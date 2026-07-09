지케이모빌리티, 스타필드 하남서 '지커 7X' 팝업 운영

AI 핵심 요약beta
- 지케이모빌리티가 10일 지커 7X 팝업스토어를 연다
- 스타필드 하남서 전시·상담 진행해 브랜드 접점 넓힌다
- QR 등록·SNS 인증·계약·출고 고객에 다양한 경품 제공한다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 지커 공식 딜러사 지케이모빌리티가 중형 전기 SUV '지커 7X' 고객 접점 확대에 나선다.
지케이모빌리티는 오는 10일부터 12일까지 경기 하남시 스타필드 하남에서 지커 7X 팝업스토어를 운영한다고 9일 밝혔다.
이번 팝업스토어는 수도권 핵심 상권에서 고객들이 지커 브랜드와 7X를 직접 경험할 수 있도록 마련됐다. 가족 단위 방문객과 럭셔리 소비층이 많은 스타필드 하남의 특성을 활용해 브랜드 인지도와 잠재 고객 접점을 넓힌다는 계획이다.
행사장에는 지커 7X가 전시된다. 전문 도슨트와 지케이모빌리티 세일즈 컨설턴트가 상주해 차량 디자인, 첨단 기술, 상품성을 소개하고 구매 상담을 진행한다.
방문 고객을 위한 이벤트도 운영된다. QR 등록 고객에게는 지커 스티커 세트를 제공하고, 상담 후 인스타그램 인증 게시물을 올린 고객에게는 선착순으로 올리브영 기프트카드를 증정한다.
행사 기간 계약 고객에게는 신세계상품권을 제공한다. 출고 고객 대상으로는 추첨을 통해 다이슨 선풍기와 LG 스탠바이미 등 경품도 증정할 예정이다.
지케이모빌리티 관계자는 "이번 팝업스토어를 통해 더 많은 고객들이 지커 7X의 상품성과 브랜드 가치를 직접 체험하길 바란다"고 말했다.
chanw@newspim.com