권창준 노동부 차관 "AI 시대 新 사회계약은 성과 재투자"

AI 핵심 요약beta
- 권창준 차관이 9일 AI 시대 새 사회계약을 말했다.
- AI 성과가 노동자·기업에 공정하게 나눠져야 한다고 했다.
- 정부가 산업전환 고용안정 기본계획을 발표했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 권창준 고용노동부 차관은 9일 "상생의 토대 위에서 성과의 재투자가 일어나고 지속 가능한 성장이 활력을 얻을 때 우리는 이를 AI(인공지능) 시대의 새로운 사회계약이라고 부를 수 있을 것"이라고 밝혔다.
권 차관은 이날 재정경제부와 한국개발연구원(KDI)이 서울 중구 은행회관에서 연 '일의 미래: AI와 공존하는 새로운 노동시장' 정책 포럼에 참석해 이같이 말했다.
그러면서 "AI가 가져오는 혁신의 성과가 특정 주체에게만 쏠리지 않고, 노동자와 기업, 원청과 협력업체, 그리고 우리 사회 전반에 공정하게 나누어질 때 비로소 노동시장 당사자들의 신뢰가 형성될 수 있다"고 했다.
권 차관은 "우리는 'AI가 인간의 일자리를 얼마나 대체할 것인가'라는 단순한 양적 논쟁에서 벗어나야 한다. 대신 '누구의 일자리가 어떻게 변하고 있으며, 우리는 그 전환의 성과를 어떻게 나누어야 하는가'라는 질적이고 구조적인 질문을 마주해야 한다"고 밝혔다.
이어 "AI가 가져올 비약적인 생산성 향상은 분명 우리 경제의 거대한 기회다. 그러나 기술을 수용하는 과정에서 특정 직무와 취약 인력층이 구조적인 고용 불안에 먼저 노출되는 이중적 전환의 그늘 역시 짙어지고 있다"고 우려를 표현했다.
권 차관은 "전환의 충격이 노동시장의 약자들에게 집중되지 않도록, 선제적으로 고용안정 체계를 촘촘히 다듬는 산업전환 고용안정 기본계획을 오늘 발표했다"면서도 "정부의 노력만으로는 이 거대한 전환의 파고를 넘어설 수 없다. 기술의 진보가 진정한 사회적 풍요로 이어지기 위해서는 반드시 기술혁신과 사회혁신이 수레바퀴처럼 함께 굴러가야 한다"고 강조했다.
sheep@newspim.com