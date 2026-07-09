베니니, 현대백화점 무역센터점에 한국 첫 단독 매장 열어

AI 핵심 요약beta
- 이탈리아 베니니가 7월 9일 현대백화점에 첫 단독 매장을 오픈했다
- 무라노 글라스 아트 글라스·라이팅·테이블웨어 등 아이코닉 컬렉션을 선보였다
- 다미아니 그룹은 한국에서 아트 글라스까지 포트폴리오를 확장하며 이탈리아 장인정신을 알린다
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 이탈리아 무라노 글라스 메종 베니니(VENINI)가 현대백화점 무역센터점 2층에 한국 신규의 단독 매장을 오픈했다. 7월 9일 공식 오픈한 이번 부티크에서는 베니니를 대표하는 아트 글라스와 하이엔드 라이팅, 테이블웨어 셀렉션을 한자리에서 만나볼 수 있다.
1921년 설립된 베니니는 100여 년간 예술가와 건축가, 디자이너들과의 협업을 통해 무라노 글라스의 예술적 가능성을 확장해 왔다. 지오 폰티(Gio Ponti), 풀비오 비안코니(Fulvio Bianconi), 카를로 스카르파(Carlo Scarpa) 등 20세기 거장들과 협업해왔으며, 이후 안도 다다오(Tadao Ando), 가에 아울렌티(Gae Aulenti), 에토레 소트사스(Ettore Sottsass) 등 세계적인 건축가와 디자이너들과도 협업하며 동시대적 감각을 더해왔다.
현재 베니니는 조형적인 베이스와 오브제를 선보이는 '아트 글라스(Art Glass)'와 샹들리에 및 대형 조명 설치 작품으로 구성된 '아트 라이트(Art Light)'를 통해 메종의 예술적 비전을 이어가고 있다. 또한 125가지에 이르는 인 글라스 컬러 팔레트와 세대를 거쳐 전승된 제작 기법을 바탕으로, 색과 형태에 대한 끊임없는 실험을 이어오고 있다.
이번 부티크는 밀라노 플래그십 스토어에서 처음 선보인 베니니의 새로운 리테일 콘셉트를 바탕으로 완성됐다. 베니니가 이어온 무라노 글라스의 유산을 현대적인 감각으로 풀어낸 공간이다. 베네치안 테라조 바닥과 부드러운 뉴트럴 톤의 인테리어가 조화를 이루며, 브랜드의 시그니처 컬러인 '로쏘 베네치아(Rosso Venezia)'가 공간에 강렬한 정체성을 더한다.
매장에서는 발로톤(Balloton), 파촐레토(Fazzoletto), 오팔리노(Opalino), 그리고 나폴레오네 마르티누치(Napoleone Martinuzzi)가 디자인한 데코(Deco) 등 베니니를 대표하는 아이코닉 베이스 셀렉션을 선보인다. 또한 알레산드로 멘디니(Alessandro Mendini), 파비오 노벰브레(Fabio Novembre), 피터 마리노(Peter Marino), 론 아라드(Ron Arad) 등 예술·건축·디자인계의 세계적인 거장들과 협업한 작품들도 함께 만나볼 수 있다. 이를 통해 전통적인 무라노 글라스 기법과 동시대적 창의성이 만나는 베니니만의 독창적인 예술 세계를 조명한다.
부티크 곳곳에는 베니니의 아이코닉한 폴리에드리(Poliedri)와 트리에드리(Triedri) 글라스 엘리먼트를 활용한 세 점의 샹들리에가 전시된다. 빛과 컬러, 수공예 글라스가 어우러진 샹들리에는 베니니의 조형적 언어를 보여주며, 하이엔드 라이팅을 하나의 예술적 이용으로 확장한다. 이와 함께 다양한 테이블웨어 셀렉션도 선보이며, 베니니의 예술적 오브제를 일상적인 라이프스타일로 확장한다.
이번 오픈을 통해 다미아니 그룹은 한국 시장에서 주얼리와 워치를 넘어 아트 글라스까지 아우르는 럭셔리 브랜드 포트폴리오를 한층 확장한다. 베니니는 한국 첫 단독 부티크를 통해 무라노 글라스 문화와 이탈리아 장인정신의 정수를 국내에 선보이는 동시에, 이탈리아 예술·공예의 전통과 내용를 보존하고 널리 알리는 메종으로서의 입지를 더욱 개선한다.
whitss@newspim.com