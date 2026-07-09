경찰, '탈영 의혹' 안규백 위증 혐의 수사 착수…16일 고발인 조사

AI 핵심 요약beta
- 경찰이 9일 안규백 장관 허위증언 의혹 수사에 착수했다
- 김영수 소장은 안 장관이 1984년 방위병 시절 약 7개월 군무이탈했다고 고발했다
- 경찰은 고발인 조사 후 병적기록·청문회 발언을 토대로 사실관계를 확인할 예정이다
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[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 경찰이 안규백 국방부 장관의 '방위병 군무이탈 의혹' 관련 인사청문회 허위증언 혐의 수사에 착수했다.
9일 경찰에 따르면 서울 용산경찰서는 오는 16일 김영수 국방권익연구소장에 대한 고발인 조사를 할 예정이다.
앞서 김 소장은 지난달 27일 안 장관을 국회에서의 증언·감정 등에 관한 법률 위반 혐의로 경찰에 고발했다.
김 소장은 안 장관이 방위병으로 복무하던 1984년 육군 제35사단 예하 부대에서 약 7개월간 군무 이탈했고 이후 헌병대에 체포돼 구금 30일과 군무이탈 기간을 포함해 약 8개월을 추가 복무한 뒤 1985년 8월 소집해제됐다고 주장하고 있다.
지난해 7월 국회 인사청문회에서 안 장관이 "방위병 복무 중 군무이탈 사실이 없다"는 취지로 허위 증언했다는 것이 김 소장 측 주장이다.
경찰은 고발인 조사를 통해 고발 경위 등을 확인한 뒤 병적기록과 청문회 발언 등을 토대로 사실관계를 살펴볼 예정이다.
lahbj11@newspim.com