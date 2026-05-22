'스타벅스 불매' 공직사회 확산...국방부 보훈부 이어 공무원노조도 동참

AI 핵심 요약beta
- 정부와 공무원단체가 22일 스타벅스 불매와 이용 중단에 나섰다
- 보훈부·국방부는 스타벅스 사용 및 지원 중단 지침을 내렸다
- 공무원노조들은 혐오 마케팅을 비판하며 기프티콘 등 불매를 촉구했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
국방부, 격오지 부대 스벅 음료 지원 중단
전공노 "'탱크 데이' 마케팅은 역사 왜곡"
공노총, 스타벅스 기프티콘 자제령 지침
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 스타벅스 '탱크데이' 이벤트 논란 여파로 인한 불매 운동이 공직사회로까지 확산하는 모양새다. 윤호중 행정안전부 장관이 스타벅스 불매 방침을 밝힌 데 이어 국방부와 국가보훈부, 공무원노조까지 실제 행동으로 동참에 나섰다.
보훈부 22일 스타벅스 사용 금지 지침을 내렸고, 국방부는 격오지 부대 스타벅스 음료 지원을 중단했다. 특히 보훈부는 이번 논란 이후 2∼3년간 자체 행사에서 스타벅스 상품을 활용한 사례를 전수 파악한 후 당분간 이를 사용하지 말라는 내부 지침도 내린 것으로 알려졌다.
윤 행안부 장관은 지난 21일 사회관계망서비스(SNS)에 정부 기관과 관련해 상품권 지급에서 스타벅스를 배제하겠다고 밝혔다. 같은 날 전국공무원노동조합(전공노)도 '5·18민주화운동 폄훼 등 혐오 마케팅 논란 스타벅스 불매 동참 요청'이라는 제목의 공문을 배포하고 전체 지부에 스타벅스 이용 중단을 당부했다.
전공노는 "스타벅스코리아가 지난 18일 내놓은 '탱크 데이' 마케팅은 역사를 왜곡했다"며 "'책상에 탁'이란 문구를 통해 고(故) 박종철 열사 희생을 조롱하는 듯한 반민주적 혐오 조장 마케팅을 해 사회적 논란을 빚고 있다"고 비판했다.
전공노는 "조합원 축하 선물로 스타벅스 기프티콘과 텀블러 제품을 구매해 지급하는 사례가 많다"며 "민주주의와 인권을 강령으로 내걸고 있는 전공노는 이 사태를 엄중히 인식하며 스타벅스에 대한 불매를 제안하니 적극 동참해달라"고 촉구했다.
공무원노조총연맹(공노총)도 당분간 스타벅스 기프티콘을 사용하지 않기로 했다. 공노총은 지난 20일 사무처 회의에서 나온 제안을 받아들여 스타벅스 기프티콘 사용 '자제령'을 내렸다.
스타벅스는 5·18 민주화운동 기념일에 진행한 텀블러 프로모션 과정에서 '탱크데이' '책상에 탁' 문구를 사용해 거센 논란에 휩싸였다. 해당 표현이 5·18 민주화운동과 박종철 열사 고문치사 사건을 희화화한 것이라는 비판이 쇄도했다. 온라인 커뮤니티와 SNS를 중심으로 비판 여론이 걷잡을 수 없이 확산되고 있다. 실제 스타벅스 불매운동까지 이어지고 있다.
stpoemseok@newspim.com