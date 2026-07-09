저연차 공무원이 이끄는 조직문화 혁신…행안부 '조직문화 새로고침(F5)' 총회 개최

AI 핵심 요약beta
- 행정안전부는 9일 저연차 공무원들과 조직문화 혁신 성과 공유·논의를 했다.
- 저연차 혁신모임 F5는 소통가이드 제작·워케이션·잡무 떠넘기기 금지 등 개선 과제를 발굴했다.
- 총회와 워크스마트포럼에서 저연차 공무원 역할과 일하는 방식 혁신 방안을 논의했다.
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 저연차 공무원을 중심으로 공직사회 조직문화 혁신 성과를 공유하고 향후 개선 방향을 논의하는 자리를 마련했다.
행정안전부는 9일 충북 진천 뤁스퀘어에서 범정부 저연차 혁신모임인 '조직문화 새로고침(F5)' 총회와 제28회 워크스마트포럼을 개최했다고 밝혔다.
'조직문화 새로고침(F5)'는 공직사회 조직문화 혁신을 위해 출범한 자발적 모임으로, 중앙부처와 지방자치단체 소속 저연차 공무원 100명으로 구성돼 있다.
이들은 지난 1년간 조직문화 개선 우수사례 경진대회 심사에 참여하고, 사회연대경제기업 '빅이슈코리아'와 기아를 방문해 민간의 조직문화 우수사례를 벤치마킹하는 등 다양한 혁신 활동을 추진했다.
또 조직 내 소통 활성화를 위한 '소통 가이드' 제작과 워케이션 프로그램에도 참여해 현장의 소통 사례를 공유하고 개선 방안을 제안했다. 특히 저연차 공무원의 시각에서 '신규 직원에게 기피 업무·잡무 떠넘기기 금지', '근무시간 외 불필요한 연락 자제' 등 조직문화 개선 과제를 발굴해 각 기관에 확산하고 있다.
이날 총회에서는 활동 성과를 공유하고 향후 공직사회 조직문화 혁신 방향을 논의했다. 참석자들은 자신이 바라는 공직사회의 미래 모습과 실천 의지를 담은 '체인징 메시지'를 작성하고 이를 공유하는 시간도 가졌다.
이어 열린 제28회 워크스마트포럼에서는 '저연차가 시작하는 조직문화 혁신'을 주제로 전문가 강연이 진행됐다. 참석자들은 저연차 공무원의 역할과 일하는 방식 혁신을 위한 실천 방안에 대해 의견을 나눴다.
워크스마트포럼은 공공과 민간, 학계 전문가들이 참여해 공공부문의 일하는 방식과 조직문화 혁신 방안을 논의하는 행사로, 2015년 시작돼 올해 28회를 맞았다.
이병철 행정안전부 참여혁신조직실장 직무대리는 "이번 총회와 포럼을 통해 공직사회의 주역이 될 저연차 공무원들이 가진 조직문화 혁신에 대한 뜨거운 열정과 강한 의지를 체감할 수 있었다"라며 "앞으로도 일터에서 느끼는 이들의 소중하고 창의적인 의견들을 적극적으로 반영해 공직사회가 더욱 건강하고 활력 넘치는 일터로 거듭날 수 있도록 지원해 나가겠다"고 말했다.
abc123@newspim.com