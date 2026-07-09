요이땅, NPL 투자 확대에 권리분석 필요성 제시

AI 핵심 요약beta
- 요이땅이 9일 NPL 권리분석 중요성을 강조했다.
- 고금리로 부실채권과 채권매입 투자도 늘었다.
- AI로 권리·임차인·입찰가 분석을 지원했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = AI 기반 부동산 경매 권리분석 플랫폼 요이땅은 최근 부실채권(NPL) 투자 수요 증가에 따라 권리분석의 중요성이 커지고 있다고 9일 밝혔다. 회사는 고금리 기조로 상업용 부동산과 다가구주택 담보 부실채권이 증가하면서 경매 입찰 외에 채권 자체를 매입하는 투자 방식도 확대되는 추세라고 설명했다.
부실채권(NPL)은 금융기관의 연체 채권을 할인된 가격에 매각하는 자산이다. 투자자는 채권을 매입해 채권자 지위를 확보한 뒤 경매를 진행하거나 배당을 받으며, 채무자와의 협상을 통해 투자금을 회수하기도 한다.
일반 경매가 매물 낙찰에 집중하는 것과 달리 NPL 투자는 채권을 기반으로 권리를 확보하는 방식이다. 유찰 물건이나 담보 가치가 있는 자산을 대상으로 다양한 투자 전략을 세울 수 있으나, 투자에 앞서 정확한 권리분석이 필요하다.
저렴한 가격에 채권을 매입했다고 해서 수익이 보장되는 것은 아니다. 담보 부동산의 가치와 선순위 권리, 임차인 현황, 배당 순위 등을 충분히 검토하지 않으면 투자금 회수가 어려울 수 있다. 특히 근린상가와 다가구주택은 권리관계가 복잡한 사례가 많다.
요이땅은 NPL 투자자와 경매 참여자를 대상으로 AI 기반 권리분석 서비스를 제공하고 있다고 밝혔다. 등기부등본과 매각물건명세서, 현황조사서 등을 분석해 인수 권리 여부와 선순위 임차인 대항력, 적정 입찰가 범위 등을 리포트 형태로 제공한다.
또한 AI 상담 서비스 '요이봇'을 통해 권리관계와 경매 절차에 대한 질의응답을 지원하며, 투자자가 검토 과정에서 필요한 정보를 확인할 수 있도록 돕고 있다고 설명했다.
부동산 업계에서는 금리와 경기 여건에 따라 부실채권 시장 규모가 확대될 가능성이 있는 만큼, 투자 전 권리분석과 현장조사, 자금계획 등을 종합적으로 검토하는 과정이 중요하다고 보고 있다.
요이땅 관계자는 "NPL 투자는 일반 경매와 다른 권리 구조를 이해하는 것이 무엇보다 중요하다"며 "투자 판단에 앞서 담보 가치와 권리관계를 객관적으로 분석할 수 있는 환경을 지원하기 위해 서비스를 지속적으로 개선하고 있다"고 말했다.
whitss@newspim.com