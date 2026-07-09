아우디 Q5, S-라인 기본 사양 강화해 상품성 높였다

AI 핵심 요약beta
- 아우디코리아가 9일 Q5·Q5 스포트백을 출시했다.
- 상품성 개선 모델로 주행보조와 편의사양을 강화했다.
- S-라인엔 에어서스펜션과 어시스트 기능을 기본 적용했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 아우디코리아가 프리미엄 SUV 'Q5'와 'Q5 스포트백'의 상품성 개선 모델을 출시하고 판매에 들어간다.
아우디코리아는 고객 선호 사양을 확대 적용한 Q5와 Q5 스포트백을 공식 출시한다고 9일 밝혔다.
이번 모델은 내연기관과 플러그인 하이브리드 모델을 위해 개발된 PPC 플랫폼을 기반으로 한다. 기존 디자인과 디지털 경험을 유지하면서 주행 보조와 편의 사양을 강화한 것이 특징이다.
특히 S-라인 트림에는 어댑티브 에어 서스펜션과 어댑티브 크루즈 어시스트 플러스가 기본 적용된다. 노면 상황과 주행 모드에 따라 차고를 조절하고, 차선 중앙 유지와 차선 변경 보조 기능으로 장거리 주행 편의성을 높였다.
헤드업 디스플레이와 360도 서라운드 뷰 카메라도 기본 제공된다. S-라인 트림에는 20인치 아우디 스포트 휠, S-라인 익스테리어 패키지, 뱅앤올룹슨 3D 프리미엄 사운드 시스템도 적용된다.
실내에는 11.9인치 버추얼 콕핏 플러스와 14.5인치 MMI 터치 디스플레이로 구성된 MMI 파노라믹 디스플레이가 탑재된다. AI 기반 아우디 어시스턴트와 아우디 애플리케이션 스토어도 지원한다.
chanw@newspim.com