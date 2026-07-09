마샬, 4세대 가정용 스피커 액톤4·스탠모어4 국내 출시

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 음향 전문 브랜드 마샬(Marshall)이 가정용 스피커 라인업의 4세대 신제품인 '액톤4(Acton IV)'와 '스탠모어4(Stanmore IV)'를 국내에 출시한다고 밝혔다. 이번 신제품은 넓어진 소리 분산 범위, 개선된 저음역대 표현력, 오라캐스트™(Auracast™) 기술을 활용한 다중 스피커 연결성 등을 특징으로 한다.

PU 레더 마감, 솔트 앤 페퍼 프렛, 브라스 컨트롤 패널 등 클래식한 요소를 계승했으며, 황동 제어판에는 미디어 조그, 전원 스위치, M 버튼이 장착돼 음량·음색 변경 및 재생 제어를 지원한다.

성능 개선을 위해 고음 트위터와 웨이브가이드, 베이스 포트, 다이내믹 라우드니스가 탑재됐다. 이를 통해 소리를 넓고 균일하게 분산하며, 음량 변화에 따른 균형 잡힌 음향과 저음을 제공한다. 향상된 과부하 방지 장치(리미터)는 음량을 높여도 뭉개짐 없는 소리를 구현한다고 회사 측은 설명했다.

내장된 오라캐스트™ 기술을 활용하면 여러 대의 액톤4와 스탠모어4를 무선으로 연결해 집안 곳곳에서 동시에 소리를 청취할 수 있다. 마샬의 스트리밍 허브 '헤돈(Heddon)'을 연동하면 이전 세대 기기인 액톤3와 스탠모어3까지 멀티 스피커 환경으로 연결 가능하다.

외부 입력 단자인 RCA와 3.5mm AUX 입력을 갖춰 턴테이블 등 다양한 아날로그 오디오 기기와 연결할 수 있다. 마샬 내부 음향 기술진의 조율을 거쳐 소리를 전달하며, 전용 애플리케이션을 통해 EQ 프리셋 조정, 배치 보정 등 공간과 취향에 맞춘 사운드 설정이 가능하다.

두 제품의 나무 캐비닛은 FSC™ 100% 인증을 받은 목재로 제작됐다. 조절 노브, 받침대, 전면 그릴 등 주요 부품은 개별 교체가 가능하도록 설계해 수리 가능성을 높였다.

시모나 베르베크(Simona Berbec) 마샬 그룹 제품 매니저는 "액톤과 스탠모어는 상징적인 외형과 우수한 완성도, 음향, 직관적인 제어 방식으로 가정 내 청취 환경의 중심축 역할을 해왔다"며 "이번 4세대 라인업은 사용자들이 사랑해온 본질적인 내용를 더욱 공고히 하는 데 초점을 뒀다"라고 밝혔다.

액톤4와 스탠모어4는 블랙, 크림 두 가지 색상으로 출시되며, 출고가는 각각 470,000원과 640,000원이다. 두 기기는 7월 8일부터 마샬 공식 웹사이트에서 구매할 수 있다. 7월 21일부터는 네이버 마샬 공식 브랜드 스토어와 소비코AV 전국 인증 대리점에서 구매 가능하다. 신형 스트리밍 허브 헤돈은 마샬 공식 웹사이트에서 별도 판매되며, 대상 스피커 2대 이상 구매 시 무상 제공된다.

[이미지=마샬] 마샬 4세대 가정용 스피커 '액톤4'와 '스탠모어4'

whitss@newspim.com