포스코, KB국민은행과 철강 생태계 상생 금융 나선다

AI 핵심 요약beta
- 포스코가 9일 KB국민은행과 공급망 금융 업무협약을 체결했다.
- 양사는 My POSCO 플랫폼에 KB 대출 프로그램을 연동해 철강 고객사에 원스톱 대출 서비스를 제공한다.
- 포스코와 KB는 우대금리·ESG 컨설팅을 제공하며 고객사 금융비용 절감과 거래 안정성 강화를 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 포스코가 KB국민은행과 손잡고 철강 고객사의 자금 유동성 지원에 나선다. 철강 경기 불황이 이어지는 가운데 고객사 금융 부담을 낮추고 거래 안정성을 높이기 위한 상생 모델이다.
포스코는 9일 서울 포스코센터에서 KB국민은행과 '공급망 금융 업무협약'을 체결했다고 밝혔다. 이날 협약식에는 이희근 포스코 사장과 이환주 KB국민은행장 등이 참석했다.
공급망 금융은 제품 생산부터 유통까지 공급망에 참여하는 기업과 금융기관을 연결해 자금 순환을 돕는 금융 시스템이다. 대금 회수 시차나 담보 부족으로 자금 조달에 어려움을 겪는 고객사에 실질적인 유동성을 제공하는 방식이다.
이번 협약에 따라 포스코와 KB국민은행은 주문·출하 통합 플랫폼 'My POSCO'에 KB국민은행 대출 프로그램을 연동하는 시스템을 개발한다. 고객사는 플랫폼 안에서 대출 신청부터 실행까지 원스톱으로 처리할 수 있게 된다.
고객사에는 우대금리 혜택과 ESG 컨설팅 등 금융·비금융 서비스도 제공된다. 포스코는 이를 통해 매출채권과 담보 관리 제도를 개선하고, 고객사의 금융 비용 절감과 거래 안정성 확보를 지원한다는 계획이다.
이희근 포스코 사장은 "이번 협약은 고객사와 함께 성장하는 포스코 고유의 상생 협력 모델을 한 단계 더 격상시키는 중요한 이정표"라고 말했다.
chanw@newspim.com