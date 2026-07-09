내일까지 수도권·강원 150mm 폭우…주말엔 폭염·열대야

AI 핵심 요약beta
- 기상청은 9일 수도권·강원영서에 10일까지 시간당 50mm 안팎 폭우가 내리겠다고 밝혔다.
- 10일 이후 정체전선이 북상하며 장맛비는 소강되고 최고 체감온도 32도를 넘는 폭염과 열대야가 전국으로 확대되겠다.
- 태풍 바비는 직접 영향은 없으나 제주도 남해상 높은 물결과 너울로 해안가 안전사고에 유의해야 한다.
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주말부터 장마 소강상태…폭염·열대야 확대
제9호 태풍 '바비' 한반도 직접 영향 없어
[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 금요일인 오는 10일까지 수도권과 강원영서를 중심으로 시간당 50mm 안팎의 강한 비가 쏟아지겠다. 비가 그친 주말부터는 폭염과 열대야가 전국 대부분 지역으로 확대되겠다.
기상청은 9일 정례브리핑에서 "현재 북쪽의 차고 건조한 공기와 남쪽의 다량의 수증기가 충돌하면서 충청·전라권을 중심으로 매우 강하고 많은 비가 내리고 있다"며 "오후부터 비구름대가 점차 북상해 밤부터는 수도권과 강원영서를 중심으로 시간당 50mm 안팎의 매우 강한 비가 내리겠다"고 예보했다.
예상 강수량은 수도권·충청권 30~80mm(많은 곳 120mm 이상), 강원내륙·산지 50~100mm(많은 곳 150mm 이상), 전북·전남북서부·중부서해안 30~80mm(많은 곳 100~120mm 이상), 경북중북부·남서내륙 30~80mm 등이다. 수도권과 강원도, 제주도는 10일까지 비가 이어지겠다.
오는 10일부터는 정체전선이 북상해 장맛비가 소강상태에 접어들겠다. 다만 비가 그친 뒤 최고 체감온도가 32도를 웃도는 등 폭염이 전국적으로 확대될 전망이다.
기상청은 "10일부터 15일까지 한반도 상층에는 티베트 고기압, 그 아래에는 북태평양 고기압이 함께 자리하는 이중고기압 구조가 형성된다"며 "이 두 고기압이 정체전선을 우리나라 북쪽으로 밀어 올리면서 본격적인 여름 폭염이 시작될 것"이라고 설명했다.
이 기간 덥고 습한 남서풍이 계속 유입돼 밤에도 기온이 크게 내려가지 않아 열대야 지역도 점차 늘어날 전망이다. 내륙 지역에는 강한 햇볕과 높은 기온 영향으로 국지적인 소나기가 내릴 가능성도 있다. 다음 주 중반인 15~16일 경에는 정체전선이 다시 남하해 전국에 비가 내릴 전망이다.
제9호 태풍 '바비'가 우리나라에 직접적으로 주는 영향은 없겠다. 제9호 태풍 바비는 11일경 대만 북쪽을 지나 12일경 중국 내륙에 상륙할 것으로 예상된다.
기상청은 "태풍이 우리나라에 직접적으로 영향을 끼치진 않겠지만 제주도 남해상을 중심으로 높은 물결과 너울이 이어질 수 있다"며 "해안가 안전사고 등에 유의해야 한다" 당부했다.