민주 "尹 '체포방해' 징역 7년 확정, 비상계엄 대법 첫 유죄 판결 의미 커"

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당은 9일 윤석열 전 대통령의 징역 7년 확정을 당연한 귀결이라 밝혔다다
- 민주당은 윤석열이 불법 비상계엄과 공수처 체포방해로 헌정질서를 무너뜨렸다고 비판했다
- 민주당은 남은 내란수괴 재판에서 엄정한 판단을 촉구하며 내란세력 책임을 끝까지 묻겠다고 했다
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 더불어민주당은 12·3 비상계엄 관련 고위공직자범죄수사처(공수처)의 체포방해 등 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령이 대법원에서 징역 7년을 확정받은 것을 두고 "당연한 귀결"이라는 입장을 밝혔다.
부승찬 민주당 대변인은 9일 서면브리핑을 통해 "이번 판결은 12·3 불법 비상계엄을 일으킨 윤석열에 대한 대법원의 첫 판결로 국가권력을 사유화해 정당한 영장 집행과 수사를 가로막은 행위에 대법원이 유죄를 확정했다는 점에서 의미가 크다"며 이같이 밝혔다.
부 대변인은 "사법부의 이번 판결로 헌정질서를 무너뜨린 권력자도 법의 심판을 피할 수 없다는 점을 재차 확인했다"며 "윤석열은 대통령 경호처를 방패막이로 동원해 체포영장 집행을 저지하고, 계엄 선포 책임을 면하기 위해 허위공문서 작성을 지시하는 등 공권력을 사유화했다"고 했다.
이어 "이제 내란수괴 혐의에 대한 2심 재판이 남아 있다"며 "내란의 완전한 청산과 헌정 질서 회복이라는 국민의 염원에 걸맞은 엄정한 사법적 판단이 나오기를 바란다"고 했다.
부 대변인은 "더불어민주당은 윤석열과 내란세력의 책임을 끝까지 묻고 헌정질서 회복과 민주주의 수호에 만전을 다하겠다"고 강조했다.
대법원 3부(주심 이숙연 대법관)는 이날 오후 특수공무집행방해·직권남용권리행사방해 등 혐의로 기소된 윤 전 대통령에게 징역 7년을 선고한 원심을 확정했다.
jeongwon1026@newspim.com