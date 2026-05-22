뉴욕증시 개장 전 특징주...워크데이·머크·AMD·제너락↑ VS 푸투·알리바바·ARM↓

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[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 22일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서는 기업 실적과 인공지능(AI) 인프라 투자 기대감, 데이터센터 구축 수요 등에 따라 종목별 주가 흐름이 엇갈렸다.

소프트웨어·게임·화장품 관련 종목들은 실적 호조와 인수합병(M&A) 이슈에 강세를 보였고, 데이터센터·반도체 관련 종목들도 AI 투자 기대감에 상승세를 나타냈다. 반면 중국 규제 리스크가 부각되면서 일부 중국 관련주는 급락했다.

모바일 화면에 뜬 알리바바 그룹 로고 [사진=로이터 뉴스핌]

▶ 상승 종목

◆ 에스티로더(EL)

화장품 업체 ▲에스티로더(EL)는 스페인 향수업체 푸이그(Puig)와의 잠재적 합병 논의를 종료했다는 소식 이후 주가가 12% 상승했다.

에스티로더와 푸이그는 전날 잠재적 합병 관련 논의를 중단했다고 공식 확인했다.

◆ 워크데이(WDAY)

재무·인사관리 소프트웨어 업체 ▲워크데이(WDAY)는 시장 예상치를 웃도는 실적 발표와 연간 마진 전망 상향 조정 이후 주가가 6% 넘게 급등했다.

회사는 공동 창업자인 아닐 부스리(Aneel Bhusri)가 이번 분기 최고경영자(CEO)로 복귀했다고 밝혔다.

◆ 머크(MRK)

제약업체 ▲머크(MRK)는 중국 켈룬 바이오텍(Kelun-Biotech)과 공동 개발 중인 폐암 치료제가 임상 3상에서 종양 진행 위험을 65% 줄였다는 결과가 발표된 뒤 주가가 3% 넘게 상승했다.

◆ 줌 커뮤니케이션스(ZM)

화상회의 업체 ▲줌 커뮤니케이션스(ZM)는 시장 예상치를 웃도는 분기 실적 발표 이후 주가가 9% 상승했다.

회사는 예상치를 웃도는 매출과 이익을 기록했으며 자사주 매입 규모도 10억달러 확대한다고 밝혔다.

◆ 아이맥스(IMAX)

프리미엄 영화관 업체 ▲아이맥스(IMAX)는 회사 매각 가능성이 검토되고 있다는 보도 이후 주가가 14% 급등했다.

CNBC는 아이맥스가 잠재적 인수 후보들과 예비 논의를 진행했다고 보도했다.

◆ 로스 스토어스(ROST)

할인 유통업체 ▲로스 스토어스(ROST)는 예상치를 웃도는 분기 실적 발표 이후 주가가 4.5% 상승했다.

회사는 기존점포 매출 전망과 연간 실적 가이던스도 상향 조정했다.

◆ 테이크투 인터랙티브(TTWO)

게임업체 ▲테이크투 인터랙티브(TTWO)는 매출이 시장 기대를 소폭 웃돈 가운데 기대작 '그랜드 테프트 오토 VI(Grand Theft Auto VI)' 출시 일정이 11월로 유지된다는 발표 이후 주가가 4% 가까이 상승했다.

◆ BJ스 홀세일 클럽(BJ)

회원제 창고형 할인점 ▲BJ스 홀세일 클럽(BJ)은 1분기 조정 EPS 1.10달러와 매출 56억6000만달러를 기록하며 시장 예상치를 웃돌자 주가가 2% 상승했다.

회사는 연간 가이던스도 재확인했다.

◆ 퍼페추아 리소시스(PPTA)

광산업체 ▲퍼페추아 리소시스(PPTA)는 미국 수출입은행(EXIM Bank)으로부터 29억달러 규모 대출을 확보했다고 발표한 뒤 주가가 8% 넘게 급등했다.

회사는 해당 자금을 아이다호주의 스티브나이트(Stibnite) 금광 프로젝트에 사용할 계획이다. 이 프로젝트는 군수·반도체 제조에 필요한 안티모니(antimony)도 생산한다.

◆ AMD(AMD)

반도체업체 ▲AMD(AMD)는 리사 수 최고경영자(CEO)가 중앙처리장치(CPU) 수요 강세가 향후 5년간 지속될 것이라고 전망한 이후 주가가 3% 이상 상승했다.

◆ 제너락(GNRC)

발전기·전력 솔루션 업체 ▲제너락(GNRC)은 제프리스가 투자 의견을 '보유(Hold)'에서 '매수(Buy)'로 상향 조정한 뒤 주가가 3% 넘게 올랐다.

제프리스는 데이터센터 구축 확대가 제너락의 핵심 주가 상승 동력이 될 것으로 전망했다.

▶ 하락 종목

◆ 푸투(FUTU)

홍콩 기반 증권사 ▲푸투(FUTU)는 중국 정부가 불법 해외 증권 거래 단속에 나섰다는 소식 이후 미국 상장 주가가 36% 급락했다.

로이터통신에 따르면 중국 당국은 해외 시장으로의 불법 자금 이동에 관여한 증권사들에 대한 처벌을 추진하고 있다.

◆ 핀둬둬(PDD)·알리바바(BABA)

중국 사업 비중이 큰 ▲핀둬둬(PDD)와 ▲알리바바(BABA)도 중국 정부의 해외 증권 거래 단속 발표 이후 약세를 나타냈다.

핀둬둬는 6% 가까이 하락했고 알리바바는 4.5% 내렸다.

◆ 데커스 아웃도어(DECK)

UGG 부츠 제조업체 ▲데커스 아웃도어(DECK)는 시장 예상치를 웃도는 실적을 발표했음에도 주가가 1% 하락했다.

회사는 회계연도 4분기 주당순이익(EPS) 96센트와 매출 11억1000만달러를 기록해 시장 예상치를 상회했다. UGG 브랜드 매출도 시장 기대를 웃돌았으며 자사주 매입 규모 역시 35억달러 확대했다.

◆ ARM(ARM)

반도체 설계업체 ▲Arm(ARM)은 최근 4거래일 동안 42% 급등한 이후 차익실현 매물이 나오면서 주가가 2.5% 넘게 하락했다.

koinwon@newspim.com