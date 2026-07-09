[뉴스핌 뉴스레터 Today ANDA] 7월 9일

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌이 9일 경제·정책·산업 등 알토란 기사 뉴스레터를 발송했다
- 9일자 뉴스레터엔 尹 징역 7년 확정 등 경제·금융·AI·SK하이닉스 기사들이 포함됐다
- 연예·스포츠 뉴스레터 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 발송된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] '투데이 ANDA'는 뉴스핌 편집국이 생산한 경제정책 산업 금융 증시 부동산 생활경제 기사 중 알토란을 엄선한 것입니다. 월요일부터 금요일까지 오후 4시에 배달됩니다. 이것만 읽어도 대한민국 경제 흐름에 발맞출 수 있습니다.
9일 배달된 '투데이 ANDA' 뉴스레터에는 ▲尹 '체포 방해' 징역 7년...대법, 계엄 583일만에 첫 확정판결 ▲신현송 "원화 약세, 외국인 주식 순매도 영향"...美 통화스와프엔 신중론 ▲주담대 3억 제한에 실수요자 ′비상′…은행권 확산이 변수▲ [AI로 읽는 경제] 세계 성장률은 낮아지는데…한국만 2%대로 뛴 이유 ▲SK하이닉스, 10일 나스닥 입성...'AI 대표주' 시험대 오른다 등 다양한 기사가 있습니다.
'투데이 ANDA' 외에도 1주일에 한 번씩 정해진 요일에 보내드리는 뉴스레터도 있습니다.
연예 스포츠 뉴스를 엮은 'K스타 월드스타'는 토요일 오후 3시에 주1회 찾아갑니다.