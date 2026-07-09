[미국 특징주] 블룸버그 "SK하이닉스, ADR 공모가 149달러 제시"

AI 핵심 요약beta
- SK하이닉스가 9일 ADR 공모가를 149달러로 제시했다.
- 이번 공모는 265억달러 규모로 역대 최대가 예상됐다.
- SK하이닉스 ADR은 10일 나스닥서 거래를 시작했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = SK하이닉스가 오는 10일(현지시간) 미국주식예탁증서(ADR) 상장을 앞두고 한 주당 149달러로 공모가를 제시했다고 사안에 정통한 소식통을 인용해 블룸버그통신이 9일 보도했다.
블룸버그에 따르면 주당 149달러는 이날 서울 유가증권시장의 SK하이닉스 보통주 종가보다 약 3.1% 높은 수준이다. SK하이닉스 보통주는 이날 한국에서 주당 218만6000원(1445달러)에 마감했다. 앞서 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 서류에 따르면 SK하이닉스 ADR 1주는 보통주 0.1주에 해당한다.
다만 소식통들은 협의가 진행 중이며 세부 사항이 바뀔 수 있다고 덧붙였다.
주당 149달러 기준 이번 공모의 총 조달액은 약 265억 달러(약 40조 원)에 이를 전망이다. 이는 외국 기업의 미국 첫 상장 조달액으로는 종전 역대 최대였던 알리바바의 250억 달러를 뛰어넘는다.
이번 공모는 총 1억7790만 주의 ADR을 발행하며 이는 보통주 1779만 주에 해당한다. 청약 경쟁률은 7배를 넘어섰다. 블룸버그에 따르면 글로벌 롱온리 펀드, 기술 섹터 특화 펀드, 국부 펀드, 아시아 특화 글로벌 투자자 등 기관 투자자들의 강한 수요가 몰렸다.
특히 베일리 기퍼드와 코투 매니지먼트, 시추에이셔널 어웨어니스 파트너스 등 유명 투자사들이 최대 70억 달러 규모의 ADR 매수 의향을 밝혔다. 공모 주관사는 뱅크오브아메리카(BofA), 씨티그룹, 골드만삭스, JP모간 등 4곳이 대표를 맡았고 9개 추가 회사가 참여한다.
SK하이닉스 ADR은 10일 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에서 티커 'SKHYV'로 발행조건부 거래를 시작한다. 13일 정상 거래가 시작되면 티커는 'SKHY'로 바뀐다.
mj72284@newspim.com