 축구협회의 자료 미제출로 '맹탕 청문회'에 그칠 수 있다는 우려도 제기됐다. 조계원 더불어민주당 의원은 이날 의사진행발언에서 "대한민국 체육계는 대한축구협회의 독단적인 행정과 밀실 감독 선임, 올림픽 본선 진출 실패라는 참담한 결과에도 그 누구 하나 책임 있는 자세를 보이지 않는 모습에 국민적 분노가 극에 달하고 있다"고 지적했다. 정몽규 대한축구협회장(왼쪽부터), 박주호 전 대한축구협회 전력강화위원회 위원, 홍명보 축구 국가대표팀 감독이 2024년 9월 24일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 문화체육관광위원회의 대한축구협회 등에 대한 현안질의에 출석해 있다. [사진 = 뉴스핌DB] 조 의원은 "정몽규 전 회장, 홍명보 전 감독, 이임생 전 이사 등 사건의 핵심 당사자들이 줄줄이 사임하고 외국으로 도피하는 등의 행보를 보이며 국회 출석 요구를 회피할 가능성이 매우 높아 보인다"고 말했다. 이어 "저희 의원실에서 이번 사태의 진상을 규명하기 위해 수십 건의 자료 제출을 요구했음에도 불구하고 축구협회는 지금까지 단 한 건의 자료도 제출하지 않고 버티고 있다"며 "이는 국회를 무시하는 처사이자 진실을 요구하는 국민을 기만하는 행위"라고 비판했다. 그러면서 "오늘 채택될 청문회가 맹탕 청문회로 전락하지 않도록 위원장님께서 엄격하고 단호하게 중심을 잡아달라"고 요청했다. 이 위원장은 이날 청문회 실시 계획서와 서류 제출 요구, 증인 및 참고인 출석 요구 안건을 각각 상정한 뒤 의결했다. oneway@newspim.com 2026-07-09 12:49
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대법, 尹 '체포방해' 징역 7년 확정 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 12·3 비상계엄과 관련해 고위공직자범죄수사처(공수처)의 체포방해·국무위원 심의권 침해 등 혐의를 받는 윤석열 전 대통령이 9일 대법원에서 징역형을 확정받았다. 윤 전 대통령은 비상계엄 사태 583일 만에 처음으로 관련 범죄에서 유죄를 확정받으며 즉시 미결수에서 기결수로 신분이 바뀌었다. 윤 전 대통령 측은 선고 직후 "대법원이 이처럼 중대한 사건을 충분한 심리 없이 종결한 데 깊은 유감"이라며 재판소원을 검토하겠다고 밝혔다. 대법원 3부(주심 이숙연 대법관)는 이날 오후 특수공무집행방해·직권남용권리행사방해 등 혐의로 기소된 윤 전 대통령에게 징역 7년을 선고한 원심을 확정했다. 윤 전 대통령은 서울고법에서 진행 중인 내란 우두머리 항소심에 출석해 대법원 법정에 나오지 않았다. 12·3 비상계엄과 관련해 고위공직자범죄수사처(공수처) 체포방해·국무위원 심의권 침해 등 혐의를 받는 윤석열 전 대통령이 대법원에서 징역형을 확정받았다. 윤 전 대통령은 비상계엄 사태 583일 만에 처음으로 관련 범죄에서 유죄를 확정받으며 즉시 미결수에서 기결수로 신분이 바뀌게 됐다. 사진은 윤 전 대통령. [사진=뉴스핌DB] ◆ "공수처, 직권남용죄 관련 범죄로서 내란죄 수사권 가져" 윤 전 대통령은 지난해 1월 대통령 경호처 직원들을 동원해 공수처의 체포영장 집행을 방해한 혐의를 받는다. 12·3 비상계엄 선포 직전 일부 국무위원만 소집해 나머지 국무위원들의 심의권을 침해하고, 계엄 해제 뒤 사후 선포문을 만들어 폐기한 혐의도 받는다. 여인형 전 국군방첩사령관 등의 비화폰 통화기록 삭제를 지시하고, 외신에 계엄과 관련한 허위 사실을 PG(프레스 가이드)로 작성·전파한 혐의도 있다. 1심은 특수 공무집행 방해·직권남용 권리행사 방해·허위 공문서 작성 혐의를 유죄로 인정하며 윤 전 대통령에게 징역 5년을 선고했다. 2심은 1심에서 무죄로 판단된 '국토교통부·산업통상자원부 장관에 대한 심의권 침해', '계엄 관련 외신 허위 공보' 등을 유죄로 뒤집으며 징역 7년을 선고했다. 이날 대법원은 체포방해 혐의의 핵심 전제인 공수처의 내란우두머리죄 수사 절차가 적법하게 진행됐다는 점을 상세히 판시했다. 대법원은 "공수처는 피고인의 직권남용 및 내란 혐의 사실이 기재된 고발장을 수리함으로써 직권남용죄에 대한 수사를 개시하는 한편, 내란우두머리죄 혐의 또한 구체적으로 인식해 이에 대한 수사도 개시했다"며 "내란우두머리죄는 직권남용죄와 배경이 되는 사실관계가 동일하고 증거도 상당 부분 중첩된다"고 했다. 이어 "결국 피고인의 내란우두머리죄는 직권남용죄의 '수사 과정에서 인지한 직접 관련성이 있는 범죄'로서 공수처법 제2조 제4호 라목의 관련 범죄에 해당하므로 공수처는 이에 대한 수사권을 가진다"고 덧붙였다. 대법원은 "공수처가 고위공직자범죄인 직권남용죄에 대해 수사를 개시하면서, 이와 관련 범죄인 내란우두머리죄를 인지해 수사를 진행한 것에 수사절차상 위법이 있다고 보기 어렵다"고 판시했다. [서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 윤석열 전 대통령의 고위공직자범죄수사처(공수처) 체포방해 등 혐의 사건 상고심 선고기일인 9일 오후 서울역 대합실에서 시민들이 관련 생중계를 시청하고 있다. 이날 대법원 3부(주심 이숙연 대법관)는 윤 전 대통령에게 징역 7년을 선고한 원심판결을 확정했다. 2026.07.09 yeawon2@newspim.com ◆ 尹측 "대법, 중대 사건인데 충분히 심리 안하고 종결" 대법원은 또한 '윤 전 대통령이 계엄 선포에 관한 국무회의를 소집하면서 일부 국무위원에게 소집 통지를 하지 않은 것은 해당 국무위원의 심의권 행사를 현실적으로 방해한 것'이라고 판단한 원심에 대해 "법리 오해의 잘못이 없다"며 수긍했다. 이밖에 허위 공문서 작성 및 허위 작성 공문서 행사, 대통령기록물 관리법 위반 및 공용서류 손상, 허위 공보로 인한 직권남용 부분 등에 대해서도 원심의 판단을 받아들였다. 대법원 관계자는 "본 판결을 통해 처음으로, 불소추특권 대상범죄에 대한 대통령 재직 중 수사의 가부 및 그 범위, 공수처법 제2조 제4호 라목의 '관련범죄'의 의미 및 판단기준, 형사소송법 제110조에서 정한 압수·수색 승낙 거부권의 요건과 그 한계를 구체적으로 밝혔다"고 설명했다. 조은석 특별검사 측은 이날 선고 직후 "법원의 판단을 존중한다"며 "앞으로도 특검은 내란, 외환 사건 공소유지에 최선을 다하겠다"고 밝혔다. 윤 전 대통령 측은 이번 선고 결과에 대해 유감을 표하며 재판소원을 검토하겠다고 했다. 변호인단은 입장문을 통해 "대한민국 헌법의 근간인 법치주의와 영장주의의 관점에서 최고법원인 대법원이 이처럼 중대한 사건을 충분한 심리 없이 종결한 데 대해 깊은 유감"이라고 밝혔다. 이어 "대통령의 형사상 불소추특권의 범위에 '재임 중 강제수사'가 허용되는지 여부는 국가 원수이자 행정부 수반의 헌법적 지위를 수호하기 위한 고도의 헌법적 쟁점"이라며 "그럼에도 하급심은 이에 대한 명확한 법리적 판단을 회피했으며, 대법원 역시 이 심각한 법리적 전제를 완전히 묵인한 채 상고를 기각했다"고 덧붙였다. 변호인단은 "헌법이 보장하는 기본권 보호를 위해 재판소원 등 헌법재판 절차를 통해 이번 판결의 위헌성을 다툴 예정"이라고 했다. hong90@newspim.com 2026-07-09 15:19

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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