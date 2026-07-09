'장윤기 사건 은폐 의혹'에 보완수사권 두고 검경 갈등 확산

AI 핵심 요약beta
- 검찰과 경찰이 9일 장윤기 사건 은폐 의혹을 두고 특별수사팀을 꾸려 맞붙었다.
- 검찰은 광산서 수사팀 2명을 조사했고 경찰은 장윤기 부친 B경감을 불렀다.
- A경감 구속으로 수사는 부친과 경찰 윗선으로 확대될 전망이다.
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장윤기 부친·수사 담당자 참고인 조사...윗선 규명에 초점
장윤기 사건 은폐 의혹, 광산서 강력팀장 구속
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = '장윤기 사건 은폐 의혹'을 둘러싸고 검찰과 경찰 간 수사 경쟁이 이어지고 있다. 보완수사권 존폐 여부까지 맞물리면서 양 기관의 신경전이 더욱 확산될 수 있다는 관측도 제기된다.
9일 경찰과 법조계에 따르면 검찰과 경찰은 장윤기 사건과 관련해 각각 별도의 특별수사팀을 꾸려 수사를 벌이고 있다.
광주지검 특별수사팀은 전날 광산경찰서 수사팀원 2명을 참고인 신분으로 소환조사했다. 검찰은 이들로부터 케이블타이 등 증거를 누락한 이유와 수사팀이 증거인멸에 가담했는지 여부, 윗선 지시가 있었는지 등을 추궁한 것으로 알려졌다.
경찰은 경찰청 국가수사본부까지 나서 '광주 광산서 살인 사건 관련 진상규명 특별수사팀'을 꾸렸다. 경찰 특별수사팀은 전날 장윤기 부친인 B경감을 참고인 신분으로 소환조사했다. 경찰은 B경감을 상대로 광산서 강력팀장 A경감과 수차례 통화한 경위와 증거물 폐기 의혹을 확인한 것으로 알려졌다.
이번 사건은 검찰의 보완수사권 존폐 논쟁으로까지 확산하는 모양새다. 검찰이 보완수사를 통해 경찰 수사팀 증거인멸 의혹을 밝혀내면서 정치권 등에서 논의 중인 보완수사권 폐지 법안과 맞물렸기 때문이다.
경찰 내에서는 장윤기 사건에서 증거인멸 등 각종 의혹이 불거진 데 대해 문제로 인식하고 내부 개선 필요성에 수긍하는 모습이다. 다만 보완수사권 존폐 문제와 연결되는데는 부정적인 반응을 보이고 있다.
일선서 한 총경은 "경찰 수사에서 문제가 되는 부분은 바로 잡을 수 있도록 통제장치 마련 필요성은 인정한다"면서도 "보완수사권이 방안으로 제시되는 건 아닌 것 같다. 오히려 핑퐁게임 등 부작용이 나타날 수 있다"고 말했다.
전국경찰직장협의회도 전날 성명을 내고 "장윤기 사건 초동수사 과정에서 제기된 각종 의혹으로 국민 여러분께 큰 충격과 실망을 안겨드린 점 머리 숙여 사죄드린다"면서 "보완수사권은 유지돼야 한다는 것은 검찰 조직 마지막 권한을 지키기 위한 조직적 여론전으로 비칠 수 있다. 형사사법 개혁을 후퇴시키려는 시도에 단호히 대응하겠다"고 말했다.
한편 광주지법은 전날 공무상비밀누설과 증거인멸 등 혐의로 A경감에 대해 구속영장을 발부했다. A경감은 지난 5월 발생한 광주 여고생 살인 사건 수사팀장으로 수사 과정에서 현직 경찰관인 장윤기 아버지인 B 경감과 수차례 통화하며 수사 관련 정보를 누설한 혐의를 받는다.
범행에 사용한 차량 압수수색 과정에서 발견된 케이블타이와 장윤기 주거지에서 발견된 훼손된 리얼돌도 확보하지 않은 혐의도 있다. A경감 구속으로 사건을 수사하고 있는 검찰과 경찰의 초점은 장윤기 부친과 경찰 윗선을 향할 전망이다.
krawjp@newspim.com