파업 예고한 현대차...기아까지 '생산 차질' 우려 확산

현대차 노조, 13~15일 부분 파업 예고

기아 노조는 총력투쟁…노사 전운 고조

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 현대자동차 노동조합이 지난해에 이어 2년 연속 부분파업을 예고한 가운데 기아도 총력투쟁을 선언하며 노사 갈등이 그룹 전반으로 확산되고 있다.

9일 노동계 및 업계에 따르면 현대자동차 노조는 전날 2차 중앙쟁의대책위원회(쟁대위)를 열고 오는 13일부터 15일까지 매일 2시간씩 부분파업을 진행하기로 결정했다. 노조가 실제 파업에 들어가면 지난해에 이어 2년 연속이다.

노조는 13일 사업부별 보고대회를 시작으로 주간조와 야간조가 각각 2시간씩 하루 총 4시간가량 부분파업에 들어간다. 14일에도 선거구별 보고대회를 열고 4시간 부분파업을 이어가며, 15일에는 금속노조 총파업 결의대회와 연계해 4시간 부분파업을 진행할 예정이다.

이에 앞서 노조는 필수 협정에 따른 근무를 제외한 평일 연장근로와 토요일 특근 거부에 먼저 돌입했다. 지난달 30일 쟁대위 출범 당시 결정한 지침에 따른 것으로, 직무교육을 제외한 회사 주관 교육도 거부 대상에 포함됐다.

이에 따라 공장 가동 자체는 유지되지만 추가 생산분은 순차적으로 빠지게 된다. 평일 저녁 연장근로가 중단된 데 이어, 오는 11~12일 주말 특근도 무산 수순을 밟을 전망이다.

현대자동차 노사 관계자들이 현대차 울산공장 본관 동행룸에서 2026년 임금협상 상견례를 하고 있다 [사진=현대자동차 노동조합]

앞서 현대차 노사는 전날까지 집중교섭을 진행했으나 잠정합의안 도출에 실패했다. 교섭은 협의 끝에 합의점을 찾지 못하고 종료됐고 차기 교섭 일정은 현재까지 미정이다.

사측은 월 기본급 8만9000원 인상, 성과금 350%+1000만원, 자사주 15주 지급 등을 담은 3차 제시안을 내놨지만 노조는 "기대 수준에 미치지 못한다"며 수용을 거부했다.

올해 현대차 노조는 기본급 14만9600원(호봉승급분 제외) 인상과 함께 지난해 순이익의 30%를 성과급으로 지급할 것을 요구하고 있다. 또한 노조는 인공지능(AI)과 로봇 도입 과정에서 고용과 노동조건을 보장해야 한다는 내용을 요구안에 포함했다. 완전 월급제 시행, 상여금 750%에서 800%로 인상, 노동 강도 강화 없는 노동시간 단축, 국민연금 수급 시기와 연동한 정년 연장(최장 65세), 신규 인원 충원 등도 담았다.

지난해에도 현대차 임단협은 6월 상견례 이후 20차례 안팎의 교섭에도 핵심 쟁점에서 합의점을 찾지 못했다. 사측은 1차 협상안(8월28일)과 2차 협상안(9월2일)을 잇달아 제시했지만, 노조는 거부했고 9월 3일부터 사흘간 오전·오후 근무조 각각 2~4시간씩 부분 파업을 단행했다.

이후 사측은 기본급 인상 폭과 성과급을 추가 상향하는 방향으로 협상안을 재조정해 월 기본급 10만원(호봉승급분 포함) 인상, 성과급 450%+1580만원, 주식 30주, 재래시장상품권 20만원, 통상임금 확대 등을 포함한 합의안이 9월15일 최종 타결됐다.

사측은 경영환경 악화를 이유로 노조 요구를 그대로 받아들이기 어렵다는 입장이다. 현대차의 올해 1분기 영업이익은 2조5147억원으로 전년 동기 대비 30.8% 감소했다. 지난해 사측이 3차 협상안 제시 후 합의안이 타결된 것과 비교하면 이번 교섭은 '성과급 이슈'에 따른 노사 불확실성이 더욱 커졌다는 분석이다.

현대차 노조가 올해 파업에 실제 돌입하면 지난해에 이어 2년 연속이다. 지난해 3차례 부분 파업으로 사흘간 약 4000억원의 생산 차질이 빚어진 것으로 추산된다.

기아 또한 노사 긴장감이 높아지면서 노조 리스크가 현대차그룹 전방위로 확산하고 있다. 기아 노조는 이날 경기 광명 오토랜드에서 총력투쟁 선포식을 열고 임단협 투쟁에 본격 돌입했다. 노조는 영업이익의 30%를 성과급으로 지급하는 방안과 정년 연장, 주 4.5일제 도입, 고용 안정 대책 등을 요구하며 사측을 압박하고 있다.

현대차와 기아 노조 모두 역대 실적에 걸맞은 성과 보상을 요구하고 있어 접점을 찾기 쉽지 않은 상황이다. 현대차 뿐 아니라 그룹 노조의 실제 파업이 현실화할 경우 적지 않은 파장이 예상된다

업계의 한 관계자는 "주요 공장의 부분파업이 현실화되면 생산과 공급 일정에 적지 않은 영향을 미칠 수 있다"고 우려했다.

y2kid@newspim.com