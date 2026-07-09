NH투자증권, 인도 초이스증권에 1423억 투자

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투자 시점 기준 지분 32.2% 확보…이사회 참여

브로커리지·WM·IB 협력, 한·인도 금융서비스 확대

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = NH투자증권이 인도 상장 금융그룹 초이스인터내셔널(Choice International Limited)의 증권 자회사 초이스에쿼티브로킹(Choice Equity Broking Private Limited·CEB)에 약 1423억원을 투자한다.

NH투자증권은 9일 CEB와 90억 인도 루피(INR), 약 1423억원 규모의 전략적 지분투자 계약을 체결했다고 밝혔다. 이번 거래는 재무적 지분투자가 아닌 경영 참여를 수반하는 전략적 투자로 추진된다.

NH투자증권은 우선주 형태로 CEB 지분을 확보한다. 보통주를 포함한 투자 시점 기준 총지분율은 32.2%다. 향후 우선주 전환 조건 등에 따라 지분율은 변동될 수 있다.

NH투자증권은 지분 투자와 함께 CEB 이사회에 참여해 경영에도 관여할 예정이다. 현지 금융회사에 대한 지분 투자와 경영 참여를 통해 인도 사업 기반을 확보하고 장기 협력 체계를 구축한다는 계획이다.

[사진=NH투자증권]

CEB는 인도 전역의 영업망과 디지털 투자 플랫폼을 기반으로 증권 서비스를 제공하고 있다. 활성 고객은 약 26만명이다.

주요 사업은 ▲리테일·홀세일 브로커리지 ▲마진금융(MTF) ▲자산관리(WM) ▲금융상품 판매 ▲디지털 투자 플랫폼 등이다.

CEB는 2025년 4월부터 2026년 3월까지의 최근 회계연도에 약 196억원의 당기순이익을 기록했다. 최근 4년간 연평균 성장률은 53.6%다.

NH투자증권은 그동안 해외 현지법인을 직접 설립하거나 합작법인(JV)을 통해 경영권을 확보하는 방식으로 글로벌 사업을 확대해 왔다. 이번에는 현지 금융회사에 지분을 투자하고 경영에 참여하는 전략적 파트너십 방식을 적용했다.

양사는 투자 이후 리테일·홀세일 브로커리지와 WM, 투자은행(IB) 부문에서 협력을 확대한다. 한국과 인도 자본시장을 연계하는 크로스보더 금융서비스도 강화할 예정이다.

그룹 계열사를 활용한 공동 사업도 추진한다. 초이스그룹은 비은행금융회사(NBFC), 자산운용사, 보험중개사 등 금융 계열사를 보유하고 있다.

NH농협금융그룹은 NH농협은행 인도 노이다지점과 NH농협캐피탈의 현지 투자회사인 'IFFCO Kisan Finance' 등을 운영하고 있다. 양측은 각 그룹의 현지 사업 기반을 활용해 신규 사업 기회를 공동 발굴할 계획이다.

이번 거래는 관계 당국의 승인 등 필요한 요건을 충족한 뒤 최종 종결된다.

신재욱 NH투자증권 대표이사는 "이번 투자를 통해 글로벌 사업 포트폴리오를 확대하고, 초이스그룹과의 협력을 기반으로 장기 성장 기반을 구축하겠다"고 밝혔다.

아룬 포다르(Arun Poddar) 초이스그룹 최고경영자(CEO)는 "양사의 금융 전문성과 시장 경험을 결합해 금융서비스와 신규 사업을 확대하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com