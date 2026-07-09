카카오, 강원 소상공인 10곳 지원 '단골가게' 공모

AI 핵심 요약beta
- 카카오가 9일 소상공인 지원 ‘단골가게’ 사업을 시작했다.
- 강원도 음식료 업체 10곳을 첫 공모로 뽑아 지원한다.
- 선정 업체는 최대 1억 원 혜택과 판로 확대를 받는다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 카카오가 소상공인 지원 프로그램 '프로젝트 단골'의 일환으로 개별 가게를 돕는 '단골가게' 사업을 시작했다. 강원도 음식료 업체를 대상으로 첫 공모를 진행한다.
'단골가게'는 지역 가게가 전국 고객과 거래할 수 있도록 지원하는 사업이다. 카카오는 상품 기획부터 온·오프라인 판로 확대, 마케팅까지 전반적으로 돕는다.
이번 공모에서는 강원도 음식료 분야 사업자 중 10개 업체를 선정해 집중 지원한다. 신청은 7월 28일까지 카카오비즈니스세미나 홈페이지에서 가능하며 최종 선정 결과는 8월 18일 개별 안내된다.
선정된 업체는 매장당 최대 1억 원 상당의 혜택을 받는다. 상품 기획 및 메뉴 개선 1:1 컨설팅, 온라인 커머스와 인공지능(AI) 활용 교육, 카카오 톡딜·메이커스 등 카카오 커머스 플랫폼 입점, 유통 플랫폼 연계를 통한 판로 다각화 등이 포함된다.
톡채널 메시지 발송 지원금 300만원, 상품 브랜딩 및 패키지 제작, 온라인 홍보 및 온·오프라인 기획전 참여 기회도 제공한다. 우수 참여 업체는 인플루언서 협업 콘텐츠 제작과 지역 축제, 백화점 팝업스토어 참여 등 추가 홍보 기회를 얻는다.
카카오는 기존 '프로젝트 단골'의 디지털 전환 지원도 계속한다. 카카오와함께만드는세상, 소상공인시장진흥공단과 함께 추진하는 '2026 상권 디지털 지원사업'은 전국 38개 전통시장과 지역 상점가를 대상으로 7월 둘째 주부터 교육을 시작한다.
올해 새로 도입하는 AI 활용 교육으로 상인들의 디지털 역량을 높이고 상권별 톡채널 메시지 발송 지원금 300만원과 오프라인 이벤트로 지역 상권 활성화를 지원할 계획이다.
'프로젝트 단골'은 카카오가 2022년부터 소상공인의 디지털 전환 교육과 성장을 지원해온 사업이다. 현재까지 전국 286개 전통시장과 상점가를 대상으로 디지털 교육을 진행했으며 소상공인에게 누적 334억 원 규모의 톡채널 메시지 발송 지원금을 제공했다.
양현서 카카오 상생사업 성과리더는 "앞으로도 카카오는 상권의 효율적 디지털 전환 및 지역상권의 지속가능한 성장을 위해 노력할 것"이라며 "뿐만 아니라 올해는 성장 가능성을 갖춘 개별 사장님들이 전국의 경쟁력있는 브랜드로 성장해나가도록 다양한 방식으로 지원하겠다"고 말했다.
origin@newspim.com