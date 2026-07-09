소방청, '소방안전 표어·포스터·사진 공모전' 개최…8월 3일부터 접수

AI 핵심 요약beta
- 소방청은 9일 국민 참여형 소방안전 공모전을 8월 3일부터 28일까지 연다고 밝혔다
- 표어·포스터·사진 3개 부문으로 진행되며, 창의성과 공감력을 중심으로 심사한다
- 수상작 47점에 총 1200만원을 시상하고, 온·오프라인 안전 홍보 콘텐츠로 활용한다
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 소방청은 국민의 화재 예방 의식을 높이고 생활 속 안전문화를 확산하기 위해 '2026 소방안전 표어·포스터·사진 공모전'을 개최한다고 9일 밝혔다.
이번 공모전은 화재 안전을 주제로 국민 누구나 참여할 수 있는 소방안전 캠페인의 일환으로 마련됐다. 창의적인 메시지와 작품을 통해 화재 예방에 대한 공감대를 형성하고 안전의식을 높이는 것이 목적이다.
공모는 오는 8월 3일부터 28일까지 진행되며, 한국소방방송 누리집을 통해 온라인으로 접수할 수 있다.
공모 분야는 ▲표어(캘리그라피) ▲포스터(움직이는 모션포스터 포함) ▲사진 등 3개 부문이다. 참가자는 한 개 부문에만 응모할 수 있으며, 작품은 창의성과 공감력을 중심으로 심사한다.
심사는 전문가 평가와 온라인 공개 검증을 병행해 공정성과 국민 참여를 함께 확보할 예정이다.
소방청은 이번 공모전을 통해 생활 속 소방안전 사례를 발굴하고, 국민이 공감할 수 있는 화재 예방 메시지를 널리 확산할 것으로 기대하고 있다.
수상작은 오는 10월 발표되며, 시상식은 11월 '불조심 강조의 달'에 맞춰 열린다. 대상과 최우수상, 우수상 등 총 47점을 선정해 행정안전부 장관상과 소방청장상 등 상장과 함께 총 1200만원 규모의 상금을 수여할 예정이다.
선정된 작품은 소방청 누리집과 사회관계망서비스(SNS), 안전체험관 등 온·오프라인 콘텐츠로 제작·활용되며, 각종 안전문화 행사와 전국 전시회를 통해 국민에게 소개된다.
김진욱 소방청 생활안전과장은 "이번 공모전은 국민이 직접 안전 메시지를 제안하고 공유하는 참여형 캠페인"이라며 "과거 '자나 깨나 불조심', '꺼진 불도 다시 보자'처럼 시대를 반영하는 우수한 작품들이 많이 탄생하길 기대한다"고 말했다.
abc123@newspim.com