李대통령 부부, 몽골 '서울의 거리' 깜짝 등장…곳곳에서 한국어로 인사

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령 부부가 9일 몽골 서울의 거리를 방문했다
- 이 대통령 부부는 몽골 국민·교민들과 인사 나눴다
- 한국 음식·간판 살피고 한식당서 저녁 식사했다
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한식당에서 두부김치, 비빔밥으로 저녁 식사
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 몽골을 국빈 방문 중인 이재명 대통령과 김혜경 여사가 9일(현지 시간) 울란바타르의 '서울의 거리'를 찾아 양국 교류 현장을 확인하고 몽골 국민들과 인사를 나눴다.
안귀령 청와대 부대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 "서울의 거리는 1995년 서울과 울란바타르의 자매결연을 계기로 조성된 거리"라며 "한국 브랜드 편의점과 음식점 등 한국 문화를 곳곳에서 접할 수 있는 공간"이라고 소개했다.
서울의 거리에서 이 대통령과 만난 몽골 국민들은 한국어로 "안녕하세요" "반갑습니다" "감사합니다"라고 외치며 인사했다. 이 대통령 부부는 몽골 국민들과 일일이 악수를 나누며 화답했다. 아울러 20여 년 전 한국에서 유학했다는 몽골 국민을 만나 인사도 주고 받았다.
이 대통령 부부는 또 한국 브랜드 편의점 앞에서 몽골 내 한국 문화가 곳곳에 스며든 모습을 살폈다. '돼지고기' 등 한국어 간판을 발견하고는 반가움을 나타내기도 했다.
이 대통령 부부는 인근 노점에서 판매 중인 김밥과 떡볶이, 만두를 직접 구입해 먹기도 했다. 이 대통령 부부가 몽골 국민들도 떡볶이를 좋아하는지 묻자, 상인은 "특히 젊은이들 사이에서 인기가 많다"며 "만두도 한국 제품"이라고 소개했다.
서울의 거리에서 마주친 교민들은 이 대통령 부부에게 "힘을 내달라"며 응원하기도 했다. 이어 이 대통령 부부는 몽골 국민이 운영하는 한식당 '고래불(Koraebul)'에서 두부김치와 고등어구이, 비빔밥으로 저녁 식사를 하고 이날 일정을 마무리했다.
pcjay@newspim.com