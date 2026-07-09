깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (7/9)

AI 핵심 요약beta
- 7월 9일 GAM은 빅베어.ai 수주 잔고 급증을 보도했다
- 델타·테스코·타타 등 글로벌 기업 전략 변화도 전했다
- 중국 GPU·로봇·조선주와 AI·바이오 이슈가 부각됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
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손실 위험 알려주는 길잡이
고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 7월9일 제공한 콘텐츠입니다.
반토막난 방산 AI 빅베어.ai '기회' ① 수주 잔고 급증 매수 청신호
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