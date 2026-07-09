한국투자증권, 한국중견기업연합회와 함께 '중견기업 CFO 협의회' 진행

AI 핵심 요약beta
- 한국투자증권이 9일 중견기업 CFO 협의회를 열었다
- 글로벌 채권·환율 전망과 재무리스크를 강연했다
- 중견기업 대상 경영 인사이트 교류를 이어가기로 했다
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국금융지주 자회사 한국투자증권은 9일 한국중견기업연합회와 함께 '2026년 제1회 중견기업 CFO 협의회'를 개최했다고 밝혔다.
한국투자증권에 따르면 이번 행사는 지난 8일 서울 여의도 한국투자증권 본사에서 진행됐으며, 급변하는 금융 환경과 제도 변화 속에서 주요 중견기업 최고재무책임자(CFO)들을 위한 인사이트를 제공하기 위해 마련됐다.
안재균 한국투자증권 연구위원이 연사로 나서 '하반기 글로벌 채권시장 및 환율 전망'을 주제로 대내외 금리 흐름과 달러/원 환율의 향방, 이에 따른 기업의 자금 운용 시사점을 짚었다.
김서령 한국투자증권 노무사는 '퇴직연금 전략과 노란봉투법 시행에 따른 재무 리스크'에 관한 강연을 통해 지난 3월 시행된 노동조합법 개정안이 기업 재무에 미치는 영향과 퇴직연금 운용 대응 방안을 제시했다. 강연 종료 후에는 참석자 간 정보 교류 및 네트워크를 위한 만찬 자리도 이어졌다.
김도현 한국투자증권 개인고객그룹장은 "중견기업은 우리 경제의 중추이자 자본시장의 핵심 파트너"라며 "금리와 환율, 제도 변화가 동시에 맞물린 시기인 만큼 중견기업 CFO들이 현장에서 체감하는 각종 현안에 대한 인사이트를 드리기 위한 자리를 마련했다"고 말했다.
이어 "한국투자증권은 한국중견기업연합회 특별회원으로서 앞으로도 경영 인사이트를 공유하는 협력의 장을 지속적으로 만들어 갈 계획"이라고 덧붙였다.
한편 이번 행사는 한국투자증권의 초고액자산가 전담 조직 GWM(Global Wealth Management)이 주관했다. GWM은 글로벌 금융투자와 가업승계, 절세 전략, 부동산, 패밀리오피스 서비스 등 기업 경영진을 위한 맞춤형 금융 솔루션을 제공하고 있다.
rkgml925@newspim.com