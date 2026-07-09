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[코인 시황] 美·이란 충돌에도 비트코인 6만2000달러 방어…"중동 리스크보다 금리에 민감"

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  • 비트코인이 9일 미·이란 충돌 속 6만2646달러를 지켰다
  • 유가·채권 흔들림에도 낙폭은 작아 중동 악재 민감도가 낮아졌다
  • 거래소 비트코인 감소는 ETF·기관 수탁 확대로 강세 신호 약화됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

美·이란 충돌에도 비트코인 6만달러선 방어
유가 오르고 금값 하락…비트코인은 예상 밖 선방
공포심리 완화…6만달러 지지 여부 주목

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 비트코인 가격은 9일 미국과 이란의 군사적 충돌 확대와 국제유가 상승, 글로벌 채권 매도에도 6만2000~6만3000달러 선을 유지하며 비교적 견조한 흐름을 나타냈다.

시장에서는 중동 긴장이 고조될 때마다 급락했던 과거와 달리 최근 비트코인의 가격 반응이 점차 줄어들고 있다는 분석이 나온다. 비트코인이 중동 위험에 직접 반응하는 위험자산에서 벗어나 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 전망과 단기 국채 수익률에 더 민감하게 움직이는 자산으로 변화하고 있다는 것이다.

다만 거래소의 비트코인 보유량이 2017년 이후 최저 수준으로 감소했음에도 이를 과거처럼 강력한 상승 신호로 해석하기는 어렵다는 지적도 제기된다. 현물 상장지수펀드(ETF)와 기관 수탁, 탈중앙화금융(DeFi)이 성장하면서 거래소 밖으로 이동한 비트코인이 반드시 장기 보유 물량을 의미하지는 않기 때문이다.

비트코인 차트, 자료=야후 파이낸스, 2026.07.09 koinwon@newspim.com

◆ 美·이란 충돌에도 비트코인 6만달러선 방어

비트코인(BTC) 가격은 한국 시간 오후 8시 30분 기준 6만2646달러에 거래되며 24시간 전보다 0.6% 상승했다. 최근 일주일 기준으로는 1.90% 상승했다. 

이더리움(ETH)은 0.30% 내린 1740달러에 거래되고 있다. 최근 일주일 동안에는 2.5% 상승하며 비트코인보다 강한 흐름을 보였다.

솔라나(SOL)는 77.33달러로 하루 동안 0.17%, 최근 일주일 동안 4% 하락했다. XRP는 0.5% 오른 1.09달러를 기록했다. 트론(TRX)은 최근 일주일 동안 4% 상승했고, 하이퍼리퀴드의 HYPE는 하루 동안 2.2% 하락했지만 일주일 기준으로는 0.55% 올랐다.

 

코인마켓캡의 알트코인 시즌 지수는 1포인트 오른 47을 기록했다. 일부 디파이 관련 토큰이 강세를 보였지만 비트코인과 이더리움이 뚜렷한 상승 추세를 회복하지 못하면서 투자자들의 신중한 태도는 이어지고 있다.

◆ 유가 오르고 금값 하락…비트코인은 예상 밖 선방

중동 지역의 군사적 긴장이 다시 고조되면서 전통적인 전쟁 위험 관련 자산은 엇갈린 흐름을 나타냈다.

브렌트유는 미국이 이란에 대한 추가 공습을 마치고 양측이 호르무즈 해협 폐쇄 가능성을 제기하면서 1% 가까이 오른 배럴당 78.77달러를 기록했다. 브렌트유는 3거래일 연속 상승했다.

미 중부사령부(CENTCOM)는 최근 공습에서 이란의 군사 목표물 90곳을 타격했다고 밝혔다. 이번 공습은 트럼프 대통령이 이란과의 휴전은 사실상 끝났다고 선언한 지 약 24시간 만에 이뤄졌다.

반면 금값은 온스당 4060달러 안팎까지 떨어지며 4거래일 연속 하락했다. 일본과 호주, 뉴질랜드 국채 가격도 하락했고 미국 2년물 국채 수익률은 2026년 고점에 근접했다.

중동 긴장 고조로 국제유가가 상승하면서 인플레이션 우려가 다시 커졌고 시장의 연준 금리 인상 예상 시점도 기존 12월에서 10월로 앞당겨졌다.

금은 이자를 지급하지 않기 때문에 현금과 채권 수익률이 높아질수록 상대적인 투자 매력이 낮아진다. 같은 논리라면 비트코인도 큰 폭으로 하락해야 하지만 실제 가격 반응은 제한적이었다.

국제유가 상승과 글로벌 채권 매도, 연준 통화정책에 대한 매파적 재평가가 동시에 나타났지만 비트코인은 하루 동안 1% 안팎 하락하는 데 그쳤다.

과거에는 호르무즈 해협 관련 소식만으로도 비트코인이 하루에 5% 가까이 급락했지만 지난 2월 미국과 이란의 충돌이 시작된 이후 긴장이 고조될 때마다 가격 반응은 점차 작아지고 있다.

시장에서는 중동 위험이 더 이상 암호화폐 시장만의 악재가 아니라 금리와 인플레이션 전망에 영향을 주는 거시경제 변수로 인식되기 시작했다는 분석이 나온다. 이에 따라 비트코인은 최근 국제유가보다 미국 단기 국채 수익률의 움직임을 더 밀접하게 따라가고 있다.

공포심리 완화…6만달러 지지 여부 주목

암호화폐 공포·탐욕지수는 27까지 상승하며 40일 연속 머물렀던 '극단적 공포' 구간에서 벗어났다.

다만 이는 투자자들이 본격적인 상승 확신을 갖기 시작했다기보다 극심한 공포 상태에서 벗어난 수준으로 평가된다. 공포·탐욕지수는 지난해 11월 이후 50을 웃도는 수준을 지속적으로 유지하지 못했다.

시장 참가자들은 비트코인의 향후 방향을 결정할 핵심 가격대로 6만달러를 주시하고 있다.

비트코인이 호르무즈 해협 긴장이 다시 고조되는 상황에서도 6만달러 아래로 떨어지지 않고 금값이 계속 하락한다면 비트코인이 기존 위험자산과 다른 방식으로 재평가되고 있다는 신호일 수 있다.

반면 비트코인이 같은 악재 속에서 6만달러를 큰 폭으로 밑돌 경우 최근 중동 긴장에도 가격 반응이 줄어든 것은 시장 구조 변화가 아니라 거래량 감소에 따른 일시적인 현상일 가능성이 있다.

비트코인 이미지.[사진=로이터 뉴스핌]

 

거래소 비트코인 비중 6.6%…"장기 강세 신호"

한편 블록체인 분석업체 샌티먼트(Santiment)에 따르면 중앙화 거래소에 보관된 비트코인은 전체 유통량의 6.6%로 2017년 이후 가장 낮은 수준을 기록했다.

거래소의 이더리움 보유 비중도 전체 유통량의 4.3%로 2015년 이후 최저 수준까지 감소했다.

일반적으로 거래소에서 즉시 매도할 수 있는 물량이 줄어들면 매도 압력이 낮아지고 가격 상승 가능성이 커지는 것으로 해석된다.

샌티먼트는 "비트코인과 이더리움이 거래소 밖에 머물고 있다"며 "수개월간 시장 변동성이 이어졌음에도 즉시 매도할 수 있는 물량이 감소했다는 의미"라고 분석했다.

비트코인과 이더리움은 전체 암호화폐 시가총액의 약 66%를 차지한다. 샌티먼트는 거래소 공급량 감소가 향후 지속적인 강세 사이클의 기반이 될 수 있다고 평가했다.

고마이닝(GoMining)의 마크 잘란 최고경영자(CEO)도 "역사적으로 거래소의 비트코인 공급량이 지속적으로 감소한 이후 여러 분기에 걸친 강세장이 나타났다"고 말했다.

다만 그는 새로운 강세 사이클이 시작되는 구체적인 시점을 예측하기는 어렵다고 강조했다.

◆ ETF·기관 수탁 확대…거래소 지표 신뢰도 약화

일부 전문가들은 거래소 보유량 감소를 과거처럼 명확한 강세 신호로 해석하기 어렵다고 지적한다.

비트코인 가격이 사상 최고가의 절반 수준에 머물고 있음에도 거래소 공급량은 이미 1년 넘게 낮은 수준을 유지하고 있기 때문이다.

스타볼루트의 에네코 크노르 최고경영자는 "과거에는 거래소 공급량 감소를 명확한 강세 신호로 해석했지만 시장 구조가 바뀌었다"고 말했다.

현재 거래소에서 인출된 비트코인이 반드시 장기 투자자의 콜드월렛으로 이동하는 것은 아니다. 일부는 래핑된 비트코인(WBTC)으로 전환돼 탈중앙화금융 시장에서 거래되거나 담보와 대출 자산으로 활용된다.

현물 비트코인 상장지수펀드(ETF)에서도 비슷한 현상이 나타난다.

투자 수요가 증가하면 ETF 운용사는 비트코인을 매입해 코인베이스 커스터디, 피델리티 디지털애셋, 비트고 등 기관 수탁업체에 보관한다.

거래소의 비트코인 보유량은 감소하지만 비트코인에 대한 투자 노출을 제공하는 ETF는 기존 증권시장에서 계속 활발하게 거래된다.

코인글래스(Coinglass)에 따르면 미국 현물 비트코인 ETF의 순자산은 약 730억달러로 64만1400BTC 이상을 보유하고 있다. 이더리움 ETF는 약 137억달러 규모의 자산과 약 770만ETH를 보유하고 있다.

솔스티스(Solstice)의 벤 나다레스키 최고경영자는 "이 지표는 거래소 수탁 시대의 종말을 보여주고 있다"며 "거래소 보유량 감소 자체보다 자산이 어디로 이동하는지가 더 중요하다"고 말했다.

그는 "암호화폐는 거래 플랫폼을 떠나 한쪽으로는 규제된 기관 수탁으로, 다른 한쪽으로는 수익을 창출하는 온체인 투자 포지션으로 이동하고 있다"고 설명했다.

실제로 2022년에도 거래소 공급량은 낮은 수준을 유지했지만 비트코인 가격은 큰 폭으로 하락했다.

◆ 유통 비트코인 56.5% 사실상 거래 밖에

거래소 보유량 지표의 신뢰도가 과거보다 낮아졌지만 비트코인이 장기 투자 자산으로 축적되고 있다는 흐름은 이어지고 있다.

현재 130개가 넘는 상장기업이 비트코인을 기업 재무자산으로 보유하고 있으며 현물 ETF도 점점 더 많은 비트코인을 규제된 기관 수탁 계좌로 흡수하고 있다.

비트코인 트레저리스(Bitcoin Treasuries)에 따르면 상장기업은 약 126만4579BTC, 비상장기업은 28만1752BTC, 각국 정부 기관은 64만9954BTC를 보유하고 있다.

탈중앙화금융과 기타 프로토콜은 36만9595BTC, ETF와 거래소는 약 162만2533BTC를 보유하고 있다.

여기에 장기간 움직이지 않은 휴면 지갑의 비트코인 약 700만개를 합치면 활발하게 거래되지 않는 비트코인은 총 1120만개에 조금 못 미친다.

이는 현재 유통 중인 비트코인 약 2005만개의 56.5%에 해당한다.

시장에서는 단기적으로 6만달러 지지 여부와 중동 긴장, 국제유가 및 미국 금리 전망이 비트코인의 방향을 결정할 것으로 보고 있다.

장기적으로는 거래소 보유량 감소 자체보다 ETF와 기업 재무, 기관 수탁, 온체인 금융으로 이동하는 비트코인이 실제 시장 유동성과 매도 압력에 어떤 영향을 미치는지가 더 중요한 변수로 부상하고 있다는 평가가 나온다.

koinwon@newspim.com

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문체위, 축구협회 청문회 22일 개최 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 국회 문화체육관광위원회가 대한축구협회 현안 관련 청문회를 오는 22일 개최하기로 했다. 문체위는 9일 국회에서 전체회의를 열고 대한축구협회 현안 관련 청문회 실시 계획서 채택의 건과 서류 제출 요구의 건, 증인 및 참고인 출석 요구의 건을 의결했다. 이번 청문회는 축구 국가대표팀 감독 선임 절차와 대한축구협회 운영 실태 전반에 나타난 문제점을 국회 차원에서 점검하고, 대한축구협회 정상화 방안을 모색하기 위해 마련됐다. 홍명보 전 축구 국가대표팀 감독 [사진=로이터 뉴스핌] 이재정 문체위원장은 "대한축구협회의 자율성과 전문성은 존중하되 축구가 가지는 공공성을 감안해 국회의 역할을 뒤로 미룰 수 없었다"고 설명했다. 문체위는 국회법 제65조에 따라 오는 22일 오전 10시 청문회를 개최하기로 했다. 청문회와 관련해서는 총 644건의 서류 제출을 요구하고 제출 기한을 오는 16일 오후 2시까지로 정했다. 증인으로는 정몽규 전 대한축구협회장과 홍명보 전 축구 국가대표팀 감독, 이임생 전 대한축구협회 기술총괄이사 등 13명이 채택됐다. 참고인으로는 박지성 K축구혁신위원회 공동위원장 등 10명이 포함됐다. 다만 청문회가 핵심 관계자들의 출석 회피와 축구협회의 자료 미제출로 '맹탕 청문회'에 그칠 수 있다는 우려도 제기됐다. 조계원 더불어민주당 의원은 이날 의사진행발언에서 "대한민국 체육계는 대한축구협회의 독단적인 행정과 밀실 감독 선임, 올림픽 본선 진출 실패라는 참담한 결과에도 그 누구 하나 책임 있는 자세를 보이지 않는 모습에 국민적 분노가 극에 달하고 있다"고 지적했다. 정몽규 대한축구협회장(왼쪽부터), 박주호 전 대한축구협회 전력강화위원회 위원, 홍명보 축구 국가대표팀 감독이 2024년 9월 24일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 문화체육관광위원회의 대한축구협회 등에 대한 현안질의에 출석해 있다. [사진 = 뉴스핌DB] 조 의원은 "정몽규 전 회장, 홍명보 전 감독, 이임생 전 이사 등 사건의 핵심 당사자들이 줄줄이 사임하고 외국으로 도피하는 등의 행보를 보이며 국회 출석 요구를 회피할 가능성이 매우 높아 보인다"고 말했다. 이어 "저희 의원실에서 이번 사태의 진상을 규명하기 위해 수십 건의 자료 제출을 요구했음에도 불구하고 축구협회는 지금까지 단 한 건의 자료도 제출하지 않고 버티고 있다"며 "이는 국회를 무시하는 처사이자 진실을 요구하는 국민을 기만하는 행위"라고 비판했다. 그러면서 "오늘 채택될 청문회가 맹탕 청문회로 전락하지 않도록 위원장님께서 엄격하고 단호하게 중심을 잡아달라"고 요청했다. 이 위원장은 이날 청문회 실시 계획서와 서류 제출 요구, 증인 및 참고인 출석 요구 안건을 각각 상정한 뒤 의결했다. oneway@newspim.com 2026-07-09 12:49
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대법, 尹 '체포방해' 징역 7년 확정 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 12·3 비상계엄과 관련해 고위공직자범죄수사처(공수처)의 체포방해·국무위원 심의권 침해 등 혐의를 받는 윤석열 전 대통령이 9일 대법원에서 징역형을 확정받았다. 윤 전 대통령은 비상계엄 사태 583일 만에 처음으로 관련 범죄에서 유죄를 확정받으며 즉시 미결수에서 기결수로 신분이 바뀌었다. 윤 전 대통령 측은 선고 직후 "대법원이 이처럼 중대한 사건을 충분한 심리 없이 종결한 데 깊은 유감"이라며 재판소원을 검토하겠다고 밝혔다. 대법원 3부(주심 이숙연 대법관)는 이날 오후 특수공무집행방해·직권남용권리행사방해 등 혐의로 기소된 윤 전 대통령에게 징역 7년을 선고한 원심을 확정했다. 윤 전 대통령은 서울고법에서 진행 중인 내란 우두머리 항소심에 출석해 대법원 법정에 나오지 않았다. 12·3 비상계엄과 관련해 고위공직자범죄수사처(공수처) 체포방해·국무위원 심의권 침해 등 혐의를 받는 윤석열 전 대통령이 대법원에서 징역형을 확정받았다. 윤 전 대통령은 비상계엄 사태 583일 만에 처음으로 관련 범죄에서 유죄를 확정받으며 즉시 미결수에서 기결수로 신분이 바뀌게 됐다. 사진은 윤 전 대통령. [사진=뉴스핌DB] ◆ "공수처, 직권남용죄 관련 범죄로서 내란죄 수사권 가져" 윤 전 대통령은 지난해 1월 대통령 경호처 직원들을 동원해 공수처의 체포영장 집행을 방해한 혐의를 받는다. 12·3 비상계엄 선포 직전 일부 국무위원만 소집해 나머지 국무위원들의 심의권을 침해하고, 계엄 해제 뒤 사후 선포문을 만들어 폐기한 혐의도 받는다. 여인형 전 국군방첩사령관 등의 비화폰 통화기록 삭제를 지시하고, 외신에 계엄과 관련한 허위 사실을 PG(프레스 가이드)로 작성·전파한 혐의도 있다. 1심은 특수 공무집행 방해·직권남용 권리행사 방해·허위 공문서 작성 혐의를 유죄로 인정하며 윤 전 대통령에게 징역 5년을 선고했다. 2심은 1심에서 무죄로 판단된 '국토교통부·산업통상자원부 장관에 대한 심의권 침해', '계엄 관련 외신 허위 공보' 등을 유죄로 뒤집으며 징역 7년을 선고했다. 이날 대법원은 체포방해 혐의의 핵심 전제인 공수처의 내란우두머리죄 수사 절차가 적법하게 진행됐다는 점을 상세히 판시했다. 대법원은 "공수처는 피고인의 직권남용 및 내란 혐의 사실이 기재된 고발장을 수리함으로써 직권남용죄에 대한 수사를 개시하는 한편, 내란우두머리죄 혐의 또한 구체적으로 인식해 이에 대한 수사도 개시했다"며 "내란우두머리죄는 직권남용죄와 배경이 되는 사실관계가 동일하고 증거도 상당 부분 중첩된다"고 했다. 이어 "결국 피고인의 내란우두머리죄는 직권남용죄의 '수사 과정에서 인지한 직접 관련성이 있는 범죄'로서 공수처법 제2조 제4호 라목의 관련 범죄에 해당하므로 공수처는 이에 대한 수사권을 가진다"고 덧붙였다. 대법원은 "공수처가 고위공직자범죄인 직권남용죄에 대해 수사를 개시하면서, 이와 관련 범죄인 내란우두머리죄를 인지해 수사를 진행한 것에 수사절차상 위법이 있다고 보기 어렵다"고 판시했다. [서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 윤석열 전 대통령의 고위공직자범죄수사처(공수처) 체포방해 등 혐의 사건 상고심 선고기일인 9일 오후 서울역 대합실에서 시민들이 관련 생중계를 시청하고 있다. 이날 대법원 3부(주심 이숙연 대법관)는 윤 전 대통령에게 징역 7년을 선고한 원심판결을 확정했다. 2026.07.09 yeawon2@newspim.com ◆ 尹측 "대법, 중대 사건인데 충분히 심리 안하고 종결" 대법원은 또한 '윤 전 대통령이 계엄 선포에 관한 국무회의를 소집하면서 일부 국무위원에게 소집 통지를 하지 않은 것은 해당 국무위원의 심의권 행사를 현실적으로 방해한 것'이라고 판단한 원심에 대해 "법리 오해의 잘못이 없다"며 수긍했다. 이밖에 허위 공문서 작성 및 허위 작성 공문서 행사, 대통령기록물 관리법 위반 및 공용서류 손상, 허위 공보로 인한 직권남용 부분 등에 대해서도 원심의 판단을 받아들였다. 대법원 관계자는 "본 판결을 통해 처음으로, 불소추특권 대상범죄에 대한 대통령 재직 중 수사의 가부 및 그 범위, 공수처법 제2조 제4호 라목의 '관련범죄'의 의미 및 판단기준, 형사소송법 제110조에서 정한 압수·수색 승낙 거부권의 요건과 그 한계를 구체적으로 밝혔다"고 설명했다. 조은석 특별검사 측은 이날 선고 직후 "법원의 판단을 존중한다"며 "앞으로도 특검은 내란, 외환 사건 공소유지에 최선을 다하겠다"고 밝혔다. 윤 전 대통령 측은 이번 선고 결과에 대해 유감을 표하며 재판소원을 검토하겠다고 했다. 변호인단은 입장문을 통해 "대한민국 헌법의 근간인 법치주의와 영장주의의 관점에서 최고법원인 대법원이 이처럼 중대한 사건을 충분한 심리 없이 종결한 데 대해 깊은 유감"이라고 밝혔다. 이어 "대통령의 형사상 불소추특권의 범위에 '재임 중 강제수사'가 허용되는지 여부는 국가 원수이자 행정부 수반의 헌법적 지위를 수호하기 위한 고도의 헌법적 쟁점"이라며 "그럼에도 하급심은 이에 대한 명확한 법리적 판단을 회피했으며, 대법원 역시 이 심각한 법리적 전제를 완전히 묵인한 채 상고를 기각했다"고 덧붙였다. 변호인단은 "헌법이 보장하는 기본권 보호를 위해 재판소원 등 헌법재판 절차를 통해 이번 판결의 위헌성을 다툴 예정"이라고 했다. hong90@newspim.com 2026-07-09 15:19

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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