李대통령 "한-몽, 개발·보건·의료 협력 확대"…후렐수흐 "양국 황금시대 열 것"

몽골 대통령과 정상회담

전날 포괄적경제동반자협정 원칙적 타결

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 9일(현지 시간) 그간 몽골과 정치, 경제, 사회, 문화 분야에서 이어온 협력을 높게 평가하며 오흐나 후렐수흐 몽골 대통령과의 정상회담을 계기로 '한몽 관계 황금시대'를 열어가자고 제안했다.

이 대통령은 이날 오후 몽골 울란바타르 정부청사 2층 정상회담장에서 "한국 정부는 한몽 관계를 더욱 높은 수준으로 발전시키겠다는 확고한 의지를 담아 이번 몽골 방문을 추진했다"며 "이제 우리는 그간의 성과를 토대로 양국 관계를 더욱 높은 수준으로 발전시켜 나가야 한다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이재명(왼쪽) 대통령이 9일(현지시간) 몽골 울란바타르 수흐바타르 광장에서 열린 공식환영식에 참석했다. [사진=KTV] 2026.07.09

이 대통령은 "오늘 후렐수흐 대통령과의 첫 회담이 한몽 전략적 동반자 관계의 새로운 도약을 알리는 출발점이자 양국이 한몽 관계의 황금시대를 함께 열어가는 역사적인 계기가 되기를 바란다"며 "우리의 우정을 바탕으로 한-몽 간 정치적 신뢰를 공고히 하고, 전략적 동반자 관계를 한층 심화시켜 나가겠다"고 강조했다.

특히 이 대통령은 전날 원칙적 타결에 이른 포괄적경제동반자협정(CEPA)을 언급하며 "경제는 물론 개발협력, 보건·의료 등 여러 분야에서 상생 협력을 더욱 확대해 나가겠다"고 약속했다.

이 대통령은 "양국 국민들이 서로를 더 깊이 이해할 수 있도록 인적·문화적 교류를 활성화할 것"이라며 "이태준 열사처럼 양국이 공유하는 소중한 역사적 유산도 함께 계승·발전시켜 미래 협력의 든든한 자산으로 만들어가고자 한다"고 말했다.

그러면서 이 대통령은 "국제 정세의 불확실성이 심화되고 있는 상황에서 지역과 세계의 평화·발전을 위해 국제무대에서도 긴밀히 협력해 나가야 한다"며 "한반도와 동북아의 평화와 안정을 유지하는 것은 우리 양국의 공동 이익이 될 것이라 믿는다"고 말했다.

끝으로 이 대통령은 "한반도 정세 진전을 위한 몽골의 건설적인 역할과 지지에 감사드린다"며 "한반도 평화와 협력 증진을 위해 지속적으로 협력해 나가기를 기대한다"고 했다.

후렐수흐 대통령 역시 "대한민국은 몽골의 제3의 이웃이자 중요한 전략적 동반자 관계에 있는 국가"라며 "이번 역사적인 방문을 통해서 양국은 그간의 성과를 다시 한번 돌아보고 평가하는 동시에 앞으로의 교류 협력을 더욱 발전해 나가고, 양국 관계의 황금시대를 열 수 있을 것이라고 굳게 믿는다"고 화답했다.

후렐수흐 대통령은 "존경하는 이 대통령의 몽골 방문을 통해서 몽골과 한국의 정치적 신뢰 관계가 더욱 강화되고, 실질적인 경제 협력이 더욱 많아지면서 두 나라 국민 간에 우정이 더욱 돈독해지는 데 귀중한 기여를 할 것으로 굳게 믿는다"고 강조했다.

pcjay@newspim.com