경기남부 최대 187mm '물폭탄'…시흥·화성 등 호우특보 확대·통제 본격화

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 9일 오전 장맛비로 남부 중심 호우특보를 확대·강화했다.
- 도내 안성·평택·화성·시흥에 호우경보, 이천 등 6개 시·군에 호우주의보가 유지 중이다.
- 경기도와 지자체는 하천·하상도로·둔치주차장 출입을 통제하며 안전사고 예방을 당부했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 9일 오전 경기도 전역에 세찬 장맛비가 퍼부으면서 경기 남부 지역을 중심으로 호우특보가 대폭 확대·강화됐다. 안성에는 누적 강수량이 180mm를 넘어서는 등 곳곳에서 침수 피해에 대비한 선제적 통제가 이뤄지고 있다.
기상청은 이날 오전 11시 5분을 기해 시흥시에 호우경보를 발효했다. 앞서 오전 10시에는 화성시에 오전 9시대에는 평택시와 안성시에도 각각 호우경보를 내렸다. 오전 11시 기준 도내 호우경보 발령 지역은 안성·평택·화성·시흥 등 4개 시·군이다.
호우경보는 3시간 강우량이 90mm 이상이거나 12시간 강우량이 180mm 이상 예상될 때 내려진다. 호우주의보 발효 지역 역시 경기 남부권을 중심으로 넓어졌다.
기상청은 이날 오전 광명·수원·오산·용인 서북부에 호우주의보를 추가했다. 전날 오후 11시 이천·여주 동남부·용인 남부에 발효된 호우주의보를 포함해 현재 총 6개 시·군(이천·용인·여주·오산·수원·광명)에 호우주의보가 유지 중이다.
전날인 8일 0시부터 이날 오전 10시까지 도내 주요 지역 누적 강수량은 안성 187mm, 평택 177.5mm, 용인 115.5mm, 이천 114.5mm, 여주 110.5mm 등을 기록하고 있다. 특히 호우경보가 발효된 안성에서는 한때 시간당 66mm에 달하는 장대비가 쏟아지기도 했다.
기상청은 오전에 시작된 비가 점차 확대되면서 이날 낮까지 수도권에 시간당 30~50mm의 매우 강한 비가 집중될 것으로 예보했다. 이번 비는 오는 10일 오전까지 이어질 전망이며 예상 강수량은 30~80mm(많은 곳 120mm 이상)다.폭우로 인한 안전사고 우려가 커지면서 지자체의 출입 통제 조치도 본격화됐다.
경기도는 수위 상승에 대비해 동두천 소요하상도로 1곳을 선제적으로 통제했으며 도내 하천변 산책로 2094개소와 둔치주차장 7개소의 출입을 전면 제한했다.
광명시는 이날 안전 안내 문자를 통해 "오전 10시35분 호우주의보 발효로 광명시 내 모든 하천 출입을 통제한다"고 전했다.
시흥시 또한 "안현교차로(은행~매화) 양방향 도로 침수에 따라 차량은 우회하기 바란다"고 전했다.
기상청 관계자는 "비가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 동반되면서 시설물 피해가 우려된다"며 "안전사고에 각별히 유의하고 위험 지역 출입을 자제해 달라"고 당부했다.
1141world@newspim.com