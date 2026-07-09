레버리지 ETF 논란 확산…금융당국은 '신중 접근'

외부 전문가들과 래버리지 ETF 영향력 정밀 분석 중

"의도와 다르게 왜곡, '면밀한 모니터링 중' 해석 말아야"

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 최근 증시 변동성의 주범으로 레버리지 ETF가 지목되면서 정치권까지 논란이 확대되고 있는 가운데 금융당국은 신중한 입장을 유지하고 있다.

[사진=게티이미지뱅크]

최근 야당과 언론을 중심으로 레버리지 ETF의 리밸런싱이 시장 변동성을 키우는 주범이라는 주장이 제기되며 금융당국의 강력한 규제 방안이 나올 것이라는 관측이 이어지고 있지만, 금융당국은 섣부른 해석을 해서는 안된다고 강조했다.

금융당국 안에서는 시장 변동성을 특정 상품 탓으로 돌리는 일각의 시각에 대해 불편한 기색이 있다. 한 금융당국 관계자는 "레버리지 ETF가 변동성을 유발하는 요인일 수 있지만, 리밸런싱과 상관없이 움직이는 현상은 어떻게 설명할 것인가"라고 했다. 시장의 단기적인 가격 변동을 ETF라는 단일 요인으로 단정 지어서는 안된다는 신중한 판단인 것으로 보인다.

금융당국은 현재 외부 전문가들과 함께 래버리지 ETF 거래 패턴이 시장 가격 형성에 미치는 영향력을 정밀 분석 중이다. 다만 금융당국은 이것이 규제 강화라는 구체적인 방향으로 이어질지 여부는 결정되지 않았다고 선을 그었다.

금융당국 관계자는 "현재 여러 가능성을 열어두고 면밀히 보고 있는 단계일 뿐, 어떤 방안을 도입한다거나 규제를 강화하겠다는 구체적인 방향성이 정해진 것은 없다"며 "정책은 데이터에 기반해 전문가들과 충분한 검토를 거친 뒤 공식적으로 말씀드릴 사안"이라고 강조했다.

이 관계자는 확인되지 않은 내용을 바탕으로 하는 섣부른 보도가 시장에 불필요한 혼란을 초래할 수 있다는 점도 분명히 했다.

당국 관계자는 "답변을 드릴 때마다 기사화 과정에서 의도가 다르게 왜곡되는 경우가 많아 매우 조심스럽다"며 "전문적인 분석이 완료되기 전까지는 '면밀히 모니터링 중'이라는 사실 이상으로 해석하지 말아달라"고 당부했다.

당국이 시장의 혼란을 우려해 매우 보수적이고 신중한 접근을 취하고 있는 만큼, 조만간 즉각적인 규제안이 나오기보다는 시장 전반의 거래 환경을 개선하는 장기적인 검토가 이어질 가능성이 높아 보인다.

dedanhi@newspim.com