LG, 3500억원 규모 자사주 전량 소각…주주 가치 제고

AI 핵심 요약beta
- LG는 22일 약 3500억원 규모 자기주식 302만여주를 28일 전량 소각한다고 밝혔다
- 이번 소각은 전체 발행주식의 1.96%로 EPS 제고 등 주주환원 정책 마무리 차원이다
- LG는 고배당 기조와 자사주 매입을 병행하며 2027년까지 ROE 8~10% 달성을 목표로 ABC 분야 투자를 강화한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
주당순이익 늘려 투자자 신뢰
[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = LG가 주주가치 제고를 위해 약 3500억 원 규모의 자기주식 보통주를 전량 소각한다. 이번 조치는 지난해 발표한 자사주 소각 계획을 올 상반기 내 마무리하기 위한 최종 절차로, 발행 주식 수를 줄여 주당순이익(EPS)을 높이는 주주환원 정책의 일환이다.
LG는 주주가치 제고 차원에서 배당가능이익 범위 내 취득한 자기주식 보통주 302만9581주를 모두 소각하기로 결정했다고 22일 공시했다. 소각 예정일은 오는 28일이다.
이번에 소각하는 주식은 전체 발행 보통주의 1.96% 규모로, 이날 종가 기준 가치는 약 3500억 원이다. 주당 평균취득단가 8만2520원을 적용한 회계상 장부가액 기준 소각예정금액은 약 2500억 원으로 산출됐다.
앞서 LG는 지난해 기 보유했던 자기주식 보통주 605만9161주 중 절반을 소각한 바 있으며 올해 상반기 안에 남은 잔여 주식 전량을 소각하겠다고 밝힌 바 있다. LG는 향후에도 일회성 비경상 이익과 경상 이익 중 배당 및 투자재원을 집행하고 남은 잉여 현금의 일부를 자사주 매입 재원으로 검토할 계획이다.
배당 정책 면에서도 고배당 기조를 이어가고 있다. LG는 지난해 별도 조정 당기순이익 기준 배당성향 하한선을 기존 50%에서 60%로 상향 조정한 바 있다. 이에 지난해 배당성향은 68%를 기록해 고배당기업 배당소득 분리과세 요건을 충족했으며, 최근 5개년(2021년~2025년) 평균 배당성향도 69% 수준을 유지하고 있다.
장기적으로는 기업의 자본 효율성을 나타내는 수익성 지표인 자기자본이익률(ROE)을 오는 2027년까지 8~10% 수준으로 확충할 방침이다. 이를 달성하기 위해 그룹의 미래 먹거리로 선정한 ABC(AI·바이오·클린테크) 등 성장 잠재력이 높은 사업 분야에 투자를 집중하여 기업의 미래 가치를 견인한다는 전략이다.
aykim@newspim.com