민병덕 "홈플러스 청문회 추진...MBK 김병주·메리츠 조정호 증언대 세울 것"

AI 핵심 요약beta
- 민병덕 더불어민주당 의원은 9일 홈플러스 사태와 관련해 MBK가 회생 의지가 없다고 비판했다.
- MBK와 메리츠가 2000억 회생자금 마련 요구에도 실제 집행 없이 조건만 내세운다고 지적했다.
- 국회 청문회를 통해 MBK·메리츠 책임을 규명하고 홈플러스 사태 진상을 밝히겠다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 더불어민주당 을지로위원회 위원장을 맡고 있는 민병덕 의원은 9일 홈플러스 사태와 관련해 "대주주인 MBK는 홈플러스를 살릴 생각이 없어 보였다"고 밝혔다.
민 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "서울회생법원이 회생 연장의 조건으로 요구한 긴급 운영자금은 2000억 원"이라며 "밀린 임금을 해결하고, 비어 있는 매대에 상품을 채우고, 회사를 다시 살리기 위한 최소한의 마중물"이라고 했다.
그는 "그동안 MBK는 언론과 법원 앞에서 '필요한 2000억 원 중 1000억 원은 MBK와 김병주 회장이 연대보증하겠다'고 말해왔다"며 "겉으로는 최소한의 책임을 지는 것처럼 보였다"고 말했다.
그러면서 민 의원은 "그러나 오늘 3자 대면에서 확인한 실상은 달랐다"며 "'메리츠가 2000억 원 전체 대출계약을 체결해주면, 그중 1000억 원에 대해 보증하겠다'는 것이었다"고 지적했다.
이어 "결국 메리츠가 2000억 원을 통으로 빌려줘야, 그때 가서야 1000억 원짜리 보증서를 내겠다는 것"이라며 "이게 회사를 살리겠다는 대주주의 태도냐"고 목소리를 높였다.
또 "상식적인 대주주라면 1000억 원이라도 먼저 확보해야 한다"며 "돈이 부족하면 백방으로 뛰어야 하고, 1000억 원을 근거로 법원과 채권자들을 설득해야 한다"고 강조했다.
민 의원은 최대채권자인 메리츠에 대해서도 "홈플러스 사태 이후 홈플러스를 위해 실제 집행한 돈은 아직까지 단 1원도 없다"며 "홈플러스를 위한 자금 1000억 원을 준비했다고 말하지만, 이마저도 보증서, 로펌 의견, 회계법인 의견, 배임 여부, 이사회 재결의까지 조건만 계속 붙이고 있다"고 비판했다.
그는 "그 사이 홈플러스 노동자, 입점업체, 협력업체, 전단채 피해자와 그 가족들의 삶은 벼랑 끝에 서 있는 것을 넘어 이미 벼랑 밑으로 떨어지고 있다"고 했다.
아울러 "홈플러스만 대충 청산해 버리고, 대한민국에서 아무 일 없었다는 듯 사모펀드 사업을 계속할 수 있다고 생각한다면 큰 오산"이라고 경고했다.
민 의원은 "국회 차원의 홈플러스 청문회를 추진해 MBK 김병주 회장, 메리츠금융그룹 조정호 회장 등 관련 책임자들이 국회 증언대에 설 수 있도록 하겠다"며 "홈플러스 사태의 진상이 국민 앞에 밝혀질 수 있도록 더불어민주당 을지로위원회가 국회 차원의 역할을 다하겠다"고 밝혔다.
seo00@newspim.com