한진, 국내 첫 자율주행 화물차 유상운송 개시

AI 핵심 요약beta
- 한진이 9일 국내 최초 자율주행 화물차로 유상운송을 시작했다
- 군산항~전주터미널~대전 메가허브 118km 구간을 주 3회 안전요원 동승해 운행한다
- 정부 실증사업 일환으로 협력기관들과 인프라를 구축하고 미래 물류 대응 데이터 확보에 나섰다
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25톤 대형 택배 화물트럭에 실제 화물 싣고 자율주행
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 한진이 국내 최초로 자율주행 화물차를 활용한 유상운송 서비스를 시작한다.
한진은 25톤 자율주행 화물차 실증사업을 마치고 본격적인 유상운송 운행을 개시한다고 9일 밝혔다. 이번 운행은 국토교통부로부터 유상화물운송 허가를 취득해 이뤄진 것으로, 실제 화물을 싣고 수익을 창출하는 국내 첫 자율주행 화물 상업 운송 사례다.
운행 구간은 전북 군산항에서 한진 전주택배터미널을 거쳐 대전 메가허브까지 이어지는 편도 118km다. 자율주행 화물차는 주 3회 운행되며, 안전을 위해 운전석에는 전문 안전요원이 탑승해 돌발 상황 발생 시 개입한다.
이번에 투입되는 25톤 화물트럭은 택배업계에서 '간선 트럭'으로 불리는 차량이다. 1톤 소형트럭이 가정이나 사무실로 상품을 배송하는 것과 달리, 간선 트럭은 터미널과 터미널 사이에서 택배화물을 대량으로 운송하는 역할을 맡는다.
이번 사업은 산업통상자원부가 주관하는 '새만금 자율운송 상용차 실증지원인프라 조성 사업'의 일환으로 추진됐다. 한진은 2023년 9월 자동차융합기술원, LX공간정보연구원, 한국통합물류협회와 업무협약을 맺고 단계적으로 자율주행 실증사업을 진행해왔다.
한진은 실제 물류 인프라와 운송 물량을 제공하고, 자동차융합기술원은 자율주행 실증 도로 인프라와 차량 구축을 맡았다. LX공간정보연구원은 관제시스템을 구축했으며, 한국통합물류협회는 협력체계 구축과 운영을 담당했다.
한진은 이번 자율주행 유상운송을 통해 미래 물류 시장에 대비한 운영 경험과 데이터를 확보할 계획이다.
한진 관계자는 "이번 자율주행 화물차 첫 상업 운송을 계기로 미래 물류 시장 대응력을 강화하고, 빅데이터와 AI 등 첨단기술을 현장에 적용해 스마트 물류 혁신에 속도를 내겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com