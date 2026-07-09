한유원, '부산페스타' 연계 구매상담회…中企 260곳에 판로 확대 기회 지원

AI 핵심 요약beta
- 한국중소벤처기업유통원은 10일 부산 벡스코에서 중소기업·소상공인 260여개사를 대상으로 민·관 통합 지역상품 구매상담회를 개최했다.
- 카카오·롯데온 등 유통플랫폼 MD와 부산 공공기관 바이어 130여명이 참여해 1대1 맞춤형 상담으로 민간·공공 판로 확대를 지원했다.
- 한유원은 제주 등으로 상담회 개최 거점을 넓혀 지역경제 활성화와 중소·소상공인 시장 진출 지원에 적극 나서겠다고 밝혔다.
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유통·마케팅·공공구매 1대1 상담 등 지원
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 부산 지역 중소기업과 소상공인 260여개사가 민간 유통플랫폼과 공공기관 바이어를 만나 새로운 판로를 모색한다. 유통·마케팅부터 공공구매까지 분야별 1대1 상담과 맞춤형 컨설팅을 통해 지역기업의 시장 진출을 지원한다는 계획이다.
한국중소벤처기업유통원은 오는 10일 부산 벡스코에서 부산시·벡스코와 함께 '2026 민·관 통합 지역상품 구매상담회'를 개최한다고 9일 밝혔다.
이번 상담회는 부산시 대표 지역 축제인 '2026 부산브랜드페스타'와 연계해 열린다. 부산 소재 중소기업과 소상공인 260여개사가 참여한다.
상담회에는 카카오와 롯데온, 오아시스, 현대홈쇼핑 등 유통플랫폼 상품기획자(MD)를 비롯해 부산시설공단과 부산항만공사 등 부산 소재 공공기관 구매 담당자 등 전문 바이어 약 130명이 참여한다.
참여 기업은 민간 유통플랫폼과 공공기관 바이어를 대상으로 1대1 맞춤형 상담을 받을 수 있다.
상담 프로그램은 ▲소상공인 유통플랫폼 상품기획자 상담회 ▲중소기업 마케팅 구매상담회 ▲소모성자재(MRO) 구매상담회 등으로 구성된다.
중소기업·소상공인 판로지원 플랫폼 '판판대로'를 통해 사전 신청을 거쳐 선정된 기업들이 상담에 참여한다.
지난 2018년부터 부산시와 부산지방중소벤처기업청이 운영해 온 지역기업 공공기관 구매상담회도 함께 열린다. 민간 유통망 진출뿐 아니라 지역 공공기관의 구매 수요와 지역기업을 연계해 공공 판로 확대를 지원할 계획이다.
행사장에는 중소기업과 소상공인 제품을 홍보하기 위한 전시 공간도 마련한다. 한유원과 부산지방조달청 담당자들은 소모성자재와 공공구매 시장 동향을 소개하고, 시장 진출을 위한 현장 컨설팅을 제공한다.
이태식 한유원 대표이사는 "판로지원 전문기관으로 각 지방정부와 협업하여 상담회를 개최하면서, 새로운 시장 진출을 희망하는 중소·소상공인의 든든한 파트너가 될 계획"이라며 "정부의 지역경제 활성화 정책에 발맞춰 올해 상담회 개최 거점을 넓힌 만큼, 참가 중소·소상공인 모두 그동안 쏟아오신 열정과 노력이 우수한 성과와 결실로 이어지길 진심으로 기원한다"고 강조했다.
앞서 한유원은 지난 3일 제주 한라컨벤션센터에서 제주도와 연계해 지역 소상공인 50여개사를 대상으로 상품기획자 상담회를 개최했다. 행사에서는 제주경제통상진흥원이 주관한 제주산품 중소기업 구매상담회와 공공구매제품 구매상담회도 함께 열렸다. 제주 행정부지사는 상담회 현장을 방문해 참여 중소기업과 소상공인을 격려했다.
rang@newspim.com