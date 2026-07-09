정진욱, 민주 최고위원 불출마 선언…"원팀 지도부 위해 힘 보태겠다"

AI 핵심 요약beta
- 정진욱 더불어민주 의원이 9일 최고위원 선거 불출마를 선언했다.
- 정 의원은 김민석·김용 등 특정 후보 지원과 당내 원팀 기조 강화를 강조했다.
- 향후 광주 반도체 투자 등 지역 현안과 이재명 정부 성공을 위해 헌신하겠다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 정진욱 더불어민주 의원이 8·17 전당대회 최고위원 선거에 출마하지 않겠다는 뜻을 공식적으로 밝혔다. 당 지도부 구성과 관련해 '원팀' 기조를 강조하며 다른 후보 지원에 나서겠다는 입장도 함께 내놨다.
정 의원은 9일 자신의 페이스북을 통해 "최고위원 출마의사를 밝혔지만 제 도전은 여기에서 멈추려 한다"며 불출마를 공식화했다.
뉴스핌은 이날 [단독] '친명' 정진욱, 與 최고위원 불출마 결정…"김민석·김용 돕겠다" 보도를 통해 정 의원의 불출마 의사를 전한 바 있다.
그는 "전국 각지에서 많은 응원을 받았고, 특히 호남을 대표할 최고위원의 필요성에 대한 요청이 컸다"고 언급하면서도 "다행히 좋은 후보들이 많이 나와주셨다"고 배경을 설명했다.
이어 정 의원은 특정 후보들에 대한 지지 의사를 분명히 했다. 그는 "김용 원장은 가장 신뢰하는 정치적 동지"라며 "힘껏 돕겠다"고 밝혔고, 이미 출마를 선언한 김영호·이건태·박선원 의원에 대해서도 "뜻을 같이해 온 분들"이라고 평가했다.
당대표 후보인 김민석 전 국무총리에 대해서는 "지금 민주당이 필요로 하는 요건을 갖춘 최적임자"라며 "이재명 대통령과 원팀을 이루어 민생과 경제를 살릴 유능한 인물"이라고 강조했다.
정 의원은 이번 전당대회와 관련해 "개혁과 통합, 성과의 리더십을 보여줄 지도부 구성이 절실하다"고 진단했다. 그러면서 "출마하지 않는 대신 훌륭한 당대표와 최고위원이 선출되도록 제 선거만큼 뛰겠다"며 당내 결집과 지원 의지를 드러냈다.
불출마 이후 행보와 관련해서는 지역 핵심 현안인 '광주 반도체 투자' 추진에 집중하겠다고 밝혔다. 그는 "광주 군공항 부지에 반도체 공장을 조속히 건설하고 3년 내 생산이 가능하도록 투자와 인프라를 완비하는 데 책임감을 갖고 뛰겠다"고 말했다.
정 의원은 "이재명 정부의 성공과 민주당의 승리를 위해 끝까지 헌신하겠다"며 당과 정부에 대한 지원 의지를 재차 강조했다.
seo00@newspim.com