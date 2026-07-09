청와대 "몽골, 남북 대화 재개 위해 필요한 역할 하기로"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 9일 몽골 대통령과 정상회담을 하고 한반도 평화정책을 설명하며 남북관계 개선 지원을 요청했다.
- 양국은 한몽 관계의 황금시대를 선언하고 외교·국방·방산·국제무대 협력을 강화하며 신북방지역 협력 네트워크 확대를 추진하기로 했다.
- 2030년까지 교역 10억달러 달성과 CEPA 타결을 목표로 핵심광물·대기질·식량·과학기술·보건·도시·금융 등에서 상생 협력모델 구축에 뜻을 모았다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"양국 외교 구상 연계…소통채널 전면 가동"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대는 9일(현지 시간) 오흐나 후렐수흐 몽골 대통령에게 한국 정부의 한반도 평화 정책을 설명하고 남북관계 개선을 위한 지지와 도움을 받아냈다고 밝혔다.
위성락 청와대 국가안보실장은 이날 저녁 몽골 울란바타르 프레스센터에서 브리핑을 열고 "한-몽 간 한반도 평화실현을 위한 협력을 강화하기로 했다"며 "몽골 측은 남북관계 개선과 대화재개를 위한 여건이 조성될 수 있도록 필요한 역할을 해나가겠다고 했다"고 밝혔다.
이같은 몽골 측의 지지는 한반도를 포함한 역내 평화와 안정이 양국 공동의 이익이라는 점에 두 정상이 공감하면서 세워졌다. 청와대는 특히 15년 만에 이뤄진 한국 대통령의 몽골 국빈 방문이 남북관계 개선을 위한 도움을 비롯한 다양한 분야에서의 협력 강화를 이끌어 냈다고 평가했다.
위 실장은 "(이재명 대통령의) 국빈 방문을 계기로 한-몽 관계의 황금시대를 선언하고, 몽골은 우리 신북방정책 계승·발전의 주요 파트너이며, 우리는 몽골의 가장 신뢰할 수 있는 제3의 이웃이라는 점을 분명히 했다"며 "한-몽 관계 황금시대에 걸맞게 양국의 외교구상을 연계하는 가운데 전략적 소통채널을 전면적으로 가동하고 국방·방산분야와 국제 무대에서의 협력도 강화하기로 했다"고 소개했다.
그러면서 위 실장은 "이번 몽골 국빈방문은 동북아와 유라시아를 잇는 몽골을 시작으로 오는 9월 1차 한-중앙아시아 정상회의 개최 등 신북방지역 국가들과의 협력 네트워크를 단계적으로 확대해나가는 중요한 계기가 될 것으로 기대한다"고 덧붙였다.
위 실장은 "2030년까지 교역 10억 달러 달성을 목표로 양국 간 포괄적 경제동반자 협정(CEPA)의 원칙적인 타결에 합의한 가운데 안정적인 핵심광물 공급체계 구축을 위해서도 협력해 나가기로 했다"며 "대기질 개선, 식량안보, 과학기술, 보건·의료, 도시계획, 금융 등 분야에서도 우리의 발전 경험을 공유하면서 우리 기업의 몽골 진출을 촉진하는 등 한몽 양국이 상생할 수 있는 협력모델을 만들어 나가자는 데 뜻을 같이했다"고 소개했다.
위 실장은 "양국이 서로의 강점을 유기적으로 결합해 서로의 성장에 도움을 주고받는 상생의 협력모델은 우리 국익 중심 실용외교의 모범적인 협력 사례가 될 수 있을 것"이라고 했다.
pcjay@newspim.com