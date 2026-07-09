미래에셋증권, 해외 기관투자자 대상 '2026 Korea Bond Market Forum' 개최

AI 핵심 요약beta
- 미래에셋증권은 9일 서울서 해외 기관투자자 대상 포럼을 열었다.
- 포럼에는 BEA 등 해외 채권투자기관 10곳이 참석했다.
- 한국 국채 WGBI 편입 후 채권시장 관심이 커졌다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 미래에셋증권은 지난 6~8일 서울에서 해외 기관투자자를 대상으로 '2026 Korea Bond Market Forum'을 개최했다고 9일 밝혔다.
미래에셋증권에 따르면 Korea Bond Market Forum은 해외 기관투자자들에게 한국 채권시장의 주요 흐름과 투자 환경을 소개하고, 국내 정책·시장 현안에 대한 이해를 넓히기 위해 매년 개최되는 글로벌 행사다.
이번 포럼에는 BEA Union Investment, Millennium, Munich Re, Yuanta Bank를 비롯한 해외 주요 채권 투자기관 10곳이 참석했다.
포럼 첫날에는 이재현 미래에셋증권 채권부문 대표의 개회사를 시작으로 다양한 발표 세션이 진행됐다. 미래에셋증권 리서치센터 관계자, 전 한국은행 부총재보, IBK연금보험 관계자가 연사로 참여해 ▲2026년 하반기 글로벌 거시경제 전망 ▲한국 국채시장과 재정정책 방향 ▲한국 통화정책 방향 ▲국고채 수급 및 금리 전망 ▲IFRS17 도입 이후 보험사의 자산·부채관리(ALM) 전략 등을 주제로 발표했다.
둘째 날에는 재정경제부와 대외경제정책연구원(KIEP), 미래에셋증권 리서치센터가 ▲중동 정세가 글로벌 및 한국 경제에 미치는 영향 ▲반도체 산업 및 국내 증시 전망 ▲한국 부동산 시장과 가계부채 동향 등을 주제로 발표를 이어갔다.
특히 국내 반도체 업종의 실적 개선 기대와 주가 상승세에 대한 글로벌 투자자들의 관심을 반영해 반도체 산업 세션을 별도로 편성했다.
마지막 날에는 국내 주요 기업과의 기업설명회(IR)와 서울 주요 주거지역을 둘러보는 부동산 현장 투어가 진행됐다.
양주원 미래에셋증권 Global채권상품본부장은 "올해로 3회째를 맞은 Korea Bond Market Forum은 해외 기관투자자와 한국 채권시장을 연결하는 글로벌 플랫폼으로 자리 잡고 있다"고 말했다.
그는 이어 "지난 4월 한국 국채의 세계국채지수(WGBI) 편입을 계기로 한국 채권시장에 대한 관심이 높아지고 있는 만큼 이번 포럼이 한국 채권시장과 주요 투자 환경에 대한 인사이트를 공유하는 의미 있는 자리가 됐다"고 덧붙였다.
rkgml925@newspim.com