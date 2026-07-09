[코인 시황] 美·이란 충돌에도 비트코인 6만2000달러 방어…"중동 리스크보다 금리에 민감"

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美·이란 충돌에도 비트코인 6만달러선 방어

유가 오르고 금값 하락…비트코인은 예상 밖 선방

공포심리 완화…6만달러 지지 여부 주목

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 비트코인 가격은 9일 미국과 이란의 군사적 충돌 확대와 국제유가 상승, 글로벌 채권 매도에도 6만2000~6만3000달러 선을 유지하며 비교적 견조한 흐름을 나타냈다.

시장에서는 중동 긴장이 고조될 때마다 급락했던 과거와 달리 최근 비트코인의 가격 반응이 점차 줄어들고 있다는 분석이 나온다. 비트코인이 중동 위험에 직접 반응하는 위험자산에서 벗어나 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 전망과 단기 국채 수익률에 더 민감하게 움직이는 자산으로 변화하고 있다는 것이다.

다만 거래소의 비트코인 보유량이 2017년 이후 최저 수준으로 감소했음에도 이를 과거처럼 강력한 상승 신호로 해석하기는 어렵다는 지적도 제기된다. 현물 상장지수펀드(ETF)와 기관 수탁, 탈중앙화금융(DeFi)이 성장하면서 거래소 밖으로 이동한 비트코인이 반드시 장기 보유 물량을 의미하지는 않기 때문이다.

비트코인 차트, 자료=야후 파이낸스, 2026.07.09 koinwon@newspim.com

◆ 美·이란 충돌에도 비트코인 6만달러선 방어

비트코인(BTC) 가격은 한국 시간 오후 8시 30분 기준 6만2646달러에 거래되며 24시간 전보다 0.6% 상승했다. 최근 일주일 기준으로는 1.90% 상승했다.

이더리움(ETH)은 0.30% 내린 1740달러에 거래되고 있다. 최근 일주일 동안에는 2.5% 상승하며 비트코인보다 강한 흐름을 보였다.

솔라나(SOL)는 77.33달러로 하루 동안 0.17%, 최근 일주일 동안 4% 하락했다. XRP는 0.5% 오른 1.09달러를 기록했다. 트론(TRX)은 최근 일주일 동안 4% 상승했고, 하이퍼리퀴드의 HYPE는 하루 동안 2.2% 하락했지만 일주일 기준으로는 0.55% 올랐다.

코인마켓캡의 알트코인 시즌 지수는 1포인트 오른 47을 기록했다. 일부 디파이 관련 토큰이 강세를 보였지만 비트코인과 이더리움이 뚜렷한 상승 추세를 회복하지 못하면서 투자자들의 신중한 태도는 이어지고 있다.

◆ 유가 오르고 금값 하락…비트코인은 예상 밖 선방

중동 지역의 군사적 긴장이 다시 고조되면서 전통적인 전쟁 위험 관련 자산은 엇갈린 흐름을 나타냈다.

브렌트유는 미국이 이란에 대한 추가 공습을 마치고 양측이 호르무즈 해협 폐쇄 가능성을 제기하면서 1% 가까이 오른 배럴당 78.77달러를 기록했다. 브렌트유는 3거래일 연속 상승했다.

미 중부사령부(CENTCOM)는 최근 공습에서 이란의 군사 목표물 90곳을 타격했다고 밝혔다. 이번 공습은 트럼프 대통령이 이란과의 휴전은 사실상 끝났다고 선언한 지 약 24시간 만에 이뤄졌다.

반면 금값은 온스당 4060달러 안팎까지 떨어지며 4거래일 연속 하락했다. 일본과 호주, 뉴질랜드 국채 가격도 하락했고 미국 2년물 국채 수익률은 2026년 고점에 근접했다.

중동 긴장 고조로 국제유가가 상승하면서 인플레이션 우려가 다시 커졌고 시장의 연준 금리 인상 예상 시점도 기존 12월에서 10월로 앞당겨졌다.

금은 이자를 지급하지 않기 때문에 현금과 채권 수익률이 높아질수록 상대적인 투자 매력이 낮아진다. 같은 논리라면 비트코인도 큰 폭으로 하락해야 하지만 실제 가격 반응은 제한적이었다.

국제유가 상승과 글로벌 채권 매도, 연준 통화정책에 대한 매파적 재평가가 동시에 나타났지만 비트코인은 하루 동안 1% 안팎 하락하는 데 그쳤다.

과거에는 호르무즈 해협 관련 소식만으로도 비트코인이 하루에 5% 가까이 급락했지만 지난 2월 미국과 이란의 충돌이 시작된 이후 긴장이 고조될 때마다 가격 반응은 점차 작아지고 있다.

시장에서는 중동 위험이 더 이상 암호화폐 시장만의 악재가 아니라 금리와 인플레이션 전망에 영향을 주는 거시경제 변수로 인식되기 시작했다는 분석이 나온다. 이에 따라 비트코인은 최근 국제유가보다 미국 단기 국채 수익률의 움직임을 더 밀접하게 따라가고 있다.

◆ 공포심리 완화…6만달러 지지 여부 주목

암호화폐 공포·탐욕지수는 27까지 상승하며 40일 연속 머물렀던 '극단적 공포' 구간에서 벗어났다.

다만 이는 투자자들이 본격적인 상승 확신을 갖기 시작했다기보다 극심한 공포 상태에서 벗어난 수준으로 평가된다. 공포·탐욕지수는 지난해 11월 이후 50을 웃도는 수준을 지속적으로 유지하지 못했다.

시장 참가자들은 비트코인의 향후 방향을 결정할 핵심 가격대로 6만달러를 주시하고 있다.

비트코인이 호르무즈 해협 긴장이 다시 고조되는 상황에서도 6만달러 아래로 떨어지지 않고 금값이 계속 하락한다면 비트코인이 기존 위험자산과 다른 방식으로 재평가되고 있다는 신호일 수 있다.

반면 비트코인이 같은 악재 속에서 6만달러를 큰 폭으로 밑돌 경우 최근 중동 긴장에도 가격 반응이 줄어든 것은 시장 구조 변화가 아니라 거래량 감소에 따른 일시적인 현상일 가능성이 있다.

비트코인 이미지.[사진=로이터 뉴스핌]

◆ 거래소 비트코인 비중 6.6%…"장기 강세 신호"

한편 블록체인 분석업체 샌티먼트(Santiment)에 따르면 중앙화 거래소에 보관된 비트코인은 전체 유통량의 6.6%로 2017년 이후 가장 낮은 수준을 기록했다.

거래소의 이더리움 보유 비중도 전체 유통량의 4.3%로 2015년 이후 최저 수준까지 감소했다.

일반적으로 거래소에서 즉시 매도할 수 있는 물량이 줄어들면 매도 압력이 낮아지고 가격 상승 가능성이 커지는 것으로 해석된다.

샌티먼트는 "비트코인과 이더리움이 거래소 밖에 머물고 있다"며 "수개월간 시장 변동성이 이어졌음에도 즉시 매도할 수 있는 물량이 감소했다는 의미"라고 분석했다.

비트코인과 이더리움은 전체 암호화폐 시가총액의 약 66%를 차지한다. 샌티먼트는 거래소 공급량 감소가 향후 지속적인 강세 사이클의 기반이 될 수 있다고 평가했다.

고마이닝(GoMining)의 마크 잘란 최고경영자(CEO)도 "역사적으로 거래소의 비트코인 공급량이 지속적으로 감소한 이후 여러 분기에 걸친 강세장이 나타났다"고 말했다.

다만 그는 새로운 강세 사이클이 시작되는 구체적인 시점을 예측하기는 어렵다고 강조했다.

◆ ETF·기관 수탁 확대…거래소 지표 신뢰도 약화

일부 전문가들은 거래소 보유량 감소를 과거처럼 명확한 강세 신호로 해석하기 어렵다고 지적한다.

비트코인 가격이 사상 최고가의 절반 수준에 머물고 있음에도 거래소 공급량은 이미 1년 넘게 낮은 수준을 유지하고 있기 때문이다.

스타볼루트의 에네코 크노르 최고경영자는 "과거에는 거래소 공급량 감소를 명확한 강세 신호로 해석했지만 시장 구조가 바뀌었다"고 말했다.

현재 거래소에서 인출된 비트코인이 반드시 장기 투자자의 콜드월렛으로 이동하는 것은 아니다. 일부는 래핑된 비트코인(WBTC)으로 전환돼 탈중앙화금융 시장에서 거래되거나 담보와 대출 자산으로 활용된다.

현물 비트코인 상장지수펀드(ETF)에서도 비슷한 현상이 나타난다.

투자 수요가 증가하면 ETF 운용사는 비트코인을 매입해 코인베이스 커스터디, 피델리티 디지털애셋, 비트고 등 기관 수탁업체에 보관한다.

거래소의 비트코인 보유량은 감소하지만 비트코인에 대한 투자 노출을 제공하는 ETF는 기존 증권시장에서 계속 활발하게 거래된다.

코인글래스(Coinglass)에 따르면 미국 현물 비트코인 ETF의 순자산은 약 730억달러로 64만1400BTC 이상을 보유하고 있다. 이더리움 ETF는 약 137억달러 규모의 자산과 약 770만ETH를 보유하고 있다.

솔스티스(Solstice)의 벤 나다레스키 최고경영자는 "이 지표는 거래소 수탁 시대의 종말을 보여주고 있다"며 "거래소 보유량 감소 자체보다 자산이 어디로 이동하는지가 더 중요하다"고 말했다.

그는 "암호화폐는 거래 플랫폼을 떠나 한쪽으로는 규제된 기관 수탁으로, 다른 한쪽으로는 수익을 창출하는 온체인 투자 포지션으로 이동하고 있다"고 설명했다.

실제로 2022년에도 거래소 공급량은 낮은 수준을 유지했지만 비트코인 가격은 큰 폭으로 하락했다.

◆ 유통 비트코인 56.5% 사실상 거래 밖에

거래소 보유량 지표의 신뢰도가 과거보다 낮아졌지만 비트코인이 장기 투자 자산으로 축적되고 있다는 흐름은 이어지고 있다.

현재 130개가 넘는 상장기업이 비트코인을 기업 재무자산으로 보유하고 있으며 현물 ETF도 점점 더 많은 비트코인을 규제된 기관 수탁 계좌로 흡수하고 있다.

비트코인 트레저리스(Bitcoin Treasuries)에 따르면 상장기업은 약 126만4579BTC, 비상장기업은 28만1752BTC, 각국 정부 기관은 64만9954BTC를 보유하고 있다.

탈중앙화금융과 기타 프로토콜은 36만9595BTC, ETF와 거래소는 약 162만2533BTC를 보유하고 있다.

여기에 장기간 움직이지 않은 휴면 지갑의 비트코인 약 700만개를 합치면 활발하게 거래되지 않는 비트코인은 총 1120만개에 조금 못 미친다.

이는 현재 유통 중인 비트코인 약 2005만개의 56.5%에 해당한다.

시장에서는 단기적으로 6만달러 지지 여부와 중동 긴장, 국제유가 및 미국 금리 전망이 비트코인의 방향을 결정할 것으로 보고 있다.

장기적으로는 거래소 보유량 감소 자체보다 ETF와 기업 재무, 기관 수탁, 온체인 금융으로 이동하는 비트코인이 실제 시장 유동성과 매도 압력에 어떤 영향을 미치는지가 더 중요한 변수로 부상하고 있다는 평가가 나온다.

koinwon@newspim.com