지마켓, 전략 투자 효과…상반기 거래액 4년 만에 반등

AI 핵심 요약beta
- 지마켓은 9일 상반기 거래액이 4년 만에 반등했다고 밝혔다.
- 고객 1인당 구매액과 전환율이 오르며 직접 방문 거래액도 늘었다.
- 셀러와 역직구도 성장해 하반기 투자 확대를 예고했다.
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구매객단가 12%·구매전환율 14% 증가
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 지마켓의 전략적 투자가 거래액 반등과 고객·셀러 지표 개선으로 이어지고 있다.
지마켓은 올해 상반기 거래액이 전년 대비 플러스 성장하며 4년 만에 반등에 성공했다고 9일 밝혔다. 지마켓은 지난해 '5년 내 거래액(GMV) 2배 성장'을 목표로 고객과 셀러 대상 대규모 투자 계획을 발표한 바 있다.
투자 효과는 거래액에서 먼저 나타났다. 지마켓은 1분기에 이어 2분기에도 전년 대비 거래액 증가세를 이어갔다. 특히 투자를 집중한 G마켓 사이트의 상반기 거래액은 전년 대비 14% 증가하며 전체 성장세를 견인했다.
고객 지표도 개선됐다. 고객 1인당 월평균 구매객단가는 전년 대비 12% 증가했다. 외부 채널이 아닌 직접 방문 거래액은 5% 늘었고, 구매전환율도 14% 상승했다.
셀러 생태계도 회복세를 보이고 있다. 7월 1일 기준 지마켓 셀러는 66만명으로 전년 동기 대비 5% 증가했다. 월 매출 5000만원 이상 셀러도 6% 늘었다. 지마켓은 대형 프로모션 쿠폰 비용 지원, 셀러 할인쿠폰 수수료 폐지 등 연간 5000억원 규모의 셀러 투자 정책이 성과로 이어졌다고 설명했다.
글로벌 역직구 사업도 성장하고 있다. 상반기 역직구 거래액은 지난해 하반기보다 2배 이상 증가했다. 현재 1만7000여명의 셀러가 3000만개 상품을 동남아 시장에 판매하고 있다.
지마켓은 하반기에도 셀러 수수료 정책 개편, 멤버십 '꼭' 회원 대상 스타배송 상품 무료 반품, AI 기반 초개인화 검색·추천 기능 도입 등을 추진할 계획이다.
제임스 장 지마켓 대표는 "올해 상반기는 전략적 투자를 통해 거래액 반등을 이끌어내고 중장기 성장 전략의 가능성을 확인한 시기였다"며 "미래 경쟁력을 높이기 위한 투자를 이어가겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com