KT&G, 관세청 AEO 인증 'AA등급' 획득

AI 핵심 요약beta
- KT&G가 9일 관세청 AEO 인증에서 AA등급을 획득했다
- KT&G는 2023년 첫 AEO 취득 후 3년 만에 AA등급으로 상향됐다
- KT&G는 통관 혜택 확대를 계기로 수출 경쟁력을 강화하겠다고 밝혔다
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관세조사 간소화·신속 통관 등 혜택 강화
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = KT&G가 관세청의 수출입 안전관리 우수업체 인증에서 AA등급을 획득했다.
KT&G는 관세청이 주관한 수출입 안전관리 우수업체(AEO·Authorized Economic Operator) 인증에서 AA등급을 받았다고 9일 밝혔다.
AEO는 관세청이 세계관세기구(WCO)의 수출입 안전관리 기준을 바탕으로 법규 준수, 내부통제시스템, 재무건전성, 안전관리 수준 등을 종합 심사해 우수 기업을 공인하는 국제 표준 인증 제도다.
KT&G는 2023년 AEO 인증을 처음 취득한 뒤 3년 만에 AA등급으로 상향됐다. 특히 이번 분기 심의위원회에 상정된 A등급 기업 가운데 등급조정 심사를 통해 AA등급을 획득한 곳은 KT&G가 유일하다.
AEO 인증 기업은 관세조사 간소화, 수출입 물품 신속 통관 등 관세행정 전반에서 혜택을 받을 수 있다. KT&G는 이번 AA등급 획득으로 A등급 대비 검사 대상 제외 비율 확대, 갱신심사 가점 부여 등 강화된 혜택을 받게 된다.
KT&G 관계자는 "이번 AEO 인증 AA등급 획득은 법규 준수와 안전한 수출입 관리체계를 강화해온 노력을 인정받은 결과"라며 "앞으로도 글로벌 수준의 AEO 운영 역량을 발전시켜 수출 경쟁력을 높여 나가겠다"고 말했다.