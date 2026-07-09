배민, 입점업체·라이더 상생 정책 고도화 나선다

AI 핵심 요약beta
- 배달의민족이 9일 동반성장위와 협약했다
- 배달플랫폼 동반성장평가 참여에 나섰다
- 상생 노력 점검해 정책 고도화에 반영한다
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온라인플랫폼 동반성장 시범평가 자발적 참여
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 배달의민족이 동반성장위원회와 손잡고 배달산업의 지속가능한 상생 생태계 조성에 나선다.
배민 운영사 우아한형제들은 9일 서울 중구 동반성장위원회에서 '배달플랫폼 동반성장평가' 참여를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다. 이날 협약식에는 이달곤 동반성장위원장과 배달 플랫폼 3개사 주요 관계자가 참석했다.
이번 협약은 동반위가 지난달 16일 발표한 '금융·방산·온라인플랫폼 분야의 동반성장 시범평가 추진안'에 따른 것이다. 배민은 온라인플랫폼 동반성장평가에 자발적으로 참여하기로 했으며, 이번 협약을 계기로 본격적인 평가를 받게 된다.
배민은 그동안 추진해온 입점업체, 라이더 등 배달산업 이해관계자와의 상생 노력을 점검받고, 평가 결과를 향후 상생 정책 고도화에 반영할 계획이다.
이달곤 동반성장위원장은 "배달플랫폼 3사가 먼저 손을 내밀어 상생협력을 약속한 것은 매우 뜻깊은 일"이라며 "배달플랫폼과 입점업체가 함께 성장하는 상생협력 생태계가 뿌리내릴 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
김중현 우아한형제들 지속가능경영실장은 "이번 협약이 배달산업 이해관계자 모두가 상생할 수 있는 밑거름이 되길 바란다"며 "입점 파트너, 라이더와 함께 성장하고 고객의 생활 편의에 기여하는 기업으로 자리매김하기 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
mkyo@newspim.com