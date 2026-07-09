[내일날씨] 전국 장맛비 최대 100㎜...비 그친 후 무더위 기승

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 10일 수도권·강원도·제주에 비 예보했다
- 10일 수도권·강원 등 최대 100㎜ 비 온다
- 비 뒤 낮 최고 34도까지 오르며 무더위 지속된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 금요일인 10일은 수도권 등 일부 지역에 비가 내린 뒤 무더위가 다시 기승을 부리겠다. 낮 최고기온은 34도로 전망된다.
9일 기상청에 따르면 오는 10일 우리나라는 수도권과 강원도에, 새벽부터 낮 사이에는 제주도에 비가 내리겠다. 오후부터 저녁 사이에는 경기 남부 내륙과 충청권에 5~40㎜의 소나기가 예보됐다.
예상 강수량은 서울·인천·경기 30∼80㎜, 강원 내륙·산지 50∼100㎜, 강원 동해안 5∼50㎜, 서해5도 20∼60㎜이다. 경기 남부 내륙·대전·세종·충남·충북은 5∼40㎜의 소나기가 전망된다.
아침 최저기온은 21~25도로 전망된다. 지역별로 보면 ▲서울 23도 ▲인천 24도 ▲수원 23도 ▲춘천 22도 ▲강릉 24도 ▲청주 24도 ▲대전 23도 ▲전주 24도 ▲광주 24도 ▲대구 24도 ▲부산 23도 ▲울산 22도 ▲제주 25도다.
낮 최고기온은 28∼34도로 예상된다. ▲서울 29도 ▲인천 29도 ▲수원 30도 ▲춘천 28도 ▲강릉 31도 ▲청주 32도 ▲대전 31도 ▲전주 32도 ▲광주 32도 ▲대구 32도 ▲부산 30도 ▲울산 32도 ▲제주 31도다.
한편, 바다의 물결은 동해, 서해, 남해 앞바다에서 0.5∼1.5m, 동해·서해 먼바다 0.5∼2.0m, 남해 먼바다 0.5∼2.5m로 일겠다.
calebcao@newspim.com