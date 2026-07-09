르노코리아, 부산공장 인근서 임직원 플로깅 진행

AI 핵심 요약beta
- 르노코리아가 8일 부산공장 인근에서 임직원 참여 환경정화 플로깅을 했다
- 임직원 100여명이 부산공장부터 신호공원까지 약 1만보를 걸으며 쓰레기를 줍는 활동을 했다
- 르노코리아는 이번 행사를 통해 부서 소통과 지역사회 연계를 강화하고 지속가능한 미래 가치를 실천했다고 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 르노코리아가 부산공장 인근에서 임직원 참여형 환경 정화 활동을 진행했다.
르노코리아는 지난 8일 부산공장 인근에서 임직원 100여명이 참여한 가운데 'R 플로깅' 행사를 열었다고 9일 밝혔다.
이번 행사는 '그린 르노, 그린 미래'를 슬로건으로 진행됐다. 참가자들은 부산공장에서 출발해 신호공단 인근 바닷가 앞 신호공원까지 약 1만보를 이동하며 쓰레기를 줍는 등 환경 정화 활동을 펼쳤다.
행사에는 니콜라 파리 르노코리아 대표이사와 주요 임원진, 임직원들이 함께 참여했다. 르노코리아는 이번 활동을 통해 부서 간 소통을 강화하고 지역사회와의 연계도 넓혔다고 설명했다.
니콜라 파리 르노코리아 사장은 "이번 플로깅은 임직원들이 원팀 정신으로 지속가능한 미래를 위한 가치를 실천한 뜻깊은 활동이었다"며 "앞으로도 작은 실천을 이어가며 지역사회와 환경에 선한 영향력을 미치는 기업으로 나아가겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com